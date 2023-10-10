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Смачні курячі ніжки у чудовому соусі на сковороді

10 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт швидкої та смачної вечері — відео
Курячі ніжки в соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачних курячих гомілок на сковороді. Готується просто та швидко, а виходить дуже ароматно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі гомілки 5 шт. (900 г);
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • рослинна олія;
  • вершкове масло;
  • цибуля 1 шт;
  • паприка 2 ст.
  • борошно 1 ст.л;
  • томатне пюре 200 г;
  • курячий бульйон 200 мл;
  • сметана 100 г;
  • лавровий лист 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • петрушки.

Спосіб приготування

Для початку потрібно взяти курячі гомілки, посолити і поперчити з обох боків. Замість гомілок також можна взяти курячі стегна.

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Курячі ніжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наливаємо на сковороду трохи рослинної олії та додаємо маленький шматочок вершкового масла.

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Вершкове та рослинне масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажуємо курячі гомілки до рум'яності з кожного боку. До готовності смажити не потрібно.

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Курячі ніжки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі дрібно нарізаємо одну цибулину. На тій самій сковороді обсмажуємо цибулю.

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Цибуля та паприка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо дві столові ложки паприки та одну столову ложку борошна.

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Цибуля, паприка та томатне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо 200 г томатного пюре, його можна замінити на томатний сік або томатну пасту.

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Томатний соус та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додаємо 200 мл курячого бульйону та 100 грам сметани, додаємо сіль та перець за смаком.

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Курка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно все ретельно перемішати, додати лавровий лист та м'ясо.

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Додавання часнику. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно все готувати до готовності м'яса 15-20 хвилин. Наприкінці додаємо три зубчики часнику, який потрібно дрібно нарізати.

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Курка в томатний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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