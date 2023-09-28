Незвичайна українська м'ясна страва — відео рецепт

Смачний м'ясний хлібець або, як у народі кажуть "заєць"
Смачний м'ясний хлібець або як у народі кажуть "заєць". Зазвичай його готують до свят. Смак неодмінно вам сподобається, а саме приготування не займе багато часу. Ви залишитесь задоволені та обов'язково приготуєте його ще раз.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- м'ясо свинина 2 кг;
- сухарі 4 ст.л;
- борошно 2 ст.л;
- яйце 3 шт;
- цибуля 3 шт;
- сіль 15 гр;
- перець до смаку;
- олія 10 гр. для змащування.
Спосіб приготування
Для рецепту краще за все взяти м'ясо свинячу шинку. Попередньо його потрібно промити та просушити паперовим рушником. Далі потрібно нарізати на шматочки.
Робимо фарш, він повинен бути дуже дрібним. До фаршу додаємо натерту цибулю або пропускаємо її через м'ясорубку.
Далі додаємо 4 столові ложки панірувальних сухарів або хлібних крихт та дві столові ложки просіяного борошна.
Також потрібно додати три курячих яйця. Їх потрібно трохи збити.
Додаємо сіль та перець за смаком. Далі потрібно все добре вимішати.
Щоб хлібець гарно тримав форму, фарш потрібно відбити.
Далі беремо деко, застеляємо його пергаментом та змащуємо рослинною олією.
З фаршу формуємо хлібці. Якщо у вас було 2 кілограми м'яса, вистачить на три хлібця.
Зверху змащуємо рослинною олією. Випікаємо при 180 градусах протягом 1 години 30 хвилин.
Якщо у вас хлібці будуть меншими за розміром, їх потрібно буде випікати не так доавго.
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