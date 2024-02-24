Как приготовить ленивые вареники — видео рецепт

Ленивые вареники. Фото: YouTube @klopotenko

Почему вареники бывают ленивыми и что их связывает с сырниками. Разбираемся, а также выбираем идеальный кисломолочный творог для ленивых вареников. Шеф-повар Евгений Клопотенко уверен, что многие помнят этот вкус с детства. Поэтому разблокируйте свои воспоминания и приготовьте это настоящее гастрономическое сокровище.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Вам понадобится:

творог 9% 350 г;

яйцо (желток) 1 шт;

сахар 1 ст.л;

мука 4 ст.л. + 1 ст.л;

соль 1/2 ч.л.

Для подачи:

сметана: 150 г;

ягоды (любые по выбору, свежие или замороженные).

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать творог. Для ленивых вареников лучше использовать либо домашний творог, либо выбрать с жирностью 9%.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @klopotenko

Для ленивых вареников берем творог, добавляем 4 столовые ложки муки, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Также нужно добавить один желток. Тщательно перемешать.

Сыр и мука. Фото: YouTube @klopotenko

Замесить тесто и оставить на 10-15 минут. Тем временем нужно довести воду до кипения.

Тесто для ленивых вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Сформировать небольшие вареники.

Приготовление ленивых вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Варить ленивые вареники нужно 2-3 минуты.

Вареники в воде. Фото: YouTube @klopotenko

Подавать ленивые вареники со сметаной и фруктами.

Ленивые вареники со сметаной. Фото: YouTube @klopotenko

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