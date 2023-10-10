Рецепт быстрого и вкусного ужина — видео

Куриные ножки в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусных куриных голеней на сковороде. Готовится просто и быстро, а получается очень ароматно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные голени 5 шт. (900 г);

соль, черный молотый перец по вкусу;

растительное масло;

сливочное масло;

лук 1 шт;

паприка 2 ст.л;

мука 1 ст.л;

томатное пюре 200 г;

куриный бульон 200 мл;

сметана 100 г;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

петрушка.

Способ приготовления

Для начала нужно взять куриные голени, посолить и поперчить с обеих сторон. Вместо голеней также можно взять куриные бедра.

Куриные ножки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наливаем на сковороду немного растительного масла и маленький кусочек сливочного масла.

Сливочное и растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжариваем куриные голени до румяности с каждой стороны. До готовности жарить не нужно.

Куриные ножки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее мелко нарезаем одну луковицу. На тоже же сковороде обжариваем лук.

Лук и паприка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем две столовые ложки паприки и одну столовую ложку муки.

Лук, паприка и томатное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем 200 грамм томатного пюре, его можно заменить на томатный сок или томатную пасту.

Томатный соус и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем 200 мл куриного бульона и 100 грамм сметаны, добавляем соль и перец по вкусу.

Курица на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно все тщательно перемешать, добавить лавровый лист и мясо.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Необходимо все тушить до готовности мяса 15-20 минут. В конце добавляем три зубчика чеснока, который нужно мелко нарезать.

Курица в томатном соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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