Салат из капусты, который всегда под рукой — видео рецепт

Маринованная капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такая маринованная капуста готовится очень просто. Она долго хранится, а это значит, что у вас в холодильнике всегда будет салат из капусты, который можно подать к любому блюду или в качестве закуски.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.

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Вам понадобится:

капуста 1 шт;

вода 1 л;

сахар 6 ст.л;

соль 2 ст.л;

растительное масло 3 ст.л;

уксус 9% 10 ст.л;

морковь 1 шт;

чеснок 4 зуб;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю вливаем воду, сахар, соль и растительное масло.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Как только маринад закипел добавляем уксус.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь нарезаем капусту и складываем ее в банку вместе с натертой морковью и чесноком.

Капуста в банке. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Можно добавить немного зелени укропа или петрушки.

Маринад для капусты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее заливаем все теплым маринадом и оставляем при комнатной температуре на сутки.

Салат из капусты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом капусту храним в холодильнике.

Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.