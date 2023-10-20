Швидкий рецепт обіду з гречки — відео

Смачний рецепт гречки з м'ясом
Ця страва з гречкою та м'ясом готується дуже просто та швидко. Все готується в одній ємності, що дуже зручно. Обов'язково спробуйте так приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- м'ясо 500 г;
- гречка 250 г;
- вода 500 мл;
- рослинна олія 4 ст.л.;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- перець;
- сіль;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити рослинну олію.
Далі додаємо шматочки нарізаного м'яса. Для цього рецепту можна обрати будь-яке м'ясо, в цьому використовується свинина.
М'ясо потрібно трохи протушкувати. Далі додаємо нарізану цибулю, все ретельно перемішати.
Далі додаємо трохи часника та моркви. Все ретельно перемішати та дати протушкуватися.
Тепер засипаємо гречку, все потрібно ретельно перемішати.
Тепер додаємо воду, сіль, лавровий лист і перець. Все потрібно тушкувати під закритою кришкою.
Тушкуємо все разом 10-15 хвилин до готовності.
Далі вимикаємо вогонь, а кастрюлю накриваємо рушником, щоб гречка дійшла.
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