Простой и бюджетный рулет из сала и мяса — видео рецепт

Вкусная заготовка из сала: рулет с горчицей
Такая заготовка из сала делается очень быстро и вкусно. Получается бюджетный вариант домашней колбасы. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- сало;
- соль;
- зерна горчицы;
- чеснок.
Способ приготовления
Сначала берем сало, которое можно будет закрутить в рулет.
Теперь берем зерна горчицы и обмакиваем в него кусочки сала, которые перед этим обрезали.
Теперь эти кусочки сала кладем на сало из которого будем заворачивать рулет.
Внутрь нужно будет также положить кусочки чеснока и закрутить все в рулет и обмотать нитью. Это нужно для того, чтобы рулет держал свою форму.
Теперь этот рулет из сала нужно немного обжарить на сковороде.
Далее берем сало, кладем в кастрюлю. Добавляем соль, лавровый лист и перец горошком.
Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Также в кастрюлю нужно будет положить сырой лук и луковую шелуху.
Теперь доводим до кипения. Сало нужно варить на небольшой огне на протяжении 2,5 часов. Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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