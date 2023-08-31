Рецепт находка очень вкусных огурцов на зиму — видео

Вкусные огурцы на зиму с приправой по рецепту бабушки
Такая закуска из огурцов получается очень вкусной, вам точно захочется ее повторить. В этом рецепте вы можете использовать любимую приправу, но она должна быть с солью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- 1,6 кг огурцы;
- 30 гр приправа (куриная);
- 100 мл. подсолнечное масло;
- 100-110 мл уксус 9%;
- 90 гр. сахар;
- немного укропа;
- для остринки можно красный перец по вкусу;
- выход 4 банки 0.5 л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать огурцы колечками. К огурцам добавляем немного острого перца, по вашему вкусу, можно обойтись без него.
К огурцам добавляем 90 грамм сахара, приправу (в ее составе должна быть соль) и зелень укропа. Все тщательно перемешать.
Далее добавляем 100 грамм уксуса и 100 грамм растительного масла без запаха.
Накрываем огурцы крышкой, нужно, чтобы они постояли в течении часа и пустили сок.
Огурцы раскладываем по стерилизованным банкам и разливаем сок, который остался.
Также в каждую банку добавляем немного уксуса.
Далее ставим банки с огурцами для стерилизации. С момента закипания стерилизовать необходимо на протяжении 10 минут.
Банки закатываем и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали про бабушкин рецепт квашеных огурцов по простому древнему рецепту. Квашенные огурцы по простому, древнему рецепту. Соленые огурцы очень полезны, поэтому существует множество рецептов их приготовления.