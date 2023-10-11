Домашні соковиті котлети — відео рецепт

Фарш та котлети. Фото: Freepik

Такі котлети сподобаються всім, від них просто неможливо відірватися. Виходить смачно та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

1 кг фаршу (свинина + яловичина);

картопля 300 г;

цибуля 1 шт;

часник 3-4 зуб.;

яйце 1 шт;

вершки 2 ст.

манка 2-3 ст.л;

сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування

Почнемо з того, що в чашу блендера викладаємо одну середню цибулину та кілька зубчиків часнику.

Цибуля в чаші блендера. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо пару столових ложок води та подрібнюємо. Так текстура котлет буде ніжніша, а смак і пряність збережеться.

Фарш, яйце та цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо фарш, додаємо куряче яйце і додаємо пюре з цибулі та часнику.

Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно натерти одну сиру картоплю, прибрати зайву вологу та додати до фаршу.

Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно додати сіль та перець за смаком. Також додаємо суміш сушених італійських трав.

Форма котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Також додаємо пару столових ложок манки, завдяки цьому котлети добре триматимуть свою форму.

Котлети у формі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Виливаємо трохи вершків чи молока.

Готові котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Готуємо форму для запікання та починаємо формувати котлети.

Котлета у розрізі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікаємо котлети в духовці за температури 220 градусів протягом 30-35 хвилин.

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.