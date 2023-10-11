Домашние сочные котлеты — рецепт

Фарш и котлеты. Фото: Freepik

Такие котлеты понравятся всем, от них просто невозможно оторваться. Получается вкусно и быстро. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

1 кг фарша (свинина + говядина);

картофель 300 г;

лук 1 шт;

чеснок 3-4 зуб.;

яйцо 1 шт;

сливки 2 ст.л;

манка 2-3 ст.л;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления

Начнем с того, что в чашу блендера выкладываем одну среднюю луковицу и пару зубчиков чеснока.

Лук в чаше блендера. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем пару столовых ложек воды и мелко измельчаем. Так текстура котлет более нежная, а вкус и пряность сохранятся.

Фарш, яйцо и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем фарш, добавляем куриное яйцо и добавляем пюре из лука и чеснока.

Тертый картофель. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно натереть одну сырую картошку, убрать лишнюю влагу и добавить к фаршу.

Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно добавить соль и перец по вкусу. Также добавляем смесь сушеных итальянский трав.

Форма котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также добавляем пару столовых ложек манки, благодаря этому котлеты будут хорошо держать свою форму.

Котлеты в форме. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выливаем немного сливок или молока.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Подготавливаем форму для запекания и начинаем формировать котлеты.

Котлета в разрезе. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекаем котлеты в духовке при температуре 220 градусов на протяжении 30-35 минут.

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки.