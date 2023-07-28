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Вкусный салат на зиму из трех простых ингредиентов: мамин рецепт

28 июля 2023 21:56
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт от мамы — видео
Соленья на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный салат на зиму. Этот рецепт уникален тем, что готовится с приправой "морковь по-корейски", а нужно всего три овоща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • огурцы 3 кг;
  • лук 0.5 кг;
  • морковь 0.5 кг;
  • соль 60-70 г (по вкусу);
  • сахар 70 г;
  • уксус 9% 160 мл;
  • масло подсолнечное 210 мл;
  • приправа к моркови по-корейски 55 г;
  • стерилизовать как начнет кипеть вода в кастрюле 15-20 мин.
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Овощи для рецепта. Фото: YouTube Мамина Помощница

Способ приготовления

Огурцы нужно нарезать. Это можно сделать разным методом, соломкой или ломтиками, по вашему желанию.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube Мамина Помощница

Дальше нужно натереть морковь. Лучше это сделать через специальную терку, и если у вас такой нет, можно сделать это на любую.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube Мамина Помощница

Лук нужно нарезать полукольцами. Чтобы лук не щипал глаза, перед этим его можно замочить в воде.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube Мамина Помощница

Все овощи кладем в одну емкость. Все тщательно перемешиваем и добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и другие специи. Также нужно тщательно перемешать.

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Соль и специи. Фото: YouTube Мамина Помощница

Всю получившуюся смесь нужно оставить постоять три часа. Периодически всю смесь нужно перемешивать.

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Смесь для салата. Фото: YouTube Мамина Помощница

Далее следует подготовить банки для стерилизования. Вышедший салат накладываем в банки.

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Банки и салат. Фото: YouTube Мамина Помощница

Оставшийся сок нужно также равномерно распределить о банках. Кстати, из указанных ингредиентов выходит 8 пол-литровых банок салата.

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Наложение салата в банки. Фото: YouTube Мамина Помощница

Накрываем банки крышками и стерилизуем.

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Салат в банках. Фото: YouTube Мамина Помощница

Когда вода начинает закипать, огонь нужно сделать средним и проварить в течение 15 минут.

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Стеррилизация банок. Фото: YouTube Мамина Помощница

Дальше банки нужно закрутить.

Раньше мы писали о рецепте самого вкусного овощного рагу. Выходит бюджетно, вкусно и сытно. Такое летнее блюдо будет вкусным как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.

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