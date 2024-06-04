Ватрушки с творогом на завтрак – простой пошаговый рецепт с фото.

Вкусные ватрушки с творогом к завтраку — дети обожают эту выпечку
Что может быть лучше домашней душистой выпечки, только выпечка с творогом. Это невероятно вкусно. Попробуйте приготовить, получается достаточно много, хватит на большую семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Вам понадобится:
- молоко 300 мл;
- дрожжи прессованные 15 г;
- мука 6 ст.л.;
- сахар 1 ст.л.
Для теста:
- яйцо 1 шт.;
- масло 50 г;
- сахар 100 г;
- мука 450 г.
Для начинки:
- творог 500 г;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- белок 1шт.;
- манка 30 г.
Дополнительно:
- варенье 2 ст.л.;
- манка 1 ч.л.
Способ приготовления
К едва теплому молоку добавить дрожжи, сахар и 6 столовых ложек муки, все перемешать, накрыть и оставить на 40 минут.
К опаре добавить растопленное сливочное масло, яйцо и сахар. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа.
К варенью добавить 1 чайную ложку манки и перемешать.
В творог добавить сахар, ванильный сахар, белок и манку. Все тщательно перемешать.
Из теста формируем шарики и выкладываем на противень. Оставляем на 20 минут.
С помощью стакана делаем углубление и выкладываем творожную начинку.
В центр ватрушек выложить джем, смазать желтком.
Выпекать ватрушки при 170 ºС в течение 30 минут.
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