Смачна страва з картоплі та ковбаси — відео рецепт

Запіканка з картоплі та ковбаси. Фото: Freepik

Дуже смачна запіканка з картоплі та ковбаси. Цю страву точно оцінять ті, хто любить смачно поїсти. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

картопля 800 г чищеної;

ковбаса 200 г;

сир 150-200 г;

помідори 3-4 шт.;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

часник 1-2 зубця;

сіль;

перець;

олія для смаження.

Для заливки:

яйця 3-4 шт.;

борошно 2 ст.л.;

молоко 100 мл;

сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку картоплю потрібно обсмажити на пательні.

Складові для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

До картоплі додаємо терту моркву, сіль та перець.

Картопля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Потім до картоплі додаємо цибулю, часник та сметану.

Картопля, цибуля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Поки картопля охолоджуються, приготуємо заливку. Для цього потрібно змішати курячі яйця та борошно, все ретельно перемішати.

Яйця та борошно. Фото: YouTube @hospodynya

Також до кляру додаємо 100 мл молока, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

Картопля та ковбаса. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер беремо теплу картоплю, додаємо ковбасу. Все ретельно перемішати.

Ковбаса та картопля. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер заливаємо все нашою заливкою та викладаємо у форму для випікання.

Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викладаємо натертий сир та помідори нарізаними кружальцями.

Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Запіканку готувати за температури 200 градусів протягом 15-20 хвилин.

Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

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