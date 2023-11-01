Вкусное блюдо из картофеля и колбасы — видео рецепт

Вкусная запеканка из картофеля и колбасы от сельской хозяйки
Очень вкусная запеканка с картофелем и колбасой. Это блюдо точно оценят те, кто любит вкусно поесть. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- картофель 800 г;
- колбаса 200 г;
- сыр 150-200 г;
- помидоры 3-4 шт.;
- морковь 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль;
- перец;
- масло для жарки.
Для заливки:
- яйца 3-4 шт.;
- мука 2 ст.л.;
- молоко 100 мл;
- соль 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Сначала картофель нужно обжарить на сковороде.
К картофелю добавляем тертую морковь, соль и перец.
Затем в картофель добавляем лук, чеснок и сметану.
Пока картофель охлаждается, приготовим заливку. Для этого нужно смешать куриные яйца и муку, тщательно перемешать.
Также в кляр добавляем 100 мл молока, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Теперь берем теплый картофель, добавляем колбасу. Все тщательно перемешать.
Теперь заливаем все нашей заливкой и выкладываем в форму для выпекания.
Сверху выкладываем натертый сыр и помидоры нарезанными кружочками.
Запеканку готовить при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.
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