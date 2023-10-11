Домашние сочные котлеты — рецепт

Вкусные котлеты, которые съедят все сразу
Такие котлеты понравятся всем, от них просто невозможно оторваться. Получается вкусно и быстро. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 1 кг фарша (свинина + говядина);
- картофель 300 г;
- лук 1 шт;
- чеснок 3-4 зуб.;
- яйцо 1 шт;
- сливки 2 ст.л;
- манка 2-3 ст.л;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления
Начнем с того, что в чашу блендера выкладываем одну среднюю луковицу и пару зубчиков чеснока.
Добавляем пару столовых ложек воды и мелко измельчаем. Так текстура котлет более нежная, а вкус и пряность сохранятся.
Теперь берем фарш, добавляем куриное яйцо и добавляем пюре из лука и чеснока.
Теперь нужно натереть одну сырую картошку, убрать лишнюю влагу и добавить к фаршу.
Теперь нужно добавить соль и перец по вкусу. Также добавляем смесь сушеных итальянский трав.
Также добавляем пару столовых ложек манки, благодаря этому котлеты будут хорошо держать свою форму.
Выливаем немного сливок или молока.
Подготавливаем форму для запекания и начинаем формировать котлеты.
Запекаем котлеты в духовке при температуре 220 градусов на протяжении 30-35 минут.
Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки.