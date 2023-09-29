Вдалий рецепт з фаршу — відео

Смачна вечеря з фаршу та капусти замість звичайних котлет
Для цього рецепту нам знадобляться капуста та фарш. Приготуємо смачну та швидку страву для всієї родини. Такі дуже смачні та пишні котлети, приготовані з фаршем та капустою в духовці, можна подавати з будь-яким гарніром. Смак у них виходить просто приголомшливий, такий ніжний, а соковитість зберігається завдяки використанню капусти та цибулі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 500 г фаршу;
- 300 г капусти;
- 1 цибулина;
- 1 яйце;
- олія;
- 150 г сиру;
- 2 столові ложки майонезу чи сметани;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати 300-400 г капусти.
Дві середні цибулини подрібнюємо за допомогою тертки. Для цього рецепту цибулю потрібно саме натирати.
У глибокій ємності з'єднуємо фарш та капусту. Додаємо одне куряче яйце і натерту цибулю.
Тепер додаємо спеції, нам знадобиться сіль та трохи тертого перцю. Можна також додати інші спеції на ваш смак.
Все ретельно перемішати. Фарш і капусту потрібно добре перемішати, щоб маса вийшла однорідною.
Тепер підготуємо форму, в якій запікатимемо нашу страву. Форму потрібно змастити олією.
З фаршу формуємо досить великі котлети. Викладаємо у форму для запікання.
Накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
Поки котлети випікаються, натріть сир на великій тертці, нам знадобиться 100-120 грам сиру.
У ємність висипаємо сир, додаємо кілька столових ложок майонезу або сметани і добре перемішуємо.
Дістаємо котлети з духовки, знімаємо фольгу і за допомогою ложки зверху викладаємо сирну масу. Розподіляємо рівномірно, щоб вистачило на всі котлети.
Ставимо у духовку ще на 10-15 хвилин. Ось і все, котлети готові.
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