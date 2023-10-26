Простой и бюджетный рулет из сала и мяса — видео рецепт

Рулет из сала. Фото: vkusno

Такая заготовка из сала делается очень быстро и вкусно. Получается бюджетный вариант домашней колбасы. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

сало;

соль;

зерна горчицы;

чеснок.

Способ приготовления

Сначала берем сало, которое можно будет закрутить в рулет.

Сало для рулета. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь берем зерна горчицы и обмакиваем в него кусочки сала, которые перед этим обрезали.

Сало и горчичные зерна. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь эти кусочки сала кладем на сало из которого будем заворачивать рулет.

Кусочки сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Внутрь нужно будет также положить кусочки чеснока и закрутить все в рулет и обмотать нитью. Это нужно для того, чтобы рулет держал свою форму.

Рулет из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь этот рулет из сала нужно немного обжарить на сковороде.

Рулеты из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее берем сало, кладем в кастрюлю. Добавляем соль, лавровый лист и перец горошком.

Тарелка в воде. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Также в кастрюлю нужно будет положить сырой лук и луковую шелуху.

Рулет из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь доводим до кипения. Сало нужно варить на небольшой огне на протяжении 2,5 часов. Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.