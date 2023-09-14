Ці відбивні нагадують курячі — рецепт відео

Свіжі баклажани. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Дуже смачні і ніжні відбивні з баклажанів. Ароматний кляр робить їх схожими на курячі відбивні. Спробуйте приготувати, поки сезон баклажанів у самому розпалі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться:

500 гр баклажан;

4 яйця;

0.5 ч.л солі;

0.5 ч.л меленого перцю;

1 ч.л сушеного часнику (можна свіжого);

1 ст.л приправи для шашлику;

1 ст.л олії;

2 ст.л борошна;

2 ст.л кукурудзяного крохмалю;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити баклажан смужками. Далі потрібно нарізати на пластинки.

Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі необхідно баклажани трохи посолити та залишити, щоб вийшов зайвий сік.

Шматочки баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Це потрібно для того, щоб потім баклажани не вбирали в себе занадто багато олії.

Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Збиваємо яйця, додаємо трохи солі, приправу до шашлику, можна обрати приправу до курки чи до м'яса.

Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Також додаємо сушений часник, можна замінити на свіжий, трохи меленого перцю.

Пательня з олією. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Ретельно перемішати та додати дві столові ложки борошна. Також потрібно додати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю.

Відбивні в клярі. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Відразу в кляр потрібно додати ложку рослинної олії. Пластинки з баклажанів потрібно трохи відбити.

Смажені відбивні. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Обмакуємо шматки баклажану в кляр та викладаємо на розігріту пательню.

Смажені відбивні. Кляр для відбивних. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Смажимо з обох сторін до готовності. Відбивні готові, можна подавати як самостійну страву чи гарнір.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.