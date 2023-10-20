Быстрый рецепт обеда с гречки — видео

Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Это блюдо с гречкой и мясом готовится очень просто и быстро. Все готовится в одной емкости, что очень удобно. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

мясо 500 г;

гречка 250 г;

вода 500 мл;

растительное масло 4 ст.л.;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

перец;

соль;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.

Свинина на сковороде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем кусочки нарезанного мяса. Для этого рецепта можно выбрать любое мясо, в этом используется свинина.

Добавление лука. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Мясо нужно немного протушить. Далее добавляем нарезанный лук, все тщательно перемешать.

Добавление моркови. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем немного чеснока и моркови. Все тщательно перемешать и дать протушиться.

Добавление гречневой крупы. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь засыпаем гречку, все нужно тщательно перемешать.

Гречневая крупа. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем воду, соль, лавровый лист и перец. Все нужно тушить под закрытой крышкой.

Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тушим все вместе 10-15 минут до готовности.

Полотенце на кастрюле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее выключаем огонь, а кастрюлю накрываем полотенцем, чтобы гречка дошла.

Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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