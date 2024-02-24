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Смачні та швидкі рецепти лінивих вареників від Клопотенка

24 лютого 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати ліниві вареники — відео рецепт
Ліниві вареники. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чому вареники бувають лінивими і що їх повʼязує з сирниками. Розбираємось, а також обираємо ідеальний кисломолочний сир для лінивих вареників. Шеф-кухар Євген Клопотенко впевнений, що багато хто памʼятає цей смак ще з дитинства. Тож розблокуйте свої спогади та приготуйте цей справжній гастроскарб. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

Вам знадобиться: 

  • кисломолочний сир 9% 350 г;
  • яйце (жовток) 1 шт.;
  • цукор 1 ст.л.;
  • борошно 4 ст.л. + 1 ст.л.;
  • сіль 1/2 ч.л.

Для подачі:

  • сметана: 150 г;
  • ягоди (будь-які за вибором, свіжі або заморожені). 

Спосіб приготування 

Для початку потрібно обрати кисломолочний сир. Для лінивих вареників найкраще використовувати або домашній кисломолочний сир, або обрати сир жирністю 9%. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @klopotenko

Для лінивих вареників беремо кисломолочний сир, додаємо 4 столові ложки борошна, дрібку солі та 1 столову ложку цукру. Також потрібно додати один жовток. Ретельно перемішати. 

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Сир та борошно. Фото: YouTube @klopotenko

Замісити тісто та залишити його на 10-15 хвилин. Тим часом потрібно довести воду до кипіння. 

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Тісто для лінивих вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Сформувати невеликі вареники. 

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Приготування лінивих вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Варити ліниві вареники потрібно 2-3 хвилини. 

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Вареники у воді. Фото: YouTube @klopotenko

Подавати ліниві вареники зі сметаною та фруктами. 

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Ліниві вареники зі сметаною. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали, як швидко приготувати вівсянку — лайфхак від Клопотенка. 

Ще ми писали, як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка. 

Також ми писали, що Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе

Ще Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця

Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
кисломолочний сир
Українська кухня
шеф-кухар
вареники
тісто

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