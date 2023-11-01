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Смачна запіканка з картоплі та ковбаси від сільської господині

1 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з картоплі та ковбаси — відео рецепт
Запіканка з картоплі та ковбаси. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна запіканка з картоплі та ковбаси. Цю страву точно оцінять ті, хто любить смачно поїсти. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • картопля  800 г чищеної;
  • ковбаса  200 г;
  • сир 150-200 г;
  • помідори  3-4 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 1-2 зубця;
  • сіль; 
  • перець; 
  • олія для смаження.

Для заливки:

  • яйця 3-4 шт.;
  • борошно 2 ст.л.;
  • молоко 100 мл;
  • сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку картоплю потрібно обсмажити на пательні. 

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Складові для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

До картоплі додаємо терту моркву, сіль та перець. 

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Картопля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Потім до картоплі додаємо цибулю, часник та сметану. 

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Картопля, цибуля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Поки картопля охолоджуються, приготуємо заливку. Для цього потрібно змішати курячі яйця та борошно, все ретельно перемішати. 

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Яйця та борошно. Фото: YouTube @hospodynya

Також до кляру додаємо 100 мл молока, сіль та перець. Все ретельно перемішати. 

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Картопля та ковбаса. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер беремо теплу картоплю, додаємо ковбасу. Все ретельно перемішати. 

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Ковбаса та картопля. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер заливаємо все нашою заливкою та викладаємо у форму для випікання. 

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Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викладаємо натертий сир та помідори нарізаними кружальцями. 

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Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Запіканку готувати за температури 200 градусів протягом 15-20 хвилин. 

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Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

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