Як приготувати ліниві вареники — відео рецепт

Смачні та швидкі рецепти лінивих вареників від Клопотенка
Чому вареники бувають лінивими і що їх повʼязує з сирниками. Розбираємось, а також обираємо ідеальний кисломолочний сир для лінивих вареників. Шеф-кухар Євген Клопотенко впевнений, що багато хто памʼятає цей смак ще з дитинства. Тож розблокуйте свої спогади та приготуйте цей справжній гастроскарб.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 9% 350 г;
- яйце (жовток) 1 шт.;
- цукор 1 ст.л.;
- борошно 4 ст.л. + 1 ст.л.;
- сіль 1/2 ч.л.
Для подачі:
- сметана: 150 г;
- ягоди (будь-які за вибором, свіжі або заморожені).
Спосіб приготування
Для початку потрібно обрати кисломолочний сир. Для лінивих вареників найкраще використовувати або домашній кисломолочний сир, або обрати сир жирністю 9%.
Для лінивих вареників беремо кисломолочний сир, додаємо 4 столові ложки борошна, дрібку солі та 1 столову ложку цукру. Також потрібно додати один жовток. Ретельно перемішати.
Замісити тісто та залишити його на 10-15 хвилин. Тим часом потрібно довести воду до кипіння.
Сформувати невеликі вареники.
Варити ліниві вареники потрібно 2-3 хвилини.
Подавати ліниві вареники зі сметаною та фруктами.
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