Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Вкусный рецепт маринованной капусты, которая долго хранится arrow

Вкусный рецепт маринованной капусты, которая долго хранится

2 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из капусты, который всегда под рукой — видео рецепт
Маринованная капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая маринованная капуста готовится очень просто. Она долго хранится, а это значит, что у вас в холодильнике всегда будет салат из капусты, который можно подать к любому блюду или в качестве закуски. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • капуста 1 шт;
  • вода 1 л;
  • сахар 6 ст.л;
  • соль 2 ст.л;
  • растительное масло 3 ст.л;
  • уксус 9% 10 ст.л;
  • морковь 1 шт;
  • чеснок 4 зуб;
  • зелень. 

Способ приготовления 

Сначала нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю вливаем воду, сахар, соль и растительное масло. 

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Как только маринад закипел добавляем уксус. 

null
Нарезанная капуста. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь нарезаем капусту и складываем ее в банку вместе с натертой морковью и чесноком. 

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Можно добавить немного зелени укропа или петрушки. 

null
Маринад для капусты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее заливаем все теплым маринадом и оставляем при комнатной температуре на сутки. 

null
Салат из капусты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом капусту храним в холодильнике. 

Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Актуальное по теме