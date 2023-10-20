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Вкусный рецепт гречки с мясом

20 октября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт обеда с гречки — видео
Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо с гречкой и мясом готовится очень просто и быстро. Все готовится в одной емкости, что очень удобно. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

  • мясо 500 г;
  • гречка 250 г;
  • вода 500 мл;
  • растительное масло 4 ст.л.;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • перец;
  • соль;
  • зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.

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Свинина на сковороде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем кусочки нарезанного мяса. Для этого рецепта можно выбрать любое мясо, в этом используется свинина.

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Добавление лука. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Мясо нужно немного протушить. Далее добавляем нарезанный лук, все тщательно перемешать.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем немного чеснока и моркови. Все тщательно перемешать и дать протушиться.

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Добавление гречневой крупы. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь засыпаем гречку, все нужно тщательно перемешать.

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Гречневая крупа. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем воду, соль, лавровый лист и перец. Все нужно тушить под закрытой крышкой.

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Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тушим все вместе 10-15 минут до готовности.

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Полотенце на кастрюле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее выключаем огонь, а кастрюлю накрываем полотенцем, чтобы гречка дошла.

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Гречка с мясом. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о супер-рецепте цветной капусты в духовке.

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