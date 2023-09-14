Эти отбивные напоминают куриные — відео рецепт

Свежие баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов. Ароматный кляр делает их похожими на куриные отбивные. Попробуйте приготовить, пока сезон баклажанов в самом разгаре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

500 гр баклажан;

4 яйца;

0.5 ч.л соли;

0.5 ч.л молотого перца;

1 ч.л сушеного чеснока (можно свежего);

1 ст.л приправы для шашлыка;

1 ст.л растительного масла;

2 ст.л муки;

2 ст.л кукурузного крахмала;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить баклажан полосками. Далее нужно порезать на пластинки.

Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем баклажаны нужно немного посолить и оставить, чтобы вышел лишний сок.

Кусочки баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Это нужно для того, чтобы потом баклажаны не впитывали в себя слишком много растительного масла.

Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Взбиваем яйца, добавляем немного соли, приправу к шашлыку, можно выбрать приправу к курице или мясу.

Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Также добавляем сушеный чеснок, можно заменить свежим, немного молотого перца.

Сковорода с маслом. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тщательно перемешать и добавить две столовых ложки муки. Также нужно добавить 2 столовых ложки кукурузного крахмала.

Отбивные в кляре. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Сразу в кляр нужно добавить ложку растительного масла. Пластинки из баклажанов нужно немного отбить.

Жареные отбивные. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Обмакиваем куски баклажана в кляр и выкладываем на разогретую сковороду.

Жареные отбивные. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Жарим с обеих сторон до готовности. Отбивные готовы, можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.