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Смачні котлети, які з'їдять всі одразу

11 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашні соковиті котлети — відео рецепт
Фарш та котлети. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі котлети сподобаються всім, від них просто неможливо відірватися. Виходить смачно та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг фаршу (свинина + яловичина);
  • картопля 300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 3-4 зуб.;
  • яйце 1 шт;
  • вершки 2 ст.
  • манка 2-3 ст.л;
  • сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування

Почнемо з того, що в чашу блендера викладаємо одну середню цибулину та кілька зубчиків часнику.

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Цибуля в чаші блендера. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо пару столових ложок води та подрібнюємо. Так текстура котлет буде ніжніша, а смак і пряність збережеться.

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Фарш, яйце та цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо фарш, додаємо куряче яйце і додаємо пюре з цибулі та часнику.

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Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно натерти одну сиру картоплю, прибрати зайву вологу та додати до фаршу.

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Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно додати сіль та перець за смаком. Також додаємо суміш сушених італійських трав.

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Форма котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Також додаємо пару столових ложок манки, завдяки цьому котлети добре триматимуть свою форму.

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Котлети у формі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Виливаємо трохи вершків чи молока.

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Готові котлети. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Готуємо форму для запікання та починаємо формувати котлети.

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Котлета у розрізі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікаємо котлети в духовці за температури 220 градусів протягом 30-35 хвилин.

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

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