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Вкусная заготовка из сала: рулет с горчицей

26 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и бюджетный рулет из сала и мяса — видео рецепт
Рулет из сала. Фото: vkusno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая заготовка из сала делается очень быстро и вкусно. Получается бюджетный вариант домашней колбасы. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов

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Вам понадобится: 

  • сало;
  • соль;
  • зерна горчицы;
  • чеснок. 

Способ приготовления 

Сначала берем сало, которое можно будет закрутить в рулет. 

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Сало для рулета. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь берем зерна горчицы и обмакиваем в него кусочки сала, которые перед этим обрезали. 

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Сало и горчичные зерна. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь эти кусочки сала кладем на сало из которого будем заворачивать рулет. 

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Кусочки сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Внутрь нужно будет также положить кусочки чеснока и закрутить все в рулет и обмотать нитью. Это нужно для того, чтобы рулет держал свою форму. 

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Рулет из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь этот рулет из сала нужно немного обжарить на сковороде. 

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Рулеты из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее берем сало, кладем в кастрюлю. Добавляем соль, лавровый лист и перец горошком. 

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Тарелка в воде. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Также в кастрюлю нужно будет положить сырой лук и луковую шелуху. 

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Рулет из сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь доводим до кипения. Сало нужно варить на небольшой огне на протяжении 2,5 часов.  Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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