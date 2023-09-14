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Смачні та ніжні відбивні з баклажанів, схожі на курячі

14 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ці відбивні нагадують курячі — рецепт відео
Свіжі баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні і ніжні відбивні з баклажанів. Ароматний кляр робить їх схожими на курячі відбивні. Спробуйте приготувати, поки сезон баклажанів у самому розпалі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні

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Вам знадобиться: 

  • 500 гр баклажан;
  • 4 яйця;
  • 0.5 ч.л солі;
  • 0.5 ч.л меленого перцю;
  • 1 ч.л сушеного часнику (можна свіжого);
  • 1 ст.л приправи для шашлику;
  • 1 ст.л олії;
  • 2 ст.л борошна;
  • 2 ст.л кукурудзяного крохмалю;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити баклажан смужками. Далі потрібно нарізати на пластинки. 

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Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі необхідно баклажани трохи посолити та залишити, щоб вийшов зайвий сік.

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Шматочки баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Це потрібно для того, щоб потім баклажани не вбирали в себе занадто багато олії. 

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Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Збиваємо яйця, додаємо трохи солі, приправу до шашлику, можна обрати приправу до курки чи до м'яса.

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Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Також додаємо сушений часник, можна замінити на свіжий, трохи меленого перцю. 

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Пательня з олією. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Ретельно перемішати та додати дві столові ложки борошна. Також потрібно додати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю.

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Відбивні в клярі. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Відразу в кляр потрібно додати ложку рослинної олії.  Пластинки з баклажанів потрібно трохи відбити.

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Смажені відбивні. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Обмакуємо шматки баклажану в кляр та викладаємо на розігріту пательню. 

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Смажені відбивні. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Смажимо з обох сторін до готовності. Відбивні готові, можна подавати як самостійну страву чи гарнір. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. 

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