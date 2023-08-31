Рецепт знахідка дуже смачних огірків на зиму — видео

Смачні огірки на зиму з приправою за рецептом бабусі
Така закуска з огірків виходить дуже смачною, вам точно захочеться її повторити. У цьому рецепті ви можете використовувати улюблену приправу, але вона має бути з сіллю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- 1,6 кг огірки;
- 30 гр приправа (куряча);
- 100мл. соняшникова олія;
- 100-110 мл оцет 9%;
- 90 гр. цукор;
- трохи кропу;
- для гострини можна червоний перець за смаком;
- вихід 4 банки 0.5 л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. До огірків додаємо трохи гострого перцю, на ваш смак, можна обійтися без нього.
До огірків додаємо 90 грам цукру, приправу (у її складі має бути сіль) та зелень кропу. Все ретельно перемішати.
Далі додаємо 100 г оцту і 100 г рослинної олії без запаху.
Накриваємо огірки кришкою, потрібно щоб вони постояли протягом години і пустили сік.
Огірки розкладаємо по стерилізованих банках та розливаємо сік, що залишився.
Також у кожну банку додаємо трохи оцту.
Далі ставимо банки із огірками для стерилізації. З моменту закипання необхідно стерилізувати протягом 10 хвилин.
Банки закочуємо та залишаємо до повного охолодження.
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