Супер блюдо из баклажанов и перцев — видео рецепт

Вкусный осенний суп с баклажанами по семейному рецепту
Очень простой овощной суп с баклажанами. Он идеально разнообразит повседневное меню вашей семьи. Этот суп с овощами вам определенно очень понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- бульон или вода — 2 л;
- картофель — 5 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- бакладжан — 1 шт.;
- перец — 2-3 шт.;
- помидоры — 4-5 шт.;
- мясо — 300 г;
- зелень и специи;
- по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить и нарезать картошку небольшими кубиками.
Заливаем картофель холодной водой или бульоном и ставим на огонь.
Пока картофель варится, нужно снять кожицу с помидоров. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком на несколько минут. Таким образом кожица с помидоров легко снимется.
Болгарский перец необходимо почистить и порезать на маленькие кубики.
С баклажанов нужно снять кожуру, если баклажан молодой, то кожуру можно не снимать.
Дальше нарезаем небольшими кубиками.
Куриное филе нарезаем кубиками. Помидоры также нарезаем кубиками.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло и начинаем жарить лук. Далее добавляем морковь.
Когда морковь и лук поджарились, добавляем кубики курятины.
Затем добавляем баклажаны и перец. Добавляем соль, папарику, черный перец, по желанию можно добавить хмели-сунели.
Все тщательно перемешать, добавить немного растительного масла и помидоры. Все вместе тушить несколько минут.
Всю зажарку отправляем в картофель. Все тщательно перемешать и варить 5-7 минут.
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