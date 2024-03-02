Идеальное питательное постное блюдо – видео рецепт.

Постный винегрет. Фото: YouTube @UkraineFood

Винегрет — один из самых любимых салатов каждой семьи. Он готовится из вареных корнеплодов и соленьями. Неизменными ингредиентами салата являются картофель, свекла и морковь. Мягкость вареных овощей подчеркивает соленый огурец или квашеная капуста. Салат заправляют смесью уксуса и растительного масла. Иногда в винегрет добавляют такие разнообразные ингредиенты, как сельдь, фасоль или консервированный горошек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г;

свекла — 3 шт.;

квашеная капуста — 200-300 г;

соленый огурец — 2 шт.;

фасоль — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь небольшого размера — 3 шт.;

соль;

перец;

масло по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук и замариновать его с уксусом и водой.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Свеклу порезать на мелкие кусочки и сразу добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие ингредиенты салата.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Также мелко нужно нарезать морковь и лук.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Осталось добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и фасоль.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавить соль, растительное масло и тщательно перемешать.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @UkraineFood

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