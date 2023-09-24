Картопляні паляниці за українським рецептом — відео

Українська страва з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дана страва має дуже багато назв, і вони всі пов’язані з тим, як в тому чи іншому краї називають картоплю. Там, де на картоплю кажуть мандибурка ця страва буде називатися Мандибурченик. Відповідно де на картоплю говорять боришка — в результаті виходить буришник. Також можна зустріти назви бульбєник, барабуляник, ріпляник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля (приблизно 1,5 кг);

кукурудзяне борошно (100-150 грамів);

борошно біле (до трьох столових ложок)

сіль;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно пропустит варену картоплю через м'ясорубка, додати солі.

Варена картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно все ретельно перемішати руками, при цьому потрібно трохи додати муки, одну-дві ложки борошна.

Кукурудзяна крупа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно додати трохи кукурудзяної крупи. Вимішувати потрібно до стану, щоб картопля не распадался.

Тісто з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна додати трохи рослинної олії чи одне куряче яйце, для того, що консистенція тіста була такою, як потрібно.

Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі посипаємо дошку кукурудзяною крупою та викладаємо. Картопля повинно бути трохи теплою. тоді корж буде формуватися легше.

Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі викладаємо цей корж на розігріту сковорідку. Залишаємо пропікатися на середньому вогні.

Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли одна сторона підсмажиться, потрібно перевернути коржик, але це потрібно зробити за допомогою дошки, тому що з лопаткою може не вийти.

Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Цю страву можна подавати замість хліба чи паляниці, можна разом зі сметаною.

Коржик з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

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