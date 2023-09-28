Необычное украинское мясное блюдо — видео рецепт

Вкусный мясной хлебец или, как в народе говорят "заяц"
Вкусный мясной хлебец или как в народе говорят "заяц". Обычно его готовят к праздникам. Вкус обязательно вам понравится, а само приготовление не займет много времени. Вы останетесь довольны и обязательно приготовите его еще раз.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- мясо свинина 2 кг;
- сухари 4 ст.л;
- мука 2 ст.л;
- яйцо 3 шт;
- лук 3 шт;
- соль 15 гр;
- перец по вкусу;
- масло 10 гр. для смазки.
Способ приготовления
Для рецепта лучше всего взять мясо свинину. Предварительно его нужно промыть и просушить бумажным полотенцем. Далее нужно нарезать на кусочки.
Делаем фарш, он должен быть очень мелким. К фаршу добавляем натертый лук или пропускаем его через мясорубку.
Далее добавляем 4 столовые ложки панировочных сухарей или хлебных крошек и две столовые ложки просеянной муки.
Также нужно добавить три куриных яйца. Их нужно немного сбить.
Добавляем соль и перец по вкусу. Дальше нужно все хорошо вымешать.
Чтобы хлебец хорошо держал форму, фарш нужно отбить.
Далее берем противень, застилаем его пергаментом и смазываем растительным маслом.
Из фарша формируем хлебец. Если у вас было 2 килограмма мяса, хватит на три хлебца.
Сверху смазываем растительным маслом. Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа 30 минут.
Если у вас хлебцы будут меньше по размеру, их нужно будет выпекать не так долго.
Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.