Ідеальна поживна пісна страва — відео рецепт.

Пісний вінегрет. Фото: YouTube @UkraineFood

Вінегрет — один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М'якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста. Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

буряк — 3 шт.;

квашена капуста — 200-300 г;

солоний огірок — 2 шт.;

квасоля — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква невеликого розміру — 3 шт.;

сіль;

перець;

олія до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю та замаринувати її з оцтом та водою.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Буряк порізати на дрібні шматочки та одразу додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші інгредієнти салату.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Також дрібно потрібно нарізати моркву та цибулю.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишилось додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та квасолю.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Додати сіль, рослинну олію та все ретельно перемішати.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

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