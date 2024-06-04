Ватрушки з сиром на сніданок — простий покроковий рецепт з фото

Смачні ватрушки з сиром до сніданку — діти обожнюють цю випічку
Що може бути краще за домашню запашну випічку, тільки випічка з сиром. Це неймовірно смачно. Спробуйте приготувати, виходить доволі багато, вистачить на велику сім’ю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- молоко 300 мл;
- дріжджі пресовані 15 г;
- борошно 6 ст.л;
- цукор 1 ст.л.
Для тіста:
- яйце 1 шт;
- масло 50 г;
- цукор 100 г;
- борошно 450 г.
Для начинки:
- сир 500 г;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 1 пакетик;
- білок 1 шт;
- манка 30 г.
Додатково:
- варення 2 ст.л;
- манка 1 ч.л.
Спосіб приготування
До ледь теплого молока додати дріжжі, цукор та 6 столових ложок борошна, все перемішати, накрити та залишити на 40 хвилин.
До опари додати розтоплене вершкове масло, яйце та цукор. Все ретельно перемішати. Додати борошно та замішати тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1,5 години.
До варення додати 1 чайну ложки манки та перемішати.
До сиру додати цукор, ванільний цукор, білок та манку. Все ретельно перемішати.
З тіста формуємо кульки та викладаємо на деко. Залишаємо на 20 хвилин.
За допомогою склянки робимо поглибленна та викладаємо сирну начинку.
В центр ватрушок викласти джем, змастити жовтком.
Випікати ватрушки при 170 ºС протягом 30 хвилин.
Раніше ми писали про смачний десерт Британської родини за 30 хвилин — рецепт бісквіта королеви Вікторії.
Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.
Читайте Новини.LIVE!