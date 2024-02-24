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Вкусные и быстрые рецепты ленивых вареников от Клопотенко

24 февраля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ленивые вареники — видео рецепт
Ленивые вареники. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Почему вареники бывают ленивыми и что их связывает с сырниками. Разбираемся, а также выбираем идеальный кисломолочный творог для ленивых вареников. Шеф-повар Евгений Клопотенко уверен, что многие помнят этот вкус с детства. Поэтому разблокируйте свои воспоминания и приготовьте это настоящее гастрономическое сокровище.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Вам понадобится:

  • творог 9% 350 г;
  • яйцо (желток) 1 шт;
  • сахар 1 ст.л;
  • мука 4 ст.л. + 1 ст.л;
  • соль 1/2 ч.л.

Для подачи:

  • сметана: 150 г;
  • ягоды (любые по выбору, свежие или замороженные).

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать творог. Для ленивых вареников лучше использовать либо домашний творог, либо выбрать с жирностью 9%.

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @klopotenko

Для ленивых вареников берем творог, добавляем 4 столовые ложки муки, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Также нужно добавить один желток. Тщательно перемешать.

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Сыр и мука. Фото: YouTube @klopotenko

Замесить тесто и оставить на 10-15 минут. Тем временем нужно довести воду до кипения.

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Тесто для ленивых вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Сформировать небольшие вареники.

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Приготовление ленивых вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Варить ленивые вареники нужно 2-3 минуты.

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Вареники в воде. Фото: YouTube @klopotenko

Подавать ленивые вареники со сметаной и фруктами.

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Ленивые вареники со сметаной. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали, как быстро приготовить овсянку – лайфхак от Клопотенко.

Еще мы писали, как правильно готовить горох – лайфхаки от Клопотенко.

Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.

Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
творог
Украинская кухня
шеф-повар
вареники
тесто

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