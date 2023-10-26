Простий і бюджетний рулет із сала та м'яса.

Рулет із сала. Фото: vkusno

Така заготівля із сала робиться дуже швидко та смачно. Виходить бюджетний варіант домашньої ковбаси. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

сало;

сіль;

зерна гірчиці;

часник.

Спосіб приготування

Спочатку беремо сало, яке можна буде закрутити у рулет.

Сало для рулету. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер беремо зерна гірчиці і обмочуємо в них шматочки сала, які перед цим обрізали.

Сало та зерна гірчиці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер ці шматочки сала кладемо на сало з якого завертатимемо рулет.

Шматочки сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Усередину потрібно також покласти шматочки часнику і закрутити все в рулет і обмотати ниткою. Це потрібно для того, щоб рулет тримав свою форму.

Рулет із сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер цей рулет із сала потрібно трохи обсмажити на сковороді.

Рулети із сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі беремо сало, кладемо у каструлю. Додаємо сіль, лавровий лист та перець горошком.

Тарілка у воді. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Також в каструлю потрібно буде покласти сиру цибулю і лушпиння цибулі.

Рулет із сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер доводимо до кипіння. Сало потрібно варити на невеликому вогні протягом 2,5 годин. Далі частину сала можна перекласти в морозильну камеру для тривалішого зберігання.

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.