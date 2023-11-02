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Смачний рецепт маринованої капусти, яка довго зберігається

2 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з капусти, який завжди під рукою — відео рецепт
Маринована капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така маринована капуста готується дуже просто. Вона довго зберігається, а це означає, що у вас у холодильнику завжди буде салат з капусти, який можна подати до будь-якої страви або як закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

  • капуста 1 шт;
  • вода 1 л;
  • цукор 6 ст.
  • сіль 2 ст.л;
  • олія 3 ст.л;
  • оцет 9% 10 ст.
  • морква 1 шт;
  • часник 4 зуб;
  • зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати маринад. Для цього в каструлю вливаємо воду, цукор, сіль та олію.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Як тільки маринад закипів додаємо оцет.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер нарізаємо капусту і складаємо її в банку разом із натертою морквою та часником.

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Капуста у банці. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Можна додати трохи зелені кропу чи петрушки.

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Маринад для капусти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі заливаємо все теплим маринадом і залишаємо при кімнатній температурі на добу.

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Салат з капусти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім капусту зберігаємо у холодильнику.

Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти – корисно, просто та бюджетно одночасно.

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