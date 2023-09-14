Эти отбивные напоминают куриные — відео рецепт

Вкусные и нежные отбивные из баклажанов, похожие на куриные
Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов. Ароматный кляр делает их похожими на куриные отбивные. Попробуйте приготовить, пока сезон баклажанов в самом разгаре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится:
- 500 гр баклажан;
- 4 яйца;
- 0.5 ч.л соли;
- 0.5 ч.л молотого перца;
- 1 ч.л сушеного чеснока (можно свежего);
- 1 ст.л приправы для шашлыка;
- 1 ст.л растительного масла;
- 2 ст.л муки;
- 2 ст.л кукурузного крахмала;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить баклажан полосками. Далее нужно порезать на пластинки.
Затем баклажаны нужно немного посолить и оставить, чтобы вышел лишний сок.
Это нужно для того, чтобы потом баклажаны не впитывали в себя слишком много растительного масла.
Взбиваем яйца, добавляем немного соли, приправу к шашлыку, можно выбрать приправу к курице или мясу.
Также добавляем сушеный чеснок, можно заменить свежим, немного молотого перца.
Тщательно перемешать и добавить две столовых ложки муки. Также нужно добавить 2 столовых ложки кукурузного крахмала.
Сразу в кляр нужно добавить ложку растительного масла. Пластинки из баклажанов нужно немного отбить.
Обмакиваем куски баклажана в кляр и выкладываем на разогретую сковороду.
Жарим с обеих сторон до готовности. Отбивные готовы, можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.