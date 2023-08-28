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“Смачненькі” помидоры на зиму половинками без уксуса по рецепту бабушки

28 августа 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучшие помидоры, по простому рецепту — видео
Свежие помидоры. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Помидоры "Смачненькі" половинками без уксуса очень просты в приготовлении. Свежие, сладкие подойдут к любому блюду. Попробуйте этот рецепт, ваши родные его оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • помидоры.

Для маринада на 1 литр воды:

  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л.соли.

На низ в банке:

  • укроп;
  • 3-5 горошин черного перца;
  • 3 шт. душистого перца.

Способ приготовления

Сначала готовим маринад. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

На дно чистой банки кладем укроп, черный и душистый перец.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Разрезаем помидоры и срезом вниз кладем в банку.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Горячим маринадом заливаем банки с помидорами.

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Маринад для помидоров. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания необходимо стерилизовать 6-10 минут.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Помидоры закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Такой легкий рецепт очень прост, а помидоры будут по вкусу практически как свежие.

А поскольку они без уксуса, их можно будет давать даже детям.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.

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