Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Вкусные котлеты, которые съедят все сразу arrow

Вкусные котлеты, которые съедят все сразу

11 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашние сочные котлеты — рецепт
Фарш и котлеты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие котлеты понравятся всем, от них просто невозможно оторваться. Получается вкусно и быстро. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 1 кг фарша (свинина + говядина);
  • картофель 300 г;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 3-4 зуб.;
  • яйцо 1 шт;
  • сливки 2 ст.л;
  • манка 2-3 ст.л;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления 

Начнем с того, что в чашу блендера выкладываем одну среднюю луковицу и пару зубчиков чеснока. 

null
Лук в чаше блендера. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем пару столовых ложек воды и мелко измельчаем. Так текстура котлет более нежная, а вкус и пряность сохранятся. 

null
Фарш, яйцо и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем фарш, добавляем куриное яйцо и добавляем пюре из лука и чеснока. 

null
Тертый картофель. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно натереть одну сырую картошку, убрать лишнюю влагу и добавить к фаршу. 

null
Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно добавить соль и перец по вкусу. Также добавляем смесь сушеных итальянский трав. 

null
Форма котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также добавляем пару столовых ложек манки, благодаря этому котлеты будут хорошо держать свою форму. 

null
Котлеты в форме. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выливаем немного сливок или молока. 

null
Готовые котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Подготавливаем форму для запекания и начинаем формировать котлеты. 

null
Котлета в разрезе. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекаем котлеты в духовке при температуре 220 градусов на протяжении 30-35 минут. 

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз