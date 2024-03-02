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Вкусный постный винегрет по карпатскому рецепту

2 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальное питательное постное блюдо – видео рецепт.
Постный винегрет. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Винегрет — один из самых любимых салатов каждой семьи. Он готовится из вареных корнеплодов и соленьями. Неизменными ингредиентами салата являются картофель, свекла и морковь. Мягкость вареных овощей подчеркивает соленый огурец или квашеная капуста. Салат заправляют смесью уксуса и растительного масла. Иногда в винегрет добавляют такие разнообразные ингредиенты, как сельдь, фасоль или консервированный горошек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • свекла — 3 шт.;
  • квашеная капуста — 200-300 г;
  • соленый огурец — 2 шт.;
  • фасоль — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь небольшого размера — 3 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • масло по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук и замариновать его с уксусом и водой.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Свеклу порезать на мелкие кусочки и сразу добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие ингредиенты салата.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Также мелко нужно нарезать морковь и лук.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Осталось добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и фасоль.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавить соль, растительное масло и тщательно перемешать.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о суперсалате из пекинской капусты за 5 минут.

Также мы писали о простом рецепте квашеной полезной свеклы.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

еда
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лайфхаки
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Украинская кухня
свекла
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