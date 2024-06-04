Ватрушки с творогом на завтрак – простой пошаговый рецепт с фото.

Ватрушки с сыром. Фото: Freepik

Что может быть лучше домашней душистой выпечки, только выпечка с творогом. Это невероятно вкусно. Попробуйте приготовить, получается достаточно много, хватит на большую семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится:

молоко 300 мл;

дрожжи прессованные 15 г;

мука 6 ст.л.;

сахар 1 ст.л.

Для теста:

яйцо 1 шт.;

масло 50 г;

сахар 100 г;

мука 450 г.

Для начинки:

творог 500 г;

сахар 100 г;

ванильный сахар 1 пакетик;

белок 1шт.;

манка 30 г.

Дополнительно:

варенье 2 ст.л.;

манка 1 ч.л.

Способ приготовления

К едва теплому молоку добавить дрожжи, сахар и 6 столовых ложек муки, все перемешать, накрыть и оставить на 40 минут.

Приготовление опары. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К опаре добавить растопленное сливочное масло, яйцо и сахар. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа.

Варенье и манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К варенью добавить 1 чайную ложку манки и перемешать.

Сыр и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В творог добавить сахар, ванильный сахар, белок и манку. Все тщательно перемешать.

Тесто для ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из теста формируем шарики и выкладываем на противень. Оставляем на 20 минут.

Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

С помощью стакана делаем углубление и выкладываем творожную начинку.

Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В центр ватрушек выложить джем, смазать желтком.

Приготовление ватрушек. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать ватрушки при 170 ºС в течение 30 минут.

Ватрушки с сыром. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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