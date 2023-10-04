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Смачна страва з картоплі та фаршу на обід чи вечерю

4 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цю страву з фаршу захочеться повторювати — відео рецепт
Страва з картоплі та фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це цікава страва, яка готується з пюре та фаршу. Вона виходить настільки смачною, а виглядає так цікаво, що підійде навіть до святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля 800-900 г;
  • молоко 3-5 ст.;
  • вершкове масло;
  • кріп невеликий пучок;
  • фарш 450 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • сир 50 г;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • жовток 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку необхідно зварити картоплю у підсоленій воді. Нам потрібно буде зробити з картоплі пюре, додавши молоко та вершкове масло.

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Картопля нарізана.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також до пюре потрібно додати дрібно нарізаний кріп.

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Подрібнення зелені.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно дуже дрібно нарізати цибулю. Змішати фарш із цибулею. Посолити і поперчити до смаку.

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Приготування фаршу.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо 1/6 частину фаршу мокрими руками, необхідно сформувати круглий коржик. Покласти по центру шматочок сиру і сформувати кульку.

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М'ясна кулька з сиром.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім беремо 1/6 частину картопляного пюре і сформуємо круглий коржик, тепер потрібно покласти по центру кульку з фаршу.

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М'ясні кульки.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму для випікання вершковим маслом.

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М'ясна кулька в пюре.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти картопляні кульки.

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М'ясні кульки.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також потрібно змастити усі кульки жовтком.

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М'ясні кульки.
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати протягом 35 хвилин за температури 180°C.

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М'ясна кулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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