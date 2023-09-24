Картопляні паляниці за українським рецептом — відео

Смачна старовинна українська страва з картоплі за Карпатським рецептом
Дана страва має дуже багато назв, і вони всі пов’язані з тим, як в тому чи іншому краї називають картоплю. Там, де на картоплю кажуть мандибурка ця страва буде називатися Мандибурченик. Відповідно де на картоплю говорять боришка — в результаті виходить буришник. Також можна зустріти назви бульбєник, барабуляник, ріпляник.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля (приблизно 1,5 кг);
- кукурудзяне борошно (100-150 грамів);
- борошно біле (до трьох столових ложок)
- сіль;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно пропустит варену картоплю через м'ясорубка, додати солі.
Далі потрібно все ретельно перемішати руками, при цьому потрібно трохи додати муки, одну-дві ложки борошна.
Також потрібно додати трохи кукурудзяної крупи. Вимішувати потрібно до стану, щоб картопля не распадался.
Можна додати трохи рослинної олії чи одне куряче яйце, для того, що консистенція тіста була такою, як потрібно.
Далі посипаємо дошку кукурудзяною крупою та викладаємо. Картопля повинно бути трохи теплою. тоді корж буде формуватися легше.
Далі викладаємо цей корж на розігріту сковорідку. Залишаємо пропікатися на середньому вогні.
Коли одна сторона підсмажиться, потрібно перевернути коржик, але це потрібно зробити за допомогою дошки, тому що з лопаткою може не вийти.
Цю страву можна подавати замість хліба чи паляниці, можна разом зі сметаною.
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