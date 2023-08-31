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Смачні огірки на зиму з приправою за рецептом бабусі

31 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт знахідка дуже смачних огірків на зиму — видео
Огірки із приправою. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така закуска з огірків виходить дуже смачною, вам точно захочеться її повторити. У цьому рецепті ви можете використовувати улюблену приправу, але вона має бути з сіллю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • 1,6 кг огірки;
  • 30 гр приправа (куряча);
  • 100мл. соняшникова олія;
  • 100-110 мл оцет 9%;
  • 90 гр. цукор;
  • трохи кропу;
  • для гострини можна червоний перець за смаком;
  • вихід 4 банки 0.5 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірки кільцями. До огірків додаємо трохи гострого перцю, на ваш смак, можна обійтися без нього.

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Нарізання огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

До огірків додаємо 90 грам цукру, приправу (у її складі має бути сіль) та зелень кропу. Все ретельно перемішати.

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Огірки із приправою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо 100 г оцту і 100 г рослинної олії без запаху.

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Огірки із приправою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накриваємо огірки кришкою, потрібно щоб вони постояли протягом години і пустили сік.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огірки розкладаємо по стерилізованих банках та розливаємо сік, що залишився.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Також у кожну банку додаємо трохи оцту.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі ставимо банки із огірками для стерилізації. З моменту закипання необхідно стерилізувати протягом 10 хвилин.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Банки закочуємо та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про бабусин рецепт квашених огірків за простим древнім рецептом. Квашені огірки за простим, давнім рецептом. Солоні огірки дуже корисні, тому існує безліч рецептів їхнього приготування.

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