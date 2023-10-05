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Смачна запіканка по-сільському з м'яса та картоплі

5 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна запіканка з картоплею та м'ясом — відео рецепт
Запіканка з м'яса та картоплі. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва виходить дуже смачною, а готується просто. Вона точно сподобається вашій родині, особливо у холодну пору року. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • картопля 900 гр;
  • м'ясо  400 гр;
  • сир  200 гр;
  • помідори  2-3 шт;
  • цибуля  2 шт;
  • паприка солодка 1ст.л;
  • олія  2 ст.л;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати всі продукти. Картоплю нарізати на брусочки, а м'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки та трохи відбити. Також потрібно нарізати цибулю та помідори. 

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Складові для запіканки. Фото: YouTube @hospodynya

До картоплі додаємо цибулю та м'ясо. Все ретельно перемішати. Додаємо спеції, можна взяти паприку, перець та сіль. 

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Картопля та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

Також додаємо дві столові ложки майонезу. 

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Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер у форму для випікання викладаємо картоплю з м'ясом. 

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Форма для випікання в фользі. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер зверху викладаємо помідори. Накриваємо фольгою.

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Тертий сир. Фото: YouTube @hospodynya

Ставимо в духовку на 40 хвилин при 200 градусах, через 10 хвилин зменшити температуру до 180 градусів. 

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Запіканка в духовці. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно натерти сир, дістати картоплю, посипати картоплю з м'ясом та відправити в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розтанув. 

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Запіканка в духовці. Фото: YouTube @hospodynya

Запіканка з картоплею та м'ясом готова. Виходить дуже смачно. 

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Запіканка на тарілці. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі – і діти, і дорослі.

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