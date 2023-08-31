Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Смачний осінній суп з баклажанами за сімейним рецептом arrow

Смачний осінній суп з баклажанами за сімейним рецептом

31 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер страва з баклажанів та перців — відео рецепт
Суп з баклажанами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий овочевий суп з баклажанами. Він ідеально урізноманітнить повсякденне меню вашої родини. Цей суп з овочами вам точно дуже сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • бульйон чи вода — 2 л;
  • картопля — 5 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1-2 шт.;
  • бакладжан — 1 шт.;
  • перець — 2-3 шт.;
  • помідори — 4-5 шт.;
  • м'ясо — 300 г;
  • зелень та спеції;
  • до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити та нарізати картоплю невеликими кубиками. 

null
Картопля у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаємо картоплю холодною водою або бульйоном та ставимо на вогонь. 

null
Овочі та курка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Поки картопля вариться, потрібно зняти шкірку з помідорів. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити томати окропом на кілька хвилин. Таким чином шкіра з помідорів легко зніметься. 

null
Нарізані перці. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Болгарський перець потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики. 

null
Помідори у воді. Фото: YouTube @prosti_retsepty

З баклажанів потрібно зняти шкірку, якщо баклажан молодий, то шкірку можна не знімати.

null
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Далі нарізаємо невеликими кубиками. 

null
Нарізані овочі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Куряче філе нарізамо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками. 

null
Овочі та спеції. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На розігріту пательню наливаємо олію та починаємо смажити цибулю. Далі додаємо моркву. 

null
Смажена курка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Коли морква та цибуля підсмажилися, додаємо кубики курятини. 

null
Курка та овочі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім додаємо баклажани та перець. Додаємо сіль, папарику, чорний перець, за бажаннями можна додати хмелі-сунелі. 

null
Суп та зелень. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати, додати трохи олії та помідори. Все разом тушкувати кілька хвилин. 

null
Готовий суп. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Всю зажарку відправляємо до картоплі. Все ретельно перемішати та варити 5-7 хвилин. 

Раніше ми писали про супер рецепт смачного супу з фрикадельками із секретною порадою. Ви дізнаєтесь, як зробити смак супу насиченим, скільки варити овочі для бульйону та чому насправді не обов'язково їсти перші страви щодня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз