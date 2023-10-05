Смачна запіканка з картоплею та м'ясом — відео рецепт

Запіканка з м'яса та картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Така страва виходить дуже смачною, а готується просто. Вона точно сподобається вашій родині, особливо у холодну пору року. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

картопля 900 гр;

м'ясо 400 гр;

сир 200 гр;

помідори 2-3 шт;

цибуля 2 шт;

паприка солодка 1ст.л;

олія 2 ст.л;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі продукти. Картоплю нарізати на брусочки, а м'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки та трохи відбити. Також потрібно нарізати цибулю та помідори.

Складові для запіканки. Фото: YouTube @hospodynya

До картоплі додаємо цибулю та м'ясо. Все ретельно перемішати. Додаємо спеції, можна взяти паприку, перець та сіль.

Картопля та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

Також додаємо дві столові ложки майонезу.

Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер у форму для випікання викладаємо картоплю з м'ясом.

Форма для випікання в фользі. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер зверху викладаємо помідори. Накриваємо фольгою.

Тертий сир. Фото: YouTube @hospodynya

Ставимо в духовку на 40 хвилин при 200 градусах, через 10 хвилин зменшити температуру до 180 градусів.

Запіканка в духовці. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно натерти сир, дістати картоплю, посипати картоплю з м'ясом та відправити в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розтанув.

Запіканка в духовці. Фото: YouTube @hospodynya

Запіканка з картоплею та м'ясом готова. Виходить дуже смачно.

Запіканка на тарілці. Фото: YouTube @hospodynya

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