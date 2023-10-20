Швидкий рецепт обіду з гречки — відео

Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Ця страва з гречкою та м'ясом готується дуже просто та швидко. Все готується в одній ємності, що дуже зручно. Обов'язково спробуйте так приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

м'ясо 500 г;

гречка 250 г;

вода 500 мл;

рослинна олія 4 ст.л.;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

перець;

сіль;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити рослинну олію.

Свинина на пательні. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо шматочки нарізаного м'яса. Для цього рецепту можна обрати будь-яке м'ясо, в цьому використовується свинина.

Додавання цибулі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

М'ясо потрібно трохи протушкувати. Далі додаємо нарізану цибулю, все ретельно перемішати.

Додавання моркви. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо трохи часника та моркви. Все ретельно перемішати та дати протушкуватися.

Додавання гречаної крупи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер засипаємо гречку, все потрібно ретельно перемішати.

Гречана крупа. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо воду, сіль, лавровий лист і перець. Все потрібно тушкувати під закритою кришкою.

Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тушкуємо все разом 10-15 хвилин до готовності.

Рушник на кастрюлі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі вимикаємо вогонь, а кастрюлю накриваємо рушником, щоб гречка дійшла.

Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці.