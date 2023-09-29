Удачный рецепт из фарша — видео

Котлеты с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Для этого рецепта нам понадобятся капуста и фарш. Приготовим вкусное и быстрое блюдо для всей семьи. Такие очень вкусные и пышные котлеты, приготовленные с фаршем и капустой в духовке, можно подавать с любым гарниром. Вкус у них получается просто потрясающий, такой нежный, а сочность сохраняется благодаря использованию капусты и репчатого лука.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

500 г фарша;

300 г капусты;

1 луковица;

1 яйцо;

растительное масло;

150 г сыра;

2 столовые ложки майонеза или сметаны;

соль перец.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать 300-400 грамм капусты.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Две средние луковицы измельчаем при помощи терки. Для этого рецепта лук нужно именно натирать.

Натертый лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В глубокой емкости соединяем фарш и капусту. Добавляем одно куриное яйцо и натертый лук.

Фарш, капуста и яйцо. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь добавляем специи, нам понадобится соль и немного тертого перца. Можно также добавить другие специи по вашему вкусу.

Фарш с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все тщательно перемешать. Фарш и капусту нужно хорошо перемешать, чтобы масса получилась однородная.

Котлеты из фарша с капустой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь подготовим форму, в которой будем запекать наше блюдо. Форму нужно смазать растительным маслом.

Форма для запекания в фольге. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из фарша формируем довольно крупные котлеты. Выкладываем в форму для запекания.

Натертый сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Сыр с майонезом. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Пока котлеты выпекаются, натрем сыр на крупной терке, всего нам понадобится 100-120 грамм сыра.

Котлеты и сырная масса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В емкость высыпаем сыр, добавляем несколько столовых ложек майонеза или сметаны и хорошо перемешиваем.

Котлеты в духовке. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Достаем котлеты из духовки, снимаем фольгу и при помощи ложки выкладываем сверху сырную массу. Распределяем равномерно, чтобы хватило на все котлеты.

Котлеты с сыром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ставим в духовку еще на 10-15 минут. Вот и все, котлеты готовы.

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.