Лучшие помидоры, по простому рецепту — видео

“Смачненькі” помидоры на зиму половинками без уксуса по рецепту бабушки
Помидоры "Смачненькі" половинками без уксуса очень просты в приготовлении. Свежие, сладкие подойдут к любому блюду. Попробуйте этот рецепт, ваши родные его оценят.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- помидоры.
Для маринада на 1 литр воды:
- 3 ст. л. сахара;
- 1 ст. л.соли.
На низ в банке:
- укроп;
- 3-5 горошин черного перца;
- 3 шт. душистого перца.
Способ приготовления
Сначала готовим маринад. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения.
На дно чистой банки кладем укроп, черный и душистый перец.
Разрезаем помидоры и срезом вниз кладем в банку.
Горячим маринадом заливаем банки с помидорами.
Банки ставим для стерилизации. С момента закипания необходимо стерилизовать 6-10 минут.
Помидоры закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
Такой легкий рецепт очень прост, а помидоры будут по вкусу практически как свежие.
А поскольку они без уксуса, их можно будет давать даже детям.
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