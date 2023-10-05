Вкусная запеканка с картофелем и мясом — видео рецепт

Запеканка из мяса и картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Такое блюдо получается очень вкусным, а готовится просто. Такая запеканка точно понравится вашей семье, особенно в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

картофель 900 гр;

мясо 400 гр;

творог 200 гр;

помидоры 2-3 шт;

лук 2 шт;

паприка сладкая 1ст.л;

масло 2 ст.л;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Поначалу необходимо приготовить все продукты. Картошку нарезать на брусочки, а мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и немного отбить. Также нужно порезать лук и помидоры.

Составляющие для запеканки. Фото: YouTube @hospodynya

К картофелю добавляем лук и мясо. Все тщательно перемешать. Добавляем специи, можно взять паприку, перец и соль.

Картофель и специи. Фото: YouTube @hospodynya

Также добавляем две столовые ложки майонеза.

Картофель и мясо. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь в форму для выпечки выкладываем картофель с мясом.

Форма для выпечки в фольге. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь сверху выкладываем помидоры. Накрываем фольгой.

Тертый сыр. Фото: YouTube @hospodynya

Ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах, через 10 минут убавить температуру до 180 градусов.

Запеканка в духовке. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно натереть творог, достать картофель, посыпать картофель с мясом и отправить в духовку на 5-10 минут, чтобы творог растаял.

Запеканка в духовке. Фото: YouTube @hospodynya

Запеканка с картофелем и мясом готова. Выходит очень вкусно.

Запеканка на тарелке. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.