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Вкусные куриные ножки в отличном соусе на сковороде

10 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт быстрого и вкусного ужина — видео
Куриные ножки в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусных куриных голеней на сковороде. Готовится просто и быстро, а получается очень ароматно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриные голени 5 шт. (900 г);
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло;
  • сливочное масло;
  • лук 1 шт;
  • паприка 2 ст.л; 
  • мука 1 ст.л;
  • томатное пюре 200 г;
  • куриный бульон 200 мл;
  • сметана 100 г;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • петрушка. 

Способ приготовления 

Для начала нужно взять куриные голени, посолить и поперчить с обеих сторон. Вместо голеней также можно взять куриные бедра. 

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Куриные ножки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наливаем на сковороду немного растительного масла и маленький кусочек сливочного масла. 

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Сливочное и растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжариваем куриные голени до румяности с каждой стороны. До готовности жарить не нужно. 

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Куриные ножки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее мелко нарезаем одну луковицу. На тоже же сковороде обжариваем лук. 

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Лук и паприка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем две столовые ложки паприки и одну столовую ложку муки. 

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Лук, паприка и томатное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем 200 грамм томатного пюре, его можно заменить на томатный сок или томатную пасту. 

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Томатный соус и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем 200 мл куриного бульона и 100 грамм сметаны, добавляем соль и перец по вкусу. 

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Курица на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно все тщательно перемешать, добавить лавровый лист и мясо. 

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Необходимо все тушить до готовности мяса 15-20 минут. В конце добавляем три зубчика чеснока, который нужно мелко нарезать. 

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Курица в томатном соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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