Перевірений рецепт від мами — відео

Соління на зиму. Фото: Freepik

Дуже смачний салат на зиму. Цей рецепт унікальний тим, що готується з приправою "морква по-корейськи", а потрібно всього три овоча.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця.

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Вам знадобляться такі інгрідієнти:

огірки 3 кг;

цибуля 0.5 кг;

морква 0.5 кг;

сіль 60-70 г (за смаком);

цукор 70 г;

оцет 9% 160 мл;

олія соняшникова 210 мл;

приправа до моркви по-корейські 55 г;

стерилізувати як почне кипіти вода в каструлі 15-20 хв.

Овочі для рецепту. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Спосіб приготування

Огірки потрібно нарізати. Це можна зробити різним методом, соломкою чи скибками, за вашим бажанням.

Нарізані огірки. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі потрібно натерти моркву. Краще це зробити через спеціальну тертку, але якщо у вас такої немає, можна це зробити на будь-яку.

Нарізана морква. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Цибулю потрібно нарізати пів кільцями. Щоб цибуля не щипала очі, перед цим її можна замочити у воді.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Всі овочі кладемо в одну ємність. Все ретельно перемішуємо та додаємо олію, оцет, цукор, сіль та інші спеції. Також потрібно ретельно перемішати.

Сіль і спеції. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Всю суміш, яка вийшла, потрібно залишити постояти три години. Періодично всю суміш потрібно перемішувати.

Суміш для салату. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі потрібно підготувати банки для стерилізування. Салат, який вийшов, накладаємо в банки.

Банки та салат. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Сік, який залишився, потрібно також рівномірно розподілити по банках. До речі, із вказаних інгредієнтів виходить 8 пів літрових банок салату.

Накладання салату в банки. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Накриваємо банки кришками та стерилізуємо.

Салат в банках. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Коли вода починає закипати, вогонь потрібно зробити середнім та проварити протягом 15 хвилин.

Стеррилізація банок. Фото: YouTube Мамина Помічниця

Далі банки потрібно закрутити.

Раніше ми писали про рецепт найсмачнішого овочевого рагу. Виходить бюджетно, смачно та ситно. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається.