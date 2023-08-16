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Вкусный салат с баклажанами за 15 минут: вы будете поражены вкусом

16 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные баклажаны: как приготовить — рецепт с видео
Баклажаны на доске. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат из баклажанов покоряет всех кто его пробует, простое, быстрое и вкусное летнее блюдо. Подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Если у вас есть баклажаны и вы ищете, что из них приготовить — это именно тот вкусный рецепт салата с баклажанами, который стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Вам понадобится:

  • баклажан 1 шт;
  • болгарский перец 1 шт;
  • красный лук 1 шт;
  • соевый соус 3 ст.л;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • чеснок 2 зубчика;
  • крахмал 3 ст.л;
  • творог фета 30-40 г;
  • зелень кинзы;
  • масло для жарки;
  • перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать один баклажан на большие кубики.

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Баклажаны кубиками. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Сразу перекладываем его в тарелку и добавляем три столовых ложки крахмала. Надо все тщательно перемешать.

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Баклажаны в крахмале. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее жарим баклажан до румяной корочки.

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Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На большие кубики нарезаем один болгарский перец, его нужно также немного обжарить.

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Жареные перцы. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока баклажаны и перец охлаждаются нарезаем красный лук, можно взять и белый, по вашему вкусу.

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Красный лук. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем пучок кинзы. Лучше нарезать достаточно крупными листьями, не мелко.

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Нарезанная кинза. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Необходимо соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.

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Продукты для салата. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Готовим заправку. Для этого нужно взять три столовых ложки соевого соуса, далее добавляем одну ложку лимонного сока, два выдавленных зубчика чеснока.

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Заправка для салата. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Заправляем этой заправкой салат. Надо все тщательно перемешать.

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

При подаче с салатом подаем сыр фету.

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