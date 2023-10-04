Это блюдо из фарша захочется повторять — видео рецепт

Блюдо из картофеля и фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это интересное блюдо, которое готовится из пюре и фарша. Она получается настолько вкусным, а смотрится так интересно, что подойдет даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель 800-900 г;

молоко 3-5 ст.л.;

сливочное масло 30 г;

укроп небольшой пучок;

фарш 450 г;

лук 1 шт.;

сыр 50 г;

соль, черный молотый перец по вкусу;

желток 1 шт.

Способ приготовления

Для начала необходимо сварить картофель в подсоленной воде. Нам нужно будет сделать из картофеля пюре, добавив молоко и сливочное масло.

Нарезанная картошка.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также к пюре нужно добавить мелко нарезанный укроп.

Измельчение зелени.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно очень мелко нарезать лук. Смешать фарш с луком. Посолить и поперчить по вкусу.

Приготовление фарша.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем 1/6 часть фарша мокрыми руками, необходимо сформировать круглую лепешку. Положить по центру кусочек сыра и сформировать шарик.

Мясной шарик с сыром.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем берем 1/6 часть картофельного пюре и сформируем круглую лепешку, теперь нужно положить по центру шарик из фарша.

Мясные шарики.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму для выпечки сливочным маслом.

Мясной шарик в пюре.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить картофельные шарики.

Мясные шарики.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нужно смазать все шарики желтком.

Мясные шарики.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать на протяжении 35 минут при температуре 180°C.

Мясной шарик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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