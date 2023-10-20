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Смачний рецепт гречки з м'ясом

20 жовтня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт обіду з гречки — відео
Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва з гречкою та м'ясом готується дуже просто та швидко. Все готується в одній ємності, що дуже зручно. Обов'язково спробуйте так приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо 500 г;
  • гречка 250 г;
  • вода 500 мл;
  • рослинна олія 4 ст.л.;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • перець;
  • сіль;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити рослинну олію. 

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Свинина на пательні. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо шматочки нарізаного м'яса. Для цього рецепту можна обрати будь-яке м'ясо, в цьому використовується свинина. 

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Додавання цибулі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

М'ясо потрібно трохи протушкувати. Далі додаємо нарізану цибулю, все ретельно перемішати. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо трохи часника та моркви. Все ретельно перемішати та дати протушкуватися. 

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Додавання гречаної крупи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер засипаємо гречку, все потрібно ретельно перемішати. 

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Гречана крупа. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо воду, сіль, лавровий лист і перець. Все потрібно тушкувати під закритою кришкою. 

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Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тушкуємо все разом 10-15 хвилин до готовності. 

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Рушник на кастрюлі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі вимикаємо вогонь, а кастрюлю накриваємо рушником, щоб гречка дійшла. 

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Гречка з м'ясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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