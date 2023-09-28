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Вкусный мясной хлебец или, как в народе говорят "заяц"

28 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Необычное украинское мясное блюдо — видео рецепт
Мясной хлебец. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный мясной хлебец или как в народе говорят "заяц". Обычно его готовят к праздникам. Вкус обязательно вам понравится, а само приготовление не займет много времени. Вы останетесь довольны и обязательно приготовите его еще раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • мясо свинина 2 кг;
  • сухари 4 ст.л;
  • мука 2 ст.л;
  • яйцо 3 шт;
  • лук 3 шт;
  • соль 15 гр;
  • перец по вкусу;
  • масло 10 гр. для смазки.

Способ приготовления

Для рецепта лучше всего взять мясо свинину. Предварительно его нужно промыть и просушить бумажным полотенцем. Далее нужно нарезать на кусочки.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Делаем фарш, он должен быть очень мелким. К фаршу добавляем натертый лук или пропускаем его через мясорубку.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем 4 столовые ложки панировочных сухарей или хлебных крошек и две столовые ложки просеянной муки.

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Добавление лука. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно добавить три куриных яйца. Их нужно немного сбить.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем соль и перец по вкусу. Дальше нужно все хорошо вымешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Чтобы хлебец хорошо держал форму, фарш нужно отбить.

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Противень и пергамент. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем противень, застилаем его пергаментом и смазываем растительным маслом.

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Хлеб из фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Из фарша формируем хлебец. Если у вас было 2 килограмма мяса, хватит на три хлебца.

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Хлеб из фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху смазываем растительным маслом. Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа 30 минут.

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Хлеб из фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Если у вас хлебцы будут меньше по размеру, их нужно будет выпекать не так долго.

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Хлеб из фарша. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.

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