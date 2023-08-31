Рецепт находка очень вкусных огурцов на зиму — видео

Огурцы с приправой. Фото: google

Такая закуска из огурцов получается очень вкусной, вам точно захочется ее повторить. В этом рецепте вы можете использовать любимую приправу, но она должна быть с солью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

1,6 кг огурцы;

30 гр приправа (куриная);

100 мл. подсолнечное масло;

100-110 мл уксус 9%;

90 гр. сахар;

немного укропа;

для остринки можно красный перец по вкусу;

выход 4 банки 0.5 л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы колечками. К огурцам добавляем немного острого перца, по вашему вкусу, можно обойтись без него.

Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

К огурцам добавляем 90 грамм сахара, приправу (в ее составе должна быть соль) и зелень укропа. Все тщательно перемешать.

Огурцы с приправой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем 100 грамм уксуса и 100 грамм растительного масла без запаха.

Огурцы с приправой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накрываем огурцы крышкой, нужно, чтобы они постояли в течении часа и пустили сок.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы раскладываем по стерилизованным банкам и разливаем сок, который остался.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Также в каждую банку добавляем немного уксуса.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее ставим банки с огурцами для стерилизации. С момента закипания стерилизовать необходимо на протяжении 10 минут.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Банки закатываем и оставляем до полного охлаждения.

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