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Вкусная запеканка из картофеля и колбасы от сельской хозяйки

1 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из картофеля и колбасы — видео рецепт
Запеканка с картофелем и колбасой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная запеканка с картофелем и колбасой. Это блюдо точно оценят те, кто любит вкусно поесть. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • картофель 800 г;
  • колбаса 200 г;
  • сыр 150-200 г;
  • помидоры 3-4 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль;
  • перец;
  • масло для жарки.

Для заливки:

  • яйца 3-4 шт.;
  • мука 2 ст.л.;
  • молоко 100 мл;
  • соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно обжарить на сковороде.

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Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

К картофелю добавляем тертую морковь, соль и перец.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Затем в картофель добавляем лук, чеснок и сметану.

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Картофель, лук и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Пока картофель охлаждается, приготовим заливку. Для этого нужно смешать куриные яйца и муку, тщательно перемешать.

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Яйца и мука. Фото: YouTube @hospodynya

Также в кляр добавляем 100 мл молока, соль и перец. Все тщательно перемешать.

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Картофель и колбаса. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь берем теплый картофель, добавляем колбасу. Все тщательно перемешать.

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Колбаса и картофель. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь заливаем все нашей заливкой и выкладываем в форму для выпекания.

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Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выкладываем натертый сыр и помидоры нарезанными кружочками.

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Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Запеканку готовить при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.

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Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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