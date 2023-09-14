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Вкусные и нежные отбивные из баклажанов, похожие на куриные

14 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Эти отбивные напоминают куриные — відео рецепт
Свежие баклажаны. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов. Ароматный кляр делает их похожими на куриные отбивные. Попробуйте приготовить, пока сезон баклажанов в самом разгаре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

  • 500 гр баклажан;
  • 4 яйца;
  • 0.5 ч.л соли;
  • 0.5 ч.л молотого перца;
  • 1 ч.л сушеного чеснока (можно свежего);
  • 1 ст.л приправы для шашлыка;
  • 1 ст.л растительного масла;
  • 2 ст.л муки;
  • 2 ст.л кукурузного крахмала;
  • масло для обжарки.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить баклажан полосками. Далее нужно порезать на пластинки.

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Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем баклажаны нужно немного посолить и оставить, чтобы вышел лишний сок.

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Кусочки баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Это нужно для того, чтобы потом баклажаны не впитывали в себя слишком много растительного масла.

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Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Взбиваем яйца, добавляем немного соли, приправу к шашлыку, можно выбрать приправу к курице или мясу.

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Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Также добавляем сушеный чеснок, можно заменить свежим, немного молотого перца.

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Сковорода с маслом. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тщательно перемешать и добавить две столовых ложки муки. Также нужно добавить 2 столовых ложки кукурузного крахмала.

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Отбивные в кляре. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Сразу в кляр нужно добавить ложку растительного масла. Пластинки из баклажанов нужно немного отбить.

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Жареные отбивные. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Обмакиваем куски баклажана в кляр и выкладываем на разогретую сковороду.

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Жареные отбивные. Кляр для отбивных. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Жарим с обеих сторон до готовности. Отбивные готовы, можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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