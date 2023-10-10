Рецепт швидкої та смачної вечері — відео

Курячі ніжки в соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це рецепт дуже смачних курячих гомілок на сковороді. Готується просто та швидко, а виходить дуже ароматно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курячі гомілки 5 шт. (900 г);

сіль, чорний мелений перець за смаком;

рослинна олія;

вершкове масло;

цибуля 1 шт;

паприка 2 ст.

борошно 1 ст.л;

томатне пюре 200 г;

курячий бульйон 200 мл;

сметана 100 г;

лавровий лист 1 шт;

часник 3 зубчики;

петрушки.

Спосіб приготування

Для початку потрібно взяти курячі гомілки, посолити і поперчити з обох боків. Замість гомілок також можна взяти курячі стегна.

Курячі ніжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наливаємо на сковороду трохи рослинної олії та додаємо маленький шматочок вершкового масла.

Вершкове та рослинне масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажуємо курячі гомілки до рум'яності з кожного боку. До готовності смажити не потрібно.

Курячі ніжки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі дрібно нарізаємо одну цибулину. На тій самій сковороді обсмажуємо цибулю.

Цибуля та паприка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо дві столові ложки паприки та одну столову ложку борошна.

Цибуля, паприка та томатне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо 200 г томатного пюре, його можна замінити на томатний сік або томатну пасту.

Томатний соус та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додаємо 200 мл курячого бульйону та 100 грам сметани, додаємо сіль та перець за смаком.

Курка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно все ретельно перемішати, додати лавровий лист та м'ясо.

Додавання часнику. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно все готувати до готовності м'яса 15-20 хвилин. Наприкінці додаємо три зубчики часнику, який потрібно дрібно нарізати.

Курка в томатний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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