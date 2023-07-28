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Смачний салат на зиму з трьох простих інгредієнтів: мамин рецепт

28 липня 2023 21:56
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт від мами — відео
Соління на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний салат на зиму. Цей рецепт унікальний тим, що готується з приправою "морква по-корейськи", а потрібно всього три овоча. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця.

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Вам знадобляться такі інгрідієнти:

  • огірки 3 кг;
  • цибуля 0.5 кг;
  • морква 0.5 кг;
  • сіль 60-70 г (за смаком);
  • цукор 70 г;
  • оцет 9% 160 мл;
  • олія соняшникова  210 мл;
  • приправа до моркви по-корейські 55 г;
  • стерилізувати як почне кипіти вода в каструлі 15-20 хв.
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Овочі для рецепту. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Спосіб приготування

Огірки потрібно нарізати. Це можна зробити різним методом, соломкою чи скибками, за вашим бажанням. 

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Нарізані огірки. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі потрібно натерти моркву. Краще це зробити через спеціальну тертку, але якщо у вас такої немає, можна це зробити на будь-яку. 

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Нарізана морква. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Цибулю потрібно нарізати пів кільцями. Щоб цибуля не щипала очі, перед цим її можна замочити у воді. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Всі овочі кладемо в одну ємність. Все ретельно перемішуємо та додаємо олію, оцет, цукор, сіль та інші спеції. Також потрібно ретельно перемішати. 

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Сіль і спеції. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Всю суміш, яка вийшла, потрібно залишити постояти три години. Періодично всю суміш потрібно перемішувати. 

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Суміш для салату. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі потрібно підготувати банки для стерилізування. Салат, який вийшов, накладаємо в банки. 

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Банки та салат. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Сік, який залишився, потрібно також рівномірно розподілити по банках. До речі, із вказаних інгредієнтів виходить 8 пів літрових банок салату. 

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Накладання салату в банки. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Накриваємо банки кришками та стерилізуємо.

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Салат в банках. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Коли вода починає закипати, вогонь потрібно зробити середнім та проварити протягом 15 хвилин.

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Стеррилізація банок. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі банки потрібно закрутити. 

Раніше ми писали про рецепт найсмачнішого овочевого рагу. Виходить бюджетно, смачно та ситно. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається. 

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