Проверенный рецепт от мамы — видео

Соленья на зиму. Фото: Freepik

Очень вкусный салат на зиму. Этот рецепт уникален тем, что готовится с приправой "морковь по-корейски", а нужно всего три овоща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.

Читайте также:

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы 3 кг;

лук 0.5 кг;

морковь 0.5 кг;

соль 60-70 г (по вкусу);

сахар 70 г;

уксус 9% 160 мл;

масло подсолнечное 210 мл;

приправа к моркови по-корейски 55 г;

стерилизовать как начнет кипеть вода в кастрюле 15-20 мин.

Овощи для рецепта. Фото: YouTube Мамина Помощница

Способ приготовления

Огурцы нужно нарезать. Это можно сделать разным методом, соломкой или ломтиками, по вашему желанию.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube Мамина Помощница

Дальше нужно натереть морковь. Лучше это сделать через специальную терку, и если у вас такой нет, можно сделать это на любую.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube Мамина Помощница

Лук нужно нарезать полукольцами. Чтобы лук не щипал глаза, перед этим его можно замочить в воде.

Нарезанный лук. Фото: YouTube Мамина Помощница

Все овощи кладем в одну емкость. Все тщательно перемешиваем и добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и другие специи. Также нужно тщательно перемешать.

Соль и специи. Фото: YouTube Мамина Помощница

Всю получившуюся смесь нужно оставить постоять три часа. Периодически всю смесь нужно перемешивать.

Смесь для салата. Фото: YouTube Мамина Помощница

Далее следует подготовить банки для стерилизования. Вышедший салат накладываем в банки.

Банки и салат. Фото: YouTube Мамина Помощница

Оставшийся сок нужно также равномерно распределить о банках. Кстати, из указанных ингредиентов выходит 8 пол-литровых банок салата.

Наложение салата в банки. Фото: YouTube Мамина Помощница

Накрываем банки крышками и стерилизуем.

Салат в банках. Фото: YouTube Мамина Помощница

Когда вода начинает закипать, огонь нужно сделать средним и проварить в течение 15 минут.

Стеррилизация банок. Фото: YouTube Мамина Помощница

Дальше банки нужно закрутить.

Раньше мы писали о рецепте самого вкусного овощного рагу. Выходит бюджетно, вкусно и сытно. Такое летнее блюдо будет вкусным как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.