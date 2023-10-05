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Вкусная запеканка по-деревенски из мяса и картофеля

5 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная запеканка с картофелем и мясом — видео рецепт
Запеканка из мяса и картофеля. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо получается очень вкусным, а готовится просто. Такая запеканка точно понравится вашей семье, особенно в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • картофель 900 гр;
  • мясо 400 гр;
  • творог 200 гр;
  • помидоры 2-3 шт;
  • лук 2 шт;
  • паприка сладкая 1ст.л;
  • масло 2 ст.л;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Поначалу необходимо приготовить все продукты. Картошку нарезать на брусочки, а мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и немного отбить. Также нужно порезать лук и помидоры.

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Составляющие для запеканки. Фото: YouTube @hospodynya

К картофелю добавляем лук и мясо. Все тщательно перемешать. Добавляем специи, можно взять паприку, перец и соль.

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Картофель и специи. Фото: YouTube @hospodynya

Также добавляем две столовые ложки майонеза.

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Картофель и мясо. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь в форму для выпечки выкладываем картофель с мясом.

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Форма для выпечки в фольге. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь сверху выкладываем помидоры. Накрываем фольгой.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @hospodynya

Ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах, через 10 минут убавить температуру до 180 градусов.

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Запеканка в духовке. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно натереть творог, достать картофель, посыпать картофель с мясом и отправить в духовку на 5-10 минут, чтобы творог растаял.

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Запеканка в духовке. Фото: YouTube @hospodynya

Запеканка с картофелем и мясом готова. Выходит очень вкусно.

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Запеканка на тарелке. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.

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