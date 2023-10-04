Это блюдо из фарша захочется повторять — видео рецепт

Вкусное блюдо из картофеля и фарша на обед или ужин
Это интересное блюдо, которое готовится из пюре и фарша. Она получается настолько вкусным, а смотрится так интересно, что подойдет даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картофель 800-900 г;
- молоко 3-5 ст.л.;
- сливочное масло 30 г;
- укроп небольшой пучок;
- фарш 450 г;
- лук 1 шт.;
- сыр 50 г;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- желток 1 шт.
Способ приготовления
Для начала необходимо сварить картофель в подсоленной воде. Нам нужно будет сделать из картофеля пюре, добавив молоко и сливочное масло.
Также к пюре нужно добавить мелко нарезанный укроп.
Далее нужно очень мелко нарезать лук. Смешать фарш с луком. Посолить и поперчить по вкусу.
Берем 1/6 часть фарша мокрыми руками, необходимо сформировать круглую лепешку. Положить по центру кусочек сыра и сформировать шарик.
Затем берем 1/6 часть картофельного пюре и сформируем круглую лепешку, теперь нужно положить по центру шарик из фарша.
Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
Выложить картофельные шарики.
Также нужно смазать все шарики желтком.
Выпекать на протяжении 35 минут при температуре 180°C.
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