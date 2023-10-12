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Вкусные куриные котлеты по-домашнему

12 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные куриные котлеты по-домашнему
Куриные котлеты. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт котлет из куриного филе. Они получаются очень сочными и низкокалорийными. Ваши родные точно оценят вкус таких котлет

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится: 

  • куриная грудка — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • укроп или петрушка — 2-3 веточки;
  • яблоко — 1 шт.;
  • сушеный тимьян — 1 шт.;
  • соль перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки. 

Способ приготовления 

Для начала нужно нарезать куриное филе. Измельчаем мясо в блендере. 

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Куриная грудка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Измельченное мясо выкладываем в глубокую емкость. 

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Фарш из мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно нарезать одну луковицу. 

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставим сковородку на огонь, наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. 

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Чищенные яблоки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно взять одно яблоко, разрезаем на части, очищаем от серединки и кожицы, натираем его на терке. 

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Фарш из мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натертое яблоко добавляем к фаршу. 

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Измельчение укропа. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тем временем лук поджарился до золотистости, его также добавляем к фаршу. 

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также в эти котлеты желательно добавить свежую зелень, петрушку, кинзу или укроп. 

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Жареная котлета. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь добавляем панировочные сухари к фаршу. Добавить соль, черный перец и тимьян, все тщательно перемешать. Начинаем формировать котлеты. Ставим сковороду на огонь и жарим с обеих сторон до готовности. 

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки. 

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