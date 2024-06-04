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Смачні ватрушки з сиром до сніданку — діти обожнюють цю випічку

4 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ватрушки з сиром на сніданок — простий покроковий рецепт з фото
Ватрушки з сиром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Що може бути краще за домашню запашну випічку, тільки випічка з сиром. Це неймовірно смачно. Спробуйте приготувати, виходить доволі багато, вистачить на велику сім’ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • молоко 300 мл;
  • дріжджі пресовані 15 г;
  • борошно 6 ст.л;
  • цукор 1 ст.л.

Для тіста: 

  • яйце 1 шт;
  • масло 50 г;
  • цукор 100 г;
  • борошно 450 г.

Для начинки: 

  • сир 500 г;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • білок 1 шт;
  • манка 30 г. 

Додатково: 

  • варення 2 ст.л;
  • манка 1 ч.л.

Спосіб приготування 

До ледь теплого молока додати дріжжі, цукор та 6 столових ложок борошна, все перемішати, накрити та залишити на 40 хвилин. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До опари додати розтоплене вершкове масло, яйце та цукор. Все ретельно перемішати. Додати борошно та замішати тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1,5 години. 

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Варення та манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До варення додати 1 чайну ложки манки та перемішати. 

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Сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До сиру додати цукор, ванільний цукор, білок та манку. Все ретельно перемішати. 

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Тісто для ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З тіста формуємо кульки та викладаємо на деко. Залишаємо на 20 хвилин. 

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Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

За допомогою склянки робимо поглибленна та викладаємо сирну начинку. 

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Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В центр ватрушок викласти джем, змастити жовтком. 

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Приготування ватрушок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати ватрушки при 170 ºС протягом 30 хвилин. 

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Ватрушки з сиром. Фото: YouTube @lilija-tsvit

 

Раніше ми писали про смачний десерт Британської родини за 30 хвилин — рецепт бісквіта королеви Вікторії.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

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лайфхаки

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