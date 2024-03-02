Идеальное питательное постное блюдо – видео рецепт.

Вкусный постный винегрет по карпатскому рецепту
Винегрет — один из самых любимых салатов каждой семьи. Он готовится из вареных корнеплодов и соленьями. Неизменными ингредиентами салата являются картофель, свекла и морковь. Мягкость вареных овощей подчеркивает соленый огурец или квашеная капуста. Салат заправляют смесью уксуса и растительного масла. Иногда в винегрет добавляют такие разнообразные ингредиенты, как сельдь, фасоль или консервированный горошек.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- свекла — 3 шт.;
- квашеная капуста — 200-300 г;
- соленый огурец — 2 шт.;
- фасоль — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь небольшого размера — 3 шт.;
- соль;
- перец;
- масло по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук и замариновать его с уксусом и водой.
Свеклу порезать на мелкие кусочки и сразу добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие ингредиенты салата.
Также мелко нужно нарезать морковь и лук.
Осталось добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и фасоль.
Добавить соль, растительное масло и тщательно перемешать.
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