Цю страву з фаршу захочеться повторювати — відео рецепт

Страва з картоплі та фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це цікава страва, яка готується з пюре та фаршу. Вона виходить настільки смачною, а виглядає так цікаво, що підійде навіть до святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля 800-900 г;

молоко 3-5 ст.;

вершкове масло;

кріп невеликий пучок;

фарш 450 г;

цибуля 1 шт.;

сир 50 г;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

жовток 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку необхідно зварити картоплю у підсоленій воді. Нам потрібно буде зробити з картоплі пюре, додавши молоко та вершкове масло.

Картопля нарізана.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також до пюре потрібно додати дрібно нарізаний кріп.

Подрібнення зелені.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно дуже дрібно нарізати цибулю. Змішати фарш із цибулею. Посолити і поперчити до смаку.

Приготування фаршу.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо 1/6 частину фаршу мокрими руками, необхідно сформувати круглий коржик. Покласти по центру шматочок сиру і сформувати кульку.

М'ясна кулька з сиром.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім беремо 1/6 частину картопляного пюре і сформуємо круглий коржик, тепер потрібно покласти по центру кульку з фаршу.

М'ясні кульки.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму для випікання вершковим маслом.

М'ясна кулька в пюре.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти картопляні кульки.

М'ясні кульки.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також потрібно змастити усі кульки жовтком.

М'ясні кульки.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати протягом 35 хвилин за температури 180°C.

М'ясна кулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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