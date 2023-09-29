Удачный рецепт из фарша — видео

Вкусный ужин из фарша и капусты вместо обычных котлет
Для этого рецепта нам понадобятся капуста и фарш. Приготовим вкусное и быстрое блюдо для всей семьи. Такие очень вкусные и пышные котлеты, приготовленные с фаршем и капустой в духовке, можно подавать с любым гарниром. Вкус у них получается просто потрясающий, такой нежный, а сочность сохраняется благодаря использованию капусты и репчатого лука.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 500 г фарша;
- 300 г капусты;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- растительное масло;
- 150 г сыра;
- 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
- соль перец.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать 300-400 грамм капусты.
Две средние луковицы измельчаем при помощи терки. Для этого рецепта лук нужно именно натирать.
В глубокой емкости соединяем фарш и капусту. Добавляем одно куриное яйцо и натертый лук.
Теперь добавляем специи, нам понадобится соль и немного тертого перца. Можно также добавить другие специи по вашему вкусу.
Все тщательно перемешать. Фарш и капусту нужно хорошо перемешать, чтобы масса получилась однородная.
Теперь подготовим форму, в которой будем запекать наше блюдо. Форму нужно смазать растительным маслом.
Из фарша формируем довольно крупные котлеты. Выкладываем в форму для запекания.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Пока котлеты выпекаются, натрем сыр на крупной терке, всего нам понадобится 100-120 грамм сыра.
В емкость высыпаем сыр, добавляем несколько столовых ложек майонеза или сметаны и хорошо перемешиваем.
Достаем котлеты из духовки, снимаем фольгу и при помощи ложки выкладываем сверху сырную массу. Распределяем равномерно, чтобы хватило на все котлеты.
Ставим в духовку еще на 10-15 минут. Вот и все, котлеты готовы.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.