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Вкусное блюдо из картофеля и фарша на обед или ужин

4 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Это блюдо из фарша захочется повторять — видео рецепт
Блюдо из картофеля и фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это интересное блюдо, которое готовится из пюре и фарша. Она получается настолько вкусным, а смотрится так интересно, что подойдет даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • картофель 800-900 г;
  • молоко 3-5 ст.л.;
  • сливочное масло 30 г;
  • укроп небольшой пучок;
  • фарш 450 г;
  • лук 1 шт.;
  • сыр 50 г;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • желток 1 шт.

Способ приготовления 

Для начала необходимо сварить картофель в подсоленной воде. Нам нужно будет сделать из картофеля пюре, добавив молоко и сливочное масло. 

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Нарезанная картошка. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также к пюре нужно добавить мелко нарезанный укроп.

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Измельчение зелени. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно очень мелко нарезать лук. Смешать фарш с луком. Посолить и поперчить по вкусу.

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Приготовление фарша. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем 1/6 часть фарша мокрыми руками, необходимо сформировать круглую лепешку. Положить по центру кусочек сыра и сформировать шарик.

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Мясной шарик с сыром. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем берем 1/6 часть картофельного пюре и сформируем круглую лепешку, теперь нужно положить по центру шарик из фарша.

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Мясные шарики. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму для выпечки сливочным маслом.

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Мясной шарик в пюре. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить картофельные шарики.

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Мясные шарики. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нужно смазать все шарики желтком.

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Мясные шарики. 
Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать на протяжении 35 минут при температуре 180°C.

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Мясной шарик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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