Ватрушки з сиром на сніданок — простий покроковий рецепт з фото

Ватрушки з сиром. Фото: Freepik

Що може бути краще за домашню запашну випічку, тільки випічка з сиром. Це неймовірно смачно. Спробуйте приготувати, виходить доволі багато, вистачить на велику сім’ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

молоко 300 мл;

дріжджі пресовані 15 г;

борошно 6 ст.л;

цукор 1 ст.л.

Для тіста:

яйце 1 шт;

масло 50 г;

цукор 100 г;

борошно 450 г.

Для начинки:

сир 500 г;

цукор 100 г;

ванільний цукор 1 пакетик;

білок 1 шт;

манка 30 г.

Додатково:

варення 2 ст.л;

манка 1 ч.л.

Спосіб приготування

До ледь теплого молока додати дріжжі, цукор та 6 столових ложок борошна, все перемішати, накрити та залишити на 40 хвилин.

Приготування опари. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До опари додати розтоплене вершкове масло, яйце та цукор. Все ретельно перемішати. Додати борошно та замішати тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1,5 години.

Варення та манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До варення додати 1 чайну ложки манки та перемішати.

Сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До сиру додати цукор, ванільний цукор, білок та манку. Все ретельно перемішати.

Тісто для ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З тіста формуємо кульки та викладаємо на деко. Залишаємо на 20 хвилин.

Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

За допомогою склянки робимо поглибленна та викладаємо сирну начинку.

Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В центр ватрушок викласти джем, змастити жовтком.

Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати ватрушки при 170 ºС протягом 30 хвилин.

Ватрушки з сиром. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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