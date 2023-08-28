Найкращі помідори, по-простому рецепту — відео

“Смачненькі” помідори на зиму половинками без оцту за бабусиним рецептом
Помідори "Смачненькі" половинками без оцту дуже прості в приготуванні. Свіжі, солоденькі смакують до всього. Спробуйте цей рецепт, ваші рідні його оцінять.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- помідори.
Для маринада на 1 літр води:
- 3 ст. л. цукру;
- 1 ст. л.солі.
На низ у банку:
- кріп;
- 3-5 горошин чорного перцю;
- 3 шт. духмяного перцю.
Спосіб приготування
Спочатку готуємо маринад. До води додаємо цукор та сіль та доводимо до кипіння.
На дно чистої банки кладемо кріп, чорний та духмяний перець.
Розрізаємо помідори та зрізом вниз кладемо в банку.
Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами.
Банки ставимо для стерилізації. З моменту закипання потрібно стерилізувати 6-10 хвилин.
Помідори закатуємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
Такий легкий рецепт дуже простий, а помідори будуть на смак практично, як свіжі.
А оскільки вони без оцту, їх можна буде давати навіть дітям.
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