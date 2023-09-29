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Вкусный ужин из фарша и капусты вместо обычных котлет

29 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт из фарша — видео
Котлеты с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого рецепта нам понадобятся капуста и фарш. Приготовим вкусное и быстрое блюдо для всей семьи. Такие очень вкусные и пышные котлеты, приготовленные с фаршем и капустой в духовке, можно подавать с любым гарниром. Вкус у них получается просто потрясающий, такой нежный, а сочность сохраняется благодаря использованию капусты и репчатого лука. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 500 г фарша;
  • 300 г капусты;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • растительное масло;
  • 150 г сыра;
  • 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
  • соль перец. 

Способ приготовления 

Сначала нужно мелко нарезать 300-400 грамм капусты. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Две средние луковицы измельчаем при помощи терки. Для этого рецепта лук нужно именно натирать. 

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Натертый лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В глубокой емкости соединяем фарш и капусту. Добавляем одно куриное яйцо и натертый лук. 

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Фарш, капуста и яйцо. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь добавляем специи, нам понадобится соль и немного тертого перца. Можно также добавить другие специи по вашему вкусу. 

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Фарш с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все тщательно перемешать. Фарш и капусту нужно хорошо перемешать, чтобы масса получилась однородная. 

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Котлеты из фарша с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь подготовим форму, в которой будем запекать наше блюдо. Форму нужно смазать растительным маслом. 

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Форма для запекания в фольге. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из фарша формируем довольно крупные котлеты. Выкладываем в форму для запекания. 

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Натертый сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. 

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Сыр с майонезом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Пока котлеты выпекаются, натрем сыр на крупной терке, всего нам понадобится 100-120 грамм сыра. 

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Котлеты и сырная масса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В емкость высыпаем сыр, добавляем несколько столовых ложек майонеза или сметаны и хорошо перемешиваем. 

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Котлеты в духовке. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Достаем котлеты из духовки, снимаем фольгу и при помощи ложки выкладываем сверху сырную массу. Распределяем равномерно, чтобы хватило на все котлеты. 

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Котлеты с сыром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставим в духовку еще на 10-15 минут. Вот и все, котлеты готовы. 

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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