Як приготувати ліниві вареники — відео рецепт

Ліниві вареники. Фото: YouTube @klopotenko

Чому вареники бувають лінивими і що їх повʼязує з сирниками. Розбираємось, а також обираємо ідеальний кисломолочний сир для лінивих вареників. Шеф-кухар Євген Клопотенко впевнений, що багато хто памʼятає цей смак ще з дитинства. Тож розблокуйте свої спогади та приготуйте цей справжній гастроскарб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир 9% 350 г;

яйце (жовток) 1 шт.;

цукор 1 ст.л.;

борошно 4 ст.л. + 1 ст.л.;

сіль 1/2 ч.л.

Для подачі:

сметана: 150 г;

ягоди (будь-які за вибором, свіжі або заморожені).

Спосіб приготування

Для початку потрібно обрати кисломолочний сир. Для лінивих вареників найкраще використовувати або домашній кисломолочний сир, або обрати сир жирністю 9%.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @klopotenko

Для лінивих вареників беремо кисломолочний сир, додаємо 4 столові ложки борошна, дрібку солі та 1 столову ложку цукру. Також потрібно додати один жовток. Ретельно перемішати.

Сир та борошно. Фото: YouTube @klopotenko

Замісити тісто та залишити його на 10-15 хвилин. Тим часом потрібно довести воду до кипіння.

Тісто для лінивих вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Сформувати невеликі вареники.

Приготування лінивих вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Варити ліниві вареники потрібно 2-3 хвилини.

Вареники у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Подавати ліниві вареники зі сметаною та фруктами.

Ліниві вареники зі сметаною. Фото: YouTube @klopotenko

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