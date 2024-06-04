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Вкусные ватрушки с творогом к завтраку — дети обожают эту выпечку

4 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Ватрушки с творогом на завтрак – простой пошаговый рецепт с фото.
Ватрушки с сыром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Что может быть лучше домашней душистой выпечки, только выпечка с творогом. Это невероятно вкусно. Попробуйте приготовить, получается достаточно много, хватит на большую семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится:

  • молоко 300 мл;
  • дрожжи прессованные 15 г;
  • мука 6 ст.л.;
  • сахар 1 ст.л.

Для теста:

  • яйцо 1 шт.;
  • масло 50 г;
  • сахар 100 г;
  • мука 450 г.

Для начинки:

  • творог 500 г;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • белок 1шт.;
  • манка 30 г.

Дополнительно:

  • варенье 2 ст.л.;
  • манка 1 ч.л.

Способ приготовления

К едва теплому молоку добавить дрожжи, сахар и 6 столовых ложек муки, все перемешать, накрыть и оставить на 40 минут.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К опаре добавить растопленное сливочное масло, яйцо и сахар. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа.

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Варенье и манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К варенью добавить 1 чайную ложку манки и перемешать.

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Сыр и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В творог добавить сахар, ванильный сахар, белок и манку. Все тщательно перемешать.

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Тесто для ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из теста формируем шарики и выкладываем на противень. Оставляем на 20 минут.

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Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

С помощью стакана делаем углубление и выкладываем творожную начинку.

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Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В центр ватрушек выложить джем, смазать желтком.

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Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать ватрушки при 170 ºС в течение 30 минут.

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Ватрушки с сыром. Фото: YouTube @lilija-tsvit

 

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки

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