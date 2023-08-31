Супер страва з баклажанів та перців — відео рецепт

Смачний осінній суп з баклажанами за сімейним рецептом
Дуже простий овочевий суп з баклажанами. Він ідеально урізноманітнить повсякденне меню вашої родини. Цей суп з овочами вам точно дуже сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- бульйон чи вода — 2 л;
- картопля — 5 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1-2 шт.;
- бакладжан — 1 шт.;
- перець — 2-3 шт.;
- помідори — 4-5 шт.;
- м'ясо — 300 г;
- зелень та спеції;
- до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити та нарізати картоплю невеликими кубиками.
Заливаємо картоплю холодною водою або бульйоном та ставимо на вогонь.
Поки картопля вариться, потрібно зняти шкірку з помідорів. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити томати окропом на кілька хвилин. Таким чином шкіра з помідорів легко зніметься.
Болгарський перець потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики.
З баклажанів потрібно зняти шкірку, якщо баклажан молодий, то шкірку можна не знімати.
Далі нарізаємо невеликими кубиками.
Куряче філе нарізамо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками.
На розігріту пательню наливаємо олію та починаємо смажити цибулю. Далі додаємо моркву.
Коли морква та цибуля підсмажилися, додаємо кубики курятини.
Потім додаємо баклажани та перець. Додаємо сіль, папарику, чорний перець, за бажаннями можна додати хмелі-сунелі.
Все ретельно перемішати, додати трохи олії та помідори. Все разом тушкувати кілька хвилин.
Всю зажарку відправляємо до картоплі. Все ретельно перемішати та варити 5-7 хвилин.
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