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Смачні курячі котлети по-домашньому

12 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні курячі котлети по-домашньому
Курячі котлети. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт котлет із курячого філе. Вони виходять дуже соковитими та низькокалорійними. Ваші рідні точно оцінять смак таких котлет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 50 г;
  • кріп чи петрушка — 2-3 гілочки;
  • яблуко — 1 шт.;
  • сушений чебрець — 1 шт.;
  • сіль перець за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Для початку потрібно нарізати куряче філе. Подрібнюємо м'ясо у блендері.

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Куряча грудка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Подрібнене м'ясо викладаємо у глибоку ємність.

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Фарш із м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно нарізати одну цибулину.

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставимо пательню на вогонь, наливаємо трохи олії і висипаємо нарізану цибулю.

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Чищені яблука. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно взяти одне яблуко, розрізаємо на частини, очищаємо від серединки та шкірки, натираємо на тертці.

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Фарш із м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натерте яблуко додаємо до фаршу.

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Подрібнення кропу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тим часом цибуля підсмажилася до золотистості, її також додаємо до фаршу.

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Смажені котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У ці котлети бажано додати свіжу зелень, петрушку, кінзу чи кріп.

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Смажена котлета. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер додаємо панірувальні сухарі до фаршу. Додати сіль, чорний перець і чебрець, ретельно перемішати. Починаємо формувати котлети. Ставимо пательню на вогонь і смажимо з обох боків до готовності.

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.

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