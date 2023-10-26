Простий і бюджетний рулет із сала та м'яса.

Смачна заготовка із сала: рулет із гірчицею
Така заготівля із сала робиться дуже швидко та смачно. Виходить бюджетний варіант домашньої ковбаси. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- сало;
- сіль;
- зерна гірчиці;
- часник.
Спосіб приготування
Спочатку беремо сало, яке можна буде закрутити у рулет.
Тепер беремо зерна гірчиці і обмочуємо в них шматочки сала, які перед цим обрізали.
Тепер ці шматочки сала кладемо на сало з якого завертатимемо рулет.
Усередину потрібно також покласти шматочки часнику і закрутити все в рулет і обмотати ниткою. Це потрібно для того, щоб рулет тримав свою форму.
Тепер цей рулет із сала потрібно трохи обсмажити на сковороді.
Далі беремо сало, кладемо у каструлю. Додаємо сіль, лавровий лист та перець горошком.
Заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Також в каструлю потрібно буде покласти сиру цибулю і лушпиння цибулі.
Тепер доводимо до кипіння. Сало потрібно варити на невеликому вогні протягом 2,5 годин. Далі частину сала можна перекласти в морозильну камеру для тривалішого зберігання.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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