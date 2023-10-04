Цю страву з фаршу захочеться повторювати — відео рецепт

Смачна страва з картоплі та фаршу на обід чи вечерю
Це цікава страва, яка готується з пюре та фаршу. Вона виходить настільки смачною, а виглядає так цікаво, що підійде навіть до святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля 800-900 г;
- молоко 3-5 ст.;
- вершкове масло;
- кріп невеликий пучок;
- фарш 450 г;
- цибуля 1 шт.;
- сир 50 г;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- жовток 1 шт.
Спосіб приготування
Для початку необхідно зварити картоплю у підсоленій воді. Нам потрібно буде зробити з картоплі пюре, додавши молоко та вершкове масло.
Також до пюре потрібно додати дрібно нарізаний кріп.
Далі потрібно дуже дрібно нарізати цибулю. Змішати фарш із цибулею. Посолити і поперчити до смаку.
Беремо 1/6 частину фаршу мокрими руками, необхідно сформувати круглий коржик. Покласти по центру шматочок сиру і сформувати кульку.
Потім беремо 1/6 частину картопляного пюре і сформуємо круглий коржик, тепер потрібно покласти по центру кульку з фаршу.
Змастити форму для випікання вершковим маслом.
Викласти картопляні кульки.
Також потрібно змастити усі кульки жовтком.
Випікати протягом 35 хвилин за температури 180°C.
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