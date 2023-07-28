Проверенный рецепт от мамы — видео

Вкусный салат на зиму из трех простых ингредиентов: мамин рецепт
Очень вкусный салат на зиму. Этот рецепт уникален тем, что готовится с приправой "морковь по-корейски", а нужно всего три овоща.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- огурцы 3 кг;
- лук 0.5 кг;
- морковь 0.5 кг;
- соль 60-70 г (по вкусу);
- сахар 70 г;
- уксус 9% 160 мл;
- масло подсолнечное 210 мл;
- приправа к моркови по-корейски 55 г;
- стерилизовать как начнет кипеть вода в кастрюле 15-20 мин.
Способ приготовления
Огурцы нужно нарезать. Это можно сделать разным методом, соломкой или ломтиками, по вашему желанию.
Дальше нужно натереть морковь. Лучше это сделать через специальную терку, и если у вас такой нет, можно сделать это на любую.
Лук нужно нарезать полукольцами. Чтобы лук не щипал глаза, перед этим его можно замочить в воде.
Все овощи кладем в одну емкость. Все тщательно перемешиваем и добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и другие специи. Также нужно тщательно перемешать.
Всю получившуюся смесь нужно оставить постоять три часа. Периодически всю смесь нужно перемешивать.
Далее следует подготовить банки для стерилизования. Вышедший салат накладываем в банки.
Оставшийся сок нужно также равномерно распределить о банках. Кстати, из указанных ингредиентов выходит 8 пол-литровых банок салата.
Накрываем банки крышками и стерилизуем.
Когда вода начинает закипать, огонь нужно сделать средним и проварить в течение 15 минут.
Дальше банки нужно закрутить.
Раньше мы писали о рецепте самого вкусного овощного рагу. Выходит бюджетно, вкусно и сытно. Такое летнее блюдо будет вкусным как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.