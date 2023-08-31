Супер страва з баклажанів та перців — відео рецепт

Суп з баклажанами. Фото: Freepik

Дуже простий овочевий суп з баклажанами. Він ідеально урізноманітнить повсякденне меню вашої родини. Цей суп з овочами вам точно дуже сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

бульйон чи вода — 2 л;

картопля — 5 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1-2 шт.;

бакладжан — 1 шт.;

перець — 2-3 шт.;

помідори — 4-5 шт.;

м'ясо — 300 г;

зелень та спеції;

до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити та нарізати картоплю невеликими кубиками.

Картопля у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаємо картоплю холодною водою або бульйоном та ставимо на вогонь.

Овочі та курка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Поки картопля вариться, потрібно зняти шкірку з помідорів. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити томати окропом на кілька хвилин. Таким чином шкіра з помідорів легко зніметься.

Нарізані перці. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Болгарський перець потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики.

Помідори у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

З баклажанів потрібно зняти шкірку, якщо баклажан молодий, то шкірку можна не знімати.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Далі нарізаємо невеликими кубиками.

Нарізані овочі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Куряче філе нарізамо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками.

Овочі та спеції. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На розігріту пательню наливаємо олію та починаємо смажити цибулю. Далі додаємо моркву.

Смажена курка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Коли морква та цибуля підсмажилися, додаємо кубики курятини.

Курка та овочі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім додаємо баклажани та перець. Додаємо сіль, папарику, чорний перець, за бажаннями можна додати хмелі-сунелі.

Суп та зелень. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати, додати трохи олії та помідори. Все разом тушкувати кілька хвилин.

Готовий суп. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Всю зажарку відправляємо до картоплі. Все ретельно перемішати та варити 5-7 хвилин.

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