Рецепт быстрого и вкусного ужина — видео

Вкусные куриные ножки в отличном соусе на сковороде
Это рецепт очень вкусных куриных голеней на сковороде. Готовится просто и быстро, а получается очень ароматно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные голени 5 шт. (900 г);
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- растительное масло;
- сливочное масло;
- лук 1 шт;
- паприка 2 ст.л;
- мука 1 ст.л;
- томатное пюре 200 г;
- куриный бульон 200 мл;
- сметана 100 г;
- лавровый лист 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- петрушка.
Способ приготовления
Для начала нужно взять куриные голени, посолить и поперчить с обеих сторон. Вместо голеней также можно взять куриные бедра.
Наливаем на сковороду немного растительного масла и маленький кусочек сливочного масла.
Обжариваем куриные голени до румяности с каждой стороны. До готовности жарить не нужно.
Далее мелко нарезаем одну луковицу. На тоже же сковороде обжариваем лук.
Далее добавляем две столовые ложки паприки и одну столовую ложку муки.
Далее добавляем 200 грамм томатного пюре, его можно заменить на томатный сок или томатную пасту.
Затем добавляем 200 мл куриного бульона и 100 грамм сметаны, добавляем соль и перец по вкусу.
Нужно все тщательно перемешать, добавить лавровый лист и мясо.
Необходимо все тушить до готовности мяса 15-20 минут. В конце добавляем три зубчика чеснока, который нужно мелко нарезать.
Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.