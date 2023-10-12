Смачні курячі котлети по-домашньому

Курячі котлети. Фото: google

Рецепт котлет із курячого філе. Вони виходять дуже соковитими та низькокалорійними. Ваші рідні точно оцінять смак таких котлет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча грудка — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 50 г;

кріп чи петрушка — 2-3 гілочки;

яблуко — 1 шт.;

сушений чебрець — 1 шт.;

сіль перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Для початку потрібно нарізати куряче філе. Подрібнюємо м'ясо у блендері.

Куряча грудка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Подрібнене м'ясо викладаємо у глибоку ємність.

Фарш із м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно нарізати одну цибулину.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставимо пательню на вогонь, наливаємо трохи олії і висипаємо нарізану цибулю.

Чищені яблука. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно взяти одне яблуко, розрізаємо на частини, очищаємо від серединки та шкірки, натираємо на тертці.

Фарш із м'яса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натерте яблуко додаємо до фаршу.

Подрібнення кропу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тим часом цибуля підсмажилася до золотистості, її також додаємо до фаршу.

Смажені котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У ці котлети бажано додати свіжу зелень, петрушку, кінзу чи кріп.

Смажена котлета. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер додаємо панірувальні сухарі до фаршу. Додати сіль, чорний перець і чебрець, ретельно перемішати. Починаємо формувати котлети. Ставимо пательню на вогонь і смажимо з обох боків до готовності.

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.