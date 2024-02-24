Как приготовить ленивые вареники — видео рецепт

Вкусные и быстрые рецепты ленивых вареников от Клопотенко
Почему вареники бывают ленивыми и что их связывает с сырниками. Разбираемся, а также выбираем идеальный кисломолочный творог для ленивых вареников. Шеф-повар Евгений Клопотенко уверен, что многие помнят этот вкус с детства. Поэтому разблокируйте свои воспоминания и приготовьте это настоящее гастрономическое сокровище.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- творог 9% 350 г;
- яйцо (желток) 1 шт;
- сахар 1 ст.л;
- мука 4 ст.л. + 1 ст.л;
- соль 1/2 ч.л.
Для подачи:
- сметана: 150 г;
- ягоды (любые по выбору, свежие или замороженные).
Способ приготовления
Для начала нужно выбрать творог. Для ленивых вареников лучше использовать либо домашний творог, либо выбрать с жирностью 9%.
Для ленивых вареников берем творог, добавляем 4 столовые ложки муки, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Также нужно добавить один желток. Тщательно перемешать.
Замесить тесто и оставить на 10-15 минут. Тем временем нужно довести воду до кипения.
Сформировать небольшие вареники.
Варить ленивые вареники нужно 2-3 минуты.
Подавать ленивые вареники со сметаной и фруктами.
Раньше мы писали, как быстро приготовить овсянку – лайфхак от Клопотенко.
Еще мы писали, как правильно готовить горох – лайфхаки от Клопотенко.
Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.
Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.
Читайте Новини.LIVE!