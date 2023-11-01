Вкусное блюдо из картофеля и колбасы — видео рецепт

Запеканка с картофелем и колбасой. Фото: Freepik

Очень вкусная запеканка с картофелем и колбасой. Это блюдо точно оценят те, кто любит вкусно поесть. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

картофель 800 г;

колбаса 200 г;

сыр 150-200 г;

помидоры 3-4 шт.;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

чеснок 1-2 зубчика;

соль;

перец;

масло для жарки.

Для заливки:

яйца 3-4 шт.;

мука 2 ст.л.;

молоко 100 мл;

соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно обжарить на сковороде.

Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

К картофелю добавляем тертую морковь, соль и перец.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Затем в картофель добавляем лук, чеснок и сметану.

Картофель, лук и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Пока картофель охлаждается, приготовим заливку. Для этого нужно смешать куриные яйца и муку, тщательно перемешать.

Яйца и мука. Фото: YouTube @hospodynya

Также в кляр добавляем 100 мл молока, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Картофель и колбаса. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь берем теплый картофель, добавляем колбасу. Все тщательно перемешать.

Колбаса и картофель. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь заливаем все нашей заливкой и выкладываем в форму для выпекания.

Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выкладываем натертый сыр и помидоры нарезанными кружочками.

Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Запеканку готовить при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.

Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

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