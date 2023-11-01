Смачна страва з картоплі та ковбаси — відео рецепт

Смачна запіканка з картоплі та ковбаси від сільської господині
Дуже смачна запіканка з картоплі та ковбаси. Цю страву точно оцінять ті, хто любить смачно поїсти. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- картопля 800 г чищеної;
- ковбаса 200 г;
- сир 150-200 г;
- помідори 3-4 шт.;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- часник 1-2 зубця;
- сіль;
- перець;
- олія для смаження.
Для заливки:
- яйця 3-4 шт.;
- борошно 2 ст.л.;
- молоко 100 мл;
- сіль 1/2 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку картоплю потрібно обсмажити на пательні.
До картоплі додаємо терту моркву, сіль та перець.
Потім до картоплі додаємо цибулю, часник та сметану.
Поки картопля охолоджуються, приготуємо заливку. Для цього потрібно змішати курячі яйця та борошно, все ретельно перемішати.
Також до кляру додаємо 100 мл молока, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
Тепер беремо теплу картоплю, додаємо ковбасу. Все ретельно перемішати.
Тепер заливаємо все нашою заливкою та викладаємо у форму для випікання.
Зверху викладаємо натертий сир та помідори нарізаними кружальцями.
Запіканку готувати за температури 200 градусів протягом 15-20 хвилин.
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