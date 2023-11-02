Салат из капусты, который всегда под рукой — видео рецепт

Вкусный рецепт маринованной капусты, которая долго хранится
Такая маринованная капуста готовится очень просто. Она долго хранится, а это значит, что у вас в холодильнике всегда будет салат из капусты, который можно подать к любому блюду или в качестве закуски.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.
Вам понадобится:
- капуста 1 шт;
- вода 1 л;
- сахар 6 ст.л;
- соль 2 ст.л;
- растительное масло 3 ст.л;
- уксус 9% 10 ст.л;
- морковь 1 шт;
- чеснок 4 зуб;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю вливаем воду, сахар, соль и растительное масло.
Как только маринад закипел добавляем уксус.
Теперь нарезаем капусту и складываем ее в банку вместе с натертой морковью и чесноком.
Можно добавить немного зелени укропа или петрушки.
Далее заливаем все теплым маринадом и оставляем при комнатной температуре на сутки.
Потом капусту храним в холодильнике.
Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.
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