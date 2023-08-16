Вкусные баклажаны: как приготовить — рецепт с видео

Вкусный салат с баклажанами за 15 минут: вы будете поражены вкусом
Этот салат из баклажанов покоряет всех кто его пробует, простое, быстрое и вкусное летнее блюдо. Подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Если у вас есть баклажаны и вы ищете, что из них приготовить — это именно тот вкусный рецепт салата с баклажанами, который стоит вашего внимания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
Вам понадобится:
- баклажан 1 шт;
- болгарский перец 1 шт;
- красный лук 1 шт;
- соевый соус 3 ст.л;
- лимонный сок 1 ст.л;
- чеснок 2 зубчика;
- крахмал 3 ст.л;
- творог фета 30-40 г;
- зелень кинзы;
- масло для жарки;
- перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать один баклажан на большие кубики.
Сразу перекладываем его в тарелку и добавляем три столовых ложки крахмала. Надо все тщательно перемешать.
Далее жарим баклажан до румяной корочки.
На большие кубики нарезаем один болгарский перец, его нужно также немного обжарить.
Пока баклажаны и перец охлаждаются нарезаем красный лук, можно взять и белый, по вашему вкусу.
Нарезаем пучок кинзы. Лучше нарезать достаточно крупными листьями, не мелко.
Необходимо соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.
Готовим заправку. Для этого нужно взять три столовых ложки соевого соуса, далее добавляем одну ложку лимонного сока, два выдавленных зубчика чеснока.
Заправляем этой заправкой салат. Надо все тщательно перемешать.
При подаче с салатом подаем сыр фету.
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