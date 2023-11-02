Салат з капусти, який завжди під рукою — відео рецепт

Маринована капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Така маринована капуста готується дуже просто. Вона довго зберігається, а це означає, що у вас у холодильнику завжди буде салат з капусти, який можна подати до будь-якої страви або як закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

капуста 1 шт;

вода 1 л;

цукор 6 ст.

сіль 2 ст.л;

олія 3 ст.л;

оцет 9% 10 ст.

морква 1 шт;

часник 4 зуб;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати маринад. Для цього в каструлю вливаємо воду, цукор, сіль та олію.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Як тільки маринад закипів додаємо оцет.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер нарізаємо капусту і складаємо її в банку разом із натертою морквою та часником.

Капуста у банці. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Можна додати трохи зелені кропу чи петрушки.

Маринад для капусти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі заливаємо все теплим маринадом і залишаємо при кімнатній температурі на добу.

Салат з капусти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім капусту зберігаємо у холодильнику.

Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти – корисно, просто та бюджетно одночасно.