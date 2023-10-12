Смачні курячі котлети по-домашньому
Рецепт котлет із курячого філе. Вони виходять дуже соковитими та низькокалорійними. Ваші рідні точно оцінять смак таких котлет.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- кріп чи петрушка — 2-3 гілочки;
- яблуко — 1 шт.;
- сушений чебрець — 1 шт.;
- сіль перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Для початку потрібно нарізати куряче філе. Подрібнюємо м'ясо у блендері.
Подрібнене м'ясо викладаємо у глибоку ємність.
Далі потрібно нарізати одну цибулину.
Ставимо пательню на вогонь, наливаємо трохи олії і висипаємо нарізану цибулю.
Тепер потрібно взяти одне яблуко, розрізаємо на частини, очищаємо від серединки та шкірки, натираємо на тертці.
Натерте яблуко додаємо до фаршу.
Тим часом цибуля підсмажилася до золотистості, її також додаємо до фаршу.
У ці котлети бажано додати свіжу зелень, петрушку, кінзу чи кріп.
Тепер додаємо панірувальні сухарі до фаршу. Додати сіль, чорний перець і чебрець, ретельно перемішати. Починаємо формувати котлети. Ставимо пательню на вогонь і смажимо з обох боків до готовності.
Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.