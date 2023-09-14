Ці відбивні нагадують курячі — рецепт відео

Смачні та ніжні відбивні з баклажанів, схожі на курячі
Дуже смачні і ніжні відбивні з баклажанів. Ароматний кляр робить їх схожими на курячі відбивні. Спробуйте приготувати, поки сезон баклажанів у самому розпалі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- 500 гр баклажан;
- 4 яйця;
- 0.5 ч.л солі;
- 0.5 ч.л меленого перцю;
- 1 ч.л сушеного часнику (можна свіжого);
- 1 ст.л приправи для шашлику;
- 1 ст.л олії;
- 2 ст.л борошна;
- 2 ст.л кукурудзяного крохмалю;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити баклажан смужками. Далі потрібно нарізати на пластинки.
Далі необхідно баклажани трохи посолити та залишити, щоб вийшов зайвий сік.
Це потрібно для того, щоб потім баклажани не вбирали в себе занадто багато олії.
Збиваємо яйця, додаємо трохи солі, приправу до шашлику, можна обрати приправу до курки чи до м'яса.
Також додаємо сушений часник, можна замінити на свіжий, трохи меленого перцю.
Ретельно перемішати та додати дві столові ложки борошна. Також потрібно додати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю.
Відразу в кляр потрібно додати ложку рослинної олії. Пластинки з баклажанів потрібно трохи відбити.
Обмакуємо шматки баклажану в кляр та викладаємо на розігріту пательню.
Смажимо з обох сторін до готовності. Відбивні готові, можна подавати як самостійну страву чи гарнір.
Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.