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Смачний м'ясний хлібець або, як у народі кажуть "заєць"

28 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Незвичайна українська м'ясна страва — відео рецепт
М'ясний хлібець. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний м'ясний хлібець або як у народі кажуть "заєць". Зазвичай  його готують до свят. Смак неодмінно вам сподобається, а саме приготування не займе багато часу. Ви залишитесь задоволені та обов'язково приготуєте його ще раз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо свинина 2 кг;
  • сухарі 4 ст.л;
  • борошно 2 ст.л;
  • яйце 3 шт;
  • цибуля 3 шт;
  • сіль 15 гр;
  • перець до смаку;
  • олія 10 гр. для змащування. 

Спосіб приготування 

Для рецепту краще за все взяти м'ясо свинячу шинку. Попередньо його потрібно промити та просушити паперовим рушником. Далі потрібно нарізати на шматочки. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Робимо фарш, він повинен бути дуже дрібним. До фаршу додаємо натерту цибулю або пропускаємо її через м'ясорубку. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо 4 столові ложки панірувальних сухарів або хлібних крихт та дві столові ложки просіяного борошна. 

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Додавання цибулі. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно додати три курячих яйця. Їх потрібно трохи збити. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо сіль та перець за смаком. Далі потрібно все добре вимішати. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Щоб хлібець гарно тримав форму, фарш потрібно відбити. 

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Деко та пергамент. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо деко, застеляємо його пергаментом та змащуємо рослинною олією. 

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Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

З фаршу формуємо хлібці. Якщо у вас було 2 кілограми м'яса, вистачить на три хлібця. 

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Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху змащуємо рослинною олією. Випікаємо при 180 градусах протягом 1 години 30 хвилин. 

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Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Якщо у вас хлібці будуть меншими за розміром, їх потрібно буде випікати не так доавго. 

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Хліб з фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом. 

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