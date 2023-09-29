Вдалий рецепт з фаршу — відео

Котлети з капустою. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Для цього рецепту нам знадобляться капуста та фарш. Приготуємо смачну та швидку страву для всієї родини. Такі дуже смачні та пишні котлети, приготовані з фаршем та капустою в духовці, можна подавати з будь-яким гарніром. Смак у них виходить просто приголомшливий, такий ніжний, а соковитість зберігається завдяки використанню капусти та цибулі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

500 г фаршу;

300 г капусти;

1 цибулина;

1 яйце;

олія;

150 г сиру;

2 столові ложки майонезу чи сметани;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати 300-400 г капусти.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Дві середні цибулини подрібнюємо за допомогою тертки. Для цього рецепту цибулю потрібно саме натирати.

Натерта цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У глибокій ємності з'єднуємо фарш та капусту. Додаємо одне куряче яйце і натерту цибулю.

Фарш, капуста та яйце. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер додаємо спеції, нам знадобиться сіль та трохи тертого перцю. Можна також додати інші спеції на ваш смак.

Фарш з капустою. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все ретельно перемішати. Фарш і капусту потрібно добре перемішати, щоб маса вийшла однорідною.

Котлети з фаршу з капустою. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер підготуємо форму, в якій запікатимемо нашу страву. Форму потрібно змастити олією.

Форма для запікання у фользі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З фаршу формуємо досить великі котлети. Викладаємо у форму для запікання.

Натертий сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.

Сир із майонезом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Поки котлети випікаються, натріть сир на великій тертці, нам знадобиться 100-120 грам сиру.

Котлети та сирна маса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У ємність висипаємо сир, додаємо кілька столових ложок майонезу або сметани і добре перемішуємо.

Котлети у духовці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Дістаємо котлети з духовки, знімаємо фольгу і за допомогою ложки зверху викладаємо сирну масу. Розподіляємо рівномірно, щоб вистачило на всі котлети.

Котлети із сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставимо у духовку ще на 10-15 хвилин. Ось і все, котлети готові.

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