Салат з капусти, який завжди під рукою — відео рецепт

Смачний рецепт маринованої капусти, яка довго зберігається
Така маринована капуста готується дуже просто. Вона довго зберігається, а це означає, що у вас у холодильнику завжди буде салат з капусти, який можна подати до будь-якої страви або як закуску.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- капуста 1 шт;
- вода 1 л;
- цукор 6 ст.
- сіль 2 ст.л;
- олія 3 ст.л;
- оцет 9% 10 ст.
- морква 1 шт;
- часник 4 зуб;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати маринад. Для цього в каструлю вливаємо воду, цукор, сіль та олію.
Як тільки маринад закипів додаємо оцет.
Тепер нарізаємо капусту і складаємо її в банку разом із натертою морквою та часником.
Можна додати трохи зелені кропу чи петрушки.
Далі заливаємо все теплим маринадом і залишаємо при кімнатній температурі на добу.
Потім капусту зберігаємо у холодильнику.
Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти – корисно, просто та бюджетно одночасно.
Читайте Новини.LIVE!