Картофельные лепешки по украинскому рецепту — видео

Вкусное старинное украинское блюдо из картофеля по Карпатскому рецепту
Данное блюдо имеет очень много названий, и все они связаны с тем, как в том или ином крае называют картофель. Там, где на картофель говорят "мандибурка", это блюдо будет называться Мандибурченик. Соответственно где на картошку говорят "борышка" – в результате выходит буришник. Также можно встретить названия бульбеник, барабуляник, рипляник.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- картофель (примерно 1,5 кг);
- кукурузная мука (100-150 граммов);
- мука белая (до трех столовых ложек)
- соль;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно пропустить вареный картофель через мясорубку, добавить соли.
Далее нужно все тщательно перемешать руками, при этом нужно немного добавить муки, одну-две.
Также нужно добавить немного кукурузной крупы. Вымешивать нужно до состояния, чтобы картофель не распадался.
Можно добавить немного растительного масла или одно куриное яйцо, для того что консистенция теста была такой, как нужно.
Далее посыпаем доску кукурузной крупой и выкладываем. Картофель должен быть немного теплым. тогда лепешка будет формироваться легче.
Далее выкладываем этот корж на разогретую сковородку. Оставляем пропекаться на среднем огне.
Когда одна сторона поджарится, нужно перевернуть лепешку, но это нужно сделать с помощью доски, потому что с лопаткой может не получиться.
Это блюдо можно подавать вместо хлеба или буханки, можно вместе со сметаной.
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