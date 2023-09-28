Незвичайна українська м'ясна страва — відео рецепт

М'ясний хлібець. Фото: YouTube @UkraineFood

Смачний м'ясний хлібець або як у народі кажуть "заєць". Зазвичай його готують до свят. Смак неодмінно вам сподобається, а саме приготування не займе багато часу. Ви залишитесь задоволені та обов'язково приготуєте його ще раз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

м'ясо свинина 2 кг;

сухарі 4 ст.л;

борошно 2 ст.л;

яйце 3 шт;

цибуля 3 шт;

сіль 15 гр;

перець до смаку;

олія 10 гр. для змащування.

Спосіб приготування

Для рецепту краще за все взяти м'ясо свинячу шинку. Попередньо його потрібно промити та просушити паперовим рушником. Далі потрібно нарізати на шматочки.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Робимо фарш, він повинен бути дуже дрібним. До фаршу додаємо натерту цибулю або пропускаємо її через м'ясорубку.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо 4 столові ложки панірувальних сухарів або хлібних крихт та дві столові ложки просіяного борошна.

Додавання цибулі. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно додати три курячих яйця. Їх потрібно трохи збити.

Додавання яєць. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо сіль та перець за смаком. Далі потрібно все добре вимішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Щоб хлібець гарно тримав форму, фарш потрібно відбити.

Деко та пергамент. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо деко, застеляємо його пергаментом та змащуємо рослинною олією.

Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

З фаршу формуємо хлібці. Якщо у вас було 2 кілограми м'яса, вистачить на три хлібця.

Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху змащуємо рослинною олією. Випікаємо при 180 градусах протягом 1 години 30 хвилин.

Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Якщо у вас хлібці будуть меншими за розміром, їх потрібно буде випікати не так доавго.

Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.