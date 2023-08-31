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Вкусный осенний суп с баклажанами по семейному рецепту

31 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер блюдо из баклажанов и перцев — видео рецепт
Суп с баклажанами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой овощной суп с баклажанами. Он идеально разнообразит повседневное меню вашей семьи. Этот суп с овощами вам определенно очень понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • бульон или вода — 2 л;
  • картофель — 5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • бакладжан — 1 шт.;
  • перец — 2-3 шт.;
  • помидоры — 4-5 шт.;
  • мясо — 300 г;
  • зелень и специи;
  • по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать картошку небольшими кубиками.

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Картофель в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаем картофель холодной водой или бульоном и ставим на огонь.

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Овощи и курица. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Пока картофель варится, нужно снять кожицу с помидоров. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком на несколько минут. Таким образом кожица с помидоров легко снимется.

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Нарезанные перцы. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Болгарский перец необходимо почистить и порезать на маленькие кубики.

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Помидоры в воде. Фото: YouTube @prosti_retsepty

С баклажанов нужно снять кожуру, если баклажан молодой, то кожуру можно не снимать.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Дальше нарезаем небольшими кубиками.

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Нарезанные овощи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Куриное филе нарезаем кубиками. Помидоры также нарезаем кубиками.

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Овощи и специи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На разогретую сковороду наливаем растительное масло и начинаем жарить лук. Далее добавляем морковь.

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Жареная курица. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Когда морковь и лук поджарились, добавляем кубики курятины.

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Курица и овощи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем добавляем баклажаны и перец. Добавляем соль, папарику, черный перец, по желанию можно добавить хмели-сунели.

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Суп и зелень. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все тщательно перемешать, добавить немного растительного масла и помидоры. Все вместе тушить несколько минут.

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Готовый суп. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Всю зажарку отправляем в картофель. Все тщательно перемешать и варить 5-7 минут.

Раньше мы писали о супер рецепте вкусного супа с фрикадельками с секретным советом. Вы узнаете, как сделать вкус супа насыщенным, сколько варить овощи для бульона и почему на самом деле не обязательно есть первые блюда каждый день.

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