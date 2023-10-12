Вкусные куриные котлеты по-домашнему

Куриные котлеты. Фото: google

Рецепт котлет из куриного филе. Они получаются очень сочными и низкокалорийными. Ваши родные точно оценят вкус таких котлет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 50 г;

укроп или петрушка — 2-3 веточки;

яблоко — 1 шт.;

сушеный тимьян — 1 шт.;

соль перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать куриное филе. Измельчаем мясо в блендере.

Куриная грудка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Измельченное мясо выкладываем в глубокую емкость.

Фарш из мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно нарезать одну луковицу.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставим сковородку на огонь, наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук.

Чищенные яблоки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно взять одно яблоко, разрезаем на части, очищаем от серединки и кожицы, натираем его на терке.

Фарш из мяса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натертое яблоко добавляем к фаршу.

Измельчение укропа. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тем временем лук поджарился до золотистости, его также добавляем к фаршу.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также в эти котлеты желательно добавить свежую зелень, петрушку, кинзу или укроп.

Жареная котлета. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь добавляем панировочные сухари к фаршу. Добавить соль, черный перец и тимьян, все тщательно перемешать. Начинаем формировать котлеты. Ставим сковороду на огонь и жарим с обеих сторон до готовности.

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки.