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Смачний пісний вінегрет за карпатським рецептом

2 березня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна поживна пісна страва — відео рецепт.
Пісний вінегрет. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вінегрет — один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М'якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста. Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.     

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 500 г;
  • буряк — 3 шт.;
  • квашена капуста — 200-300 г;
  • солоний огірок — 2 шт.;
  • квасоля — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква невеликого розміру — 3 шт.;
  • сіль;
  • перець;
  • олія до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю та замаринувати її з оцтом та водою. 

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Буряк порізати на дрібні шматочки та одразу додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші інгредієнти салату. 

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Також дрібно потрібно нарізати моркву та цибулю. 

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишилось додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та квасолю. 

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Додати сіль, рослинну олію та все ретельно перемішати. 

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про суперсалат з пекінської капусти за 5 хвилин. 

Також ми писали про простий рецепт квашених корисних буряків

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

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вінегрет
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