Ідеальна поживна пісна страва — відео рецепт.

Смачний пісний вінегрет за карпатським рецептом
Вінегрет — один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М'якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста. Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- буряк — 3 шт.;
- квашена капуста — 200-300 г;
- солоний огірок — 2 шт.;
- квасоля — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква невеликого розміру — 3 шт.;
- сіль;
- перець;
- олія до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю та замаринувати її з оцтом та водою.
Буряк порізати на дрібні шматочки та одразу додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші інгредієнти салату.
Також дрібно потрібно нарізати моркву та цибулю.
Залишилось додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та квасолю.
Додати сіль, рослинну олію та все ретельно перемішати.
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