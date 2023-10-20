Быстрый рецепт обеда с гречки — видео

Вкусный рецепт гречки с мясом
Это блюдо с гречкой и мясом готовится очень просто и быстро. Все готовится в одной емкости, что очень удобно. Обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.
Вам понадобится:
- мясо 500 г;
- гречка 250 г;
- вода 500 мл;
- растительное масло 4 ст.л.;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- перец;
- соль;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.
Далее добавляем кусочки нарезанного мяса. Для этого рецепта можно выбрать любое мясо, в этом используется свинина.
Мясо нужно немного протушить. Далее добавляем нарезанный лук, все тщательно перемешать.
Далее добавляем немного чеснока и моркови. Все тщательно перемешать и дать протушиться.
Теперь засыпаем гречку, все нужно тщательно перемешать.
Теперь добавляем воду, соль, лавровый лист и перец. Все нужно тушить под закрытой крышкой.
Тушим все вместе 10-15 минут до готовности.
Далее выключаем огонь, а кастрюлю накрываем полотенцем, чтобы гречка дошла.
Раньше мы писали о супер-рецепте цветной капусты в духовке.
Читайте Новини.LIVE!