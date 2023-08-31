Рецепт знахідка дуже смачних огірків на зиму — видео

Огірки із приправою. Фото: google

Така закуска з огірків виходить дуже смачною, вам точно захочеться її повторити. У цьому рецепті ви можете використовувати улюблену приправу, але вона має бути з сіллю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

1,6 кг огірки;

30 гр приправа (куряча);

100мл. соняшникова олія;

100-110 мл оцет 9%;

90 гр. цукор;

трохи кропу;

для гострини можна червоний перець за смаком;

вихід 4 банки 0.5 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. До огірків додаємо трохи гострого перцю, на ваш смак, можна обійтися без нього.

Нарізання огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

До огірків додаємо 90 грам цукру, приправу (у її складі має бути сіль) та зелень кропу. Все ретельно перемішати.

Огірки із приправою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо 100 г оцту і 100 г рослинної олії без запаху.

Огірки із приправою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накриваємо огірки кришкою, потрібно щоб вони постояли протягом години і пустили сік.

Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огірки розкладаємо по стерилізованих банках та розливаємо сік, що залишився.

Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Також у кожну банку додаємо трохи оцту.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі ставимо банки із огірками для стерилізації. З моменту закипання необхідно стерилізувати протягом 10 хвилин.

Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Банки закочуємо та залишаємо до повного охолодження.

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