Перевірений рецепт від мами — відео

Смачний салат на зиму з трьох простих інгредієнтів: мамин рецепт
Дуже смачний салат на зиму. Цей рецепт унікальний тим, що готується з приправою "морква по-корейськи", а потрібно всього три овоча.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця.
Вам знадобляться такі інгрідієнти:
- огірки 3 кг;
- цибуля 0.5 кг;
- морква 0.5 кг;
- сіль 60-70 г (за смаком);
- цукор 70 г;
- оцет 9% 160 мл;
- олія соняшникова 210 мл;
- приправа до моркви по-корейські 55 г;
- стерилізувати як почне кипіти вода в каструлі 15-20 хв.
Спосіб приготування
Огірки потрібно нарізати. Це можна зробити різним методом, соломкою чи скибками, за вашим бажанням.
Далі потрібно натерти моркву. Краще це зробити через спеціальну тертку, але якщо у вас такої немає, можна це зробити на будь-яку.
Цибулю потрібно нарізати пів кільцями. Щоб цибуля не щипала очі, перед цим її можна замочити у воді.
Всі овочі кладемо в одну ємність. Все ретельно перемішуємо та додаємо олію, оцет, цукор, сіль та інші спеції. Також потрібно ретельно перемішати.
Всю суміш, яка вийшла, потрібно залишити постояти три години. Періодично всю суміш потрібно перемішувати.
Далі потрібно підготувати банки для стерилізування. Салат, який вийшов, накладаємо в банки.
Сік, який залишився, потрібно також рівномірно розподілити по банках. До речі, із вказаних інгредієнтів виходить 8 пів літрових банок салату.
Накриваємо банки кришками та стерилізуємо.
Коли вода починає закипати, вогонь потрібно зробити середнім та проварити протягом 15 хвилин.
Далі банки потрібно закрутити.
Раніше ми писали про рецепт найсмачнішого овочевого рагу. Виходить бюджетно, смачно та ситно. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається.