Рецепт швидкої та смачної вечері — відео

Смачні курячі ніжки у чудовому соусі на сковороді
Це рецепт дуже смачних курячих гомілок на сковороді. Готується просто та швидко, а виходить дуже ароматно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі гомілки 5 шт. (900 г);
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- рослинна олія;
- вершкове масло;
- цибуля 1 шт;
- паприка 2 ст.
- борошно 1 ст.л;
- томатне пюре 200 г;
- курячий бульйон 200 мл;
- сметана 100 г;
- лавровий лист 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- петрушки.
Спосіб приготування
Для початку потрібно взяти курячі гомілки, посолити і поперчити з обох боків. Замість гомілок також можна взяти курячі стегна.
Наливаємо на сковороду трохи рослинної олії та додаємо маленький шматочок вершкового масла.
Обсмажуємо курячі гомілки до рум'яності з кожного боку. До готовності смажити не потрібно.
Далі дрібно нарізаємо одну цибулину. На тій самій сковороді обсмажуємо цибулю.
Далі додаємо дві столові ложки паприки та одну столову ложку борошна.
Далі додаємо 200 г томатного пюре, його можна замінити на томатний сік або томатну пасту.
Потім додаємо 200 мл курячого бульйону та 100 грам сметани, додаємо сіль та перець за смаком.
Потрібно все ретельно перемішати, додати лавровий лист та м'ясо.
Потрібно все готувати до готовності м'яса 15-20 хвилин. Наприкінці додаємо три зубчики часнику, який потрібно дрібно нарізати.
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