Домашні соковиті котлети — відео рецепт

Смачні котлети, які з'їдять всі одразу
Такі котлети сподобаються всім, від них просто неможливо відірватися. Виходить смачно та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 1 кг фаршу (свинина + яловичина);
- картопля 300 г;
- цибуля 1 шт;
- часник 3-4 зуб.;
- яйце 1 шт;
- вершки 2 ст.
- манка 2-3 ст.л;
- сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування
Почнемо з того, що в чашу блендера викладаємо одну середню цибулину та кілька зубчиків часнику.
Додаємо пару столових ложок води та подрібнюємо. Так текстура котлет буде ніжніша, а смак і пряність збережеться.
Тепер беремо фарш, додаємо куряче яйце і додаємо пюре з цибулі та часнику.
Тепер потрібно натерти одну сиру картоплю, прибрати зайву вологу та додати до фаршу.
Тепер потрібно додати сіль та перець за смаком. Також додаємо суміш сушених італійських трав.
Також додаємо пару столових ложок манки, завдяки цьому котлети добре триматимуть свою форму.
Виливаємо трохи вершків чи молока.
Готуємо форму для запікання та починаємо формувати котлети.
Запікаємо котлети в духовці за температури 220 градусів протягом 30-35 хвилин.
Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.