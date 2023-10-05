Смачна запіканка з картоплею та м'ясом — відео рецепт

Смачна запіканка по-сільському з м'яса та картоплі
Така страва виходить дуже смачною, а готується просто. Вона точно сподобається вашій родині, особливо у холодну пору року. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- картопля 900 гр;
- м'ясо 400 гр;
- сир 200 гр;
- помідори 2-3 шт;
- цибуля 2 шт;
- паприка солодка 1ст.л;
- олія 2 ст.л;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі продукти. Картоплю нарізати на брусочки, а м'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки та трохи відбити. Також потрібно нарізати цибулю та помідори.
До картоплі додаємо цибулю та м'ясо. Все ретельно перемішати. Додаємо спеції, можна взяти паприку, перець та сіль.
Також додаємо дві столові ложки майонезу.
Тепер у форму для випікання викладаємо картоплю з м'ясом.
Тепер зверху викладаємо помідори. Накриваємо фольгою.
Ставимо в духовку на 40 хвилин при 200 градусах, через 10 хвилин зменшити температуру до 180 градусів.
Тепер потрібно натерти сир, дістати картоплю, посипати картоплю з м'ясом та відправити в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розтанув.
Запіканка з картоплею та м'ясом готова. Виходить дуже смачно.
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