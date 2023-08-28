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“Смачненькі” помідори на зиму половинками без оцту за бабусиним рецептом

28 серпня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найкращі помідори, по-простому рецепту — відео
Свіжі помідори. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Помідори "Смачненькі" половинками без оцту дуже прості в приготуванні. Свіжі, солоденькі смакують до всього. Спробуйте цей рецепт, ваші рідні його оцінять. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться: 

  • помідори.

Для маринада на 1 літр води:

  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л.солі.

На низ у банку:

  • кріп;
  • 3-5 горошин чорного перцю;
  • 3 шт. духмяного перцю.

Спосіб приготування

Спочатку готуємо маринад. До води додаємо цукор та сіль та доводимо до кипіння. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

На дно чистої банки кладемо кріп, чорний та духмяний перець. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Розрізаємо помідори та зрізом вниз кладемо в банку. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами. 

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Маринад для помідорів. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання потрібно стерилізувати 6-10 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помідори закатуємо кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Такий легкий рецепт дуже простий, а помідори будуть на смак практично, як свіжі.

А оскільки вони без оцту, їх можна буде давати навіть дітям. 

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. 

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