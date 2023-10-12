Вкусные куриные котлеты по-домашнему
Рецепт котлет из куриного филе. Они получаются очень сочными и низкокалорийными. Ваши родные точно оценят вкус таких котлет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 50 г;
- укроп или петрушка — 2-3 веточки;
- яблоко — 1 шт.;
- сушеный тимьян — 1 шт.;
- соль перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Для начала нужно нарезать куриное филе. Измельчаем мясо в блендере.
Измельченное мясо выкладываем в глубокую емкость.
Далее нужно нарезать одну луковицу.
Ставим сковородку на огонь, наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук.
Теперь нужно взять одно яблоко, разрезаем на части, очищаем от серединки и кожицы, натираем его на терке.
Натертое яблоко добавляем к фаршу.
Тем временем лук поджарился до золотистости, его также добавляем к фаршу.
Также в эти котлеты желательно добавить свежую зелень, петрушку, кинзу или укроп.
Теперь добавляем панировочные сухари к фаршу. Добавить соль, черный перец и тимьян, все тщательно перемешать. Начинаем формировать котлеты. Ставим сковороду на огонь и жарим с обеих сторон до готовности.
Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки.