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Вкусные огурцы на зиму с приправой по рецепту бабушки

31 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт находка очень вкусных огурцов на зиму — видео
Огурцы с приправой. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска из огурцов получается очень вкусной, вам точно захочется ее повторить. В этом рецепте вы можете использовать любимую приправу, но она должна быть с солью. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов

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Вам понадобится: 

  • 1,6 кг огурцы;
  • 30 гр приправа (куриная);
  • 100 мл. подсолнечное масло;
  • 100-110 мл уксус 9%;
  • 90 гр. сахар;
  • немного укропа;
  • для остринки можно красный перец по вкусу;
  • выход 4 банки 0.5 л.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать огурцы колечками. К огурцам добавляем немного острого перца, по вашему вкусу, можно обойтись без него. 

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Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

К огурцам добавляем 90 грамм сахара, приправу (в ее составе должна быть соль) и зелень укропа. Все тщательно перемешать. 

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Огурцы с приправой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем 100 грамм уксуса и 100 грамм растительного масла без запаха. 

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Огурцы с приправой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накрываем огурцы крышкой, нужно, чтобы они постояли в течении часа и пустили сок. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы раскладываем по стерилизованным банкам и разливаем сок, который остался.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Также в каждую банку добавляем немного уксуса. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее ставим банки с огурцами для стерилизации. С момента закипания стерилизовать необходимо на протяжении 10 минут. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Банки закатываем и оставляем до полного охлаждения. 

Раньше мы писали про бабушкин рецепт квашеных огурцов по простому древнему рецепту. Квашенные огурцы по простому, древнему рецепту. Соленые огурцы очень полезны, поэтому существует множество рецептов их приготовления.

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