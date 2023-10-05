Вкусная запеканка с картофелем и мясом — видео рецепт

Вкусная запеканка по-деревенски из мяса и картофеля
Такое блюдо получается очень вкусным, а готовится просто. Такая запеканка точно понравится вашей семье, особенно в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- картофель 900 гр;
- мясо 400 гр;
- творог 200 гр;
- помидоры 2-3 шт;
- лук 2 шт;
- паприка сладкая 1ст.л;
- масло 2 ст.л;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Поначалу необходимо приготовить все продукты. Картошку нарезать на брусочки, а мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и немного отбить. Также нужно порезать лук и помидоры.
К картофелю добавляем лук и мясо. Все тщательно перемешать. Добавляем специи, можно взять паприку, перец и соль.
Также добавляем две столовые ложки майонеза.
Теперь в форму для выпечки выкладываем картофель с мясом.
Теперь сверху выкладываем помидоры. Накрываем фольгой.
Ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах, через 10 минут убавить температуру до 180 градусов.
Теперь нужно натереть творог, достать картофель, посыпать картофель с мясом и отправить в духовку на 5-10 минут, чтобы творог растаял.
Запеканка с картофелем и мясом готова. Выходит очень вкусно.
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