Найкращі помідори, по-простому рецепту — відео

Свіжі помідори. Фото: Freepik

Помідори "Смачненькі" половинками без оцту дуже прості в приготуванні. Свіжі, солоденькі смакують до всього. Спробуйте цей рецепт, ваші рідні його оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

помідори.

Для маринада на 1 літр води:

3 ст. л. цукру;

1 ст. л.солі.

На низ у банку:

кріп;

3-5 горошин чорного перцю;

3 шт. духмяного перцю.

Спосіб приготування

Спочатку готуємо маринад. До води додаємо цукор та сіль та доводимо до кипіння.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

На дно чистої банки кладемо кріп, чорний та духмяний перець.

Зелень в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Розрізаємо помідори та зрізом вниз кладемо в банку.

Помідори в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами.

Маринад для помідорів. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання потрібно стерилізувати 6-10 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помідори закатуємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

Помідори в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Такий легкий рецепт дуже простий, а помідори будуть на смак практично, як свіжі.

А оскільки вони без оцту, їх можна буде давати навіть дітям.

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