Вкусные баклажаны: как приготовить — рецепт с видео

Баклажаны на доске. Фото: Freepik

Этот салат из баклажанов покоряет всех кто его пробует, простое, быстрое и вкусное летнее блюдо. Подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Если у вас есть баклажаны и вы ищете, что из них приготовить — это именно тот вкусный рецепт салата с баклажанами, который стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Вам понадобится:

баклажан 1 шт;

болгарский перец 1 шт;

красный лук 1 шт;

соевый соус 3 ст.л;

лимонный сок 1 ст.л;

чеснок 2 зубчика;

крахмал 3 ст.л;

творог фета 30-40 г;

зелень кинзы;

масло для жарки;

перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать один баклажан на большие кубики.

Баклажаны кубиками. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Сразу перекладываем его в тарелку и добавляем три столовых ложки крахмала. Надо все тщательно перемешать.

Баклажаны в крахмале. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее жарим баклажан до румяной корочки.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На большие кубики нарезаем один болгарский перец, его нужно также немного обжарить.

Жареные перцы. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока баклажаны и перец охлаждаются нарезаем красный лук, можно взять и белый, по вашему вкусу.

Красный лук. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем пучок кинзы. Лучше нарезать достаточно крупными листьями, не мелко.

Нарезанная кинза. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Необходимо соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.

Продукты для салата. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Готовим заправку. Для этого нужно взять три столовых ложки соевого соуса, далее добавляем одну ложку лимонного сока, два выдавленных зубчика чеснока.

Заправка для салата. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Заправляем этой заправкой салат. Надо все тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

При подаче с салатом подаем сыр фету.

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