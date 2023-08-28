Лучшие помидоры, по простому рецепту — видео

Свежие помидоры. Фото: Freepik

Помидоры "Смачненькі" половинками без уксуса очень просты в приготовлении. Свежие, сладкие подойдут к любому блюду. Попробуйте этот рецепт, ваши родные его оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

помидоры.

Для маринада на 1 литр воды:

3 ст. л. сахара;

1 ст. л.соли.

На низ в банке:

укроп;

3-5 горошин черного перца;

3 шт. душистого перца.

Способ приготовления

Сначала готовим маринад. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

На дно чистой банки кладем укроп, черный и душистый перец.

Зелень в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Разрезаем помидоры и срезом вниз кладем в банку.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Горячим маринадом заливаем банки с помидорами.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания необходимо стерилизовать 6-10 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помидоры закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Такой легкий рецепт очень прост, а помидоры будут по вкусу практически как свежие.

А поскольку они без уксуса, их можно будет давать даже детям.

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