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Смачна старовинна українська страва з картоплі за Карпатським рецептом

24 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Картопляні паляниці за українським рецептом — відео
Українська страва з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дана страва має дуже багато назв, і вони всі пов’язані з тим, як в тому чи іншому краї називають картоплю. Там, де на картоплю кажуть мандибурка ця страва буде називатися Мандибурченик. Відповідно де на картоплю говорять боришка — в результаті виходить буришник. Також можна зустріти назви бульбєник, барабуляник, ріпляник.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • картопля (приблизно 1,5 кг);
  • кукурудзяне борошно (100-150 грамів);
  • борошно біле (до трьох столових ложок)
  • сіль;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно пропустит варену картоплю через м'ясорубка, додати солі. 

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Варена картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно все ретельно перемішати руками, при цьому потрібно трохи додати муки, одну-дві ложки борошна. 

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Кукурудзяна крупа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно додати трохи кукурудзяної крупи. Вимішувати потрібно до стану, щоб картопля не распадался.

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Тісто з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна додати трохи рослинної олії чи одне куряче яйце, для того, що консистенція тіста була такою, як потрібно. 

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Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі посипаємо дошку кукурудзяною крупою та викладаємо. Картопля повинно бути трохи теплою. тоді корж буде формуватися легше. 

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Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі викладаємо цей корж на розігріту сковорідку. Залишаємо пропікатися на середньому вогні. 

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Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли одна сторона підсмажиться, потрібно перевернути коржик, але це потрібно зробити за допомогою дошки, тому що з лопаткою може не вийти. 

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Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Цю страву можна подавати замість хліба чи паляниці, можна разом зі сметаною.

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Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат.

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