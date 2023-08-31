Супер блюдо из баклажанов и перцев — видео рецепт

Суп с баклажанами. Фото: Freepik

Очень простой овощной суп с баклажанами. Он идеально разнообразит повседневное меню вашей семьи. Этот суп с овощами вам определенно очень понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

бульон или вода — 2 л;

картофель — 5 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

бакладжан — 1 шт.;

перец — 2-3 шт.;

помидоры — 4-5 шт.;

мясо — 300 г;

зелень и специи;

по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать картошку небольшими кубиками.

Картофель в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаем картофель холодной водой или бульоном и ставим на огонь.

Овощи и курица. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Пока картофель варится, нужно снять кожицу с помидоров. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком на несколько минут. Таким образом кожица с помидоров легко снимется.

Нарезанные перцы. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Болгарский перец необходимо почистить и порезать на маленькие кубики.

Помидоры в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

С баклажанов нужно снять кожуру, если баклажан молодой, то кожуру можно не снимать.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Дальше нарезаем небольшими кубиками.

Нарезанные овощи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Куриное филе нарезаем кубиками. Помидоры также нарезаем кубиками.

Овощи и специи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На разогретую сковороду наливаем растительное масло и начинаем жарить лук. Далее добавляем морковь.

Жареная курица. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Когда морковь и лук поджарились, добавляем кубики курятины.

Курица и овощи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем добавляем баклажаны и перец. Добавляем соль, папарику, черный перец, по желанию можно добавить хмели-сунели.

Суп и зелень. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все тщательно перемешать, добавить немного растительного масла и помидоры. Все вместе тушить несколько минут.

Готовый суп. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Всю зажарку отправляем в картофель. Все тщательно перемешать и варить 5-7 минут.

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