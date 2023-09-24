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Вкусное старинное украинское блюдо из картофеля по Карпатскому рецепту

24 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Картофельные лепешки по украинскому рецепту — видео
Украинское блюдо из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Данное блюдо имеет очень много названий, и все они связаны с тем, как в том или ином крае называют картофель. Там, где на картофель говорят "мандибурка", это блюдо будет называться Мандибурченик. Соответственно где на картошку говорят "борышка" – в результате выходит буришник. Также можно встретить названия бульбеник, барабуляник, рипляник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель (примерно 1,5 кг);
  • кукурузная мука (100-150 граммов);
  • мука белая (до трех столовых ложек)
  • соль;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно пропустить вареный картофель через мясорубку, добавить соли.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно все тщательно перемешать руками, при этом нужно немного добавить муки, одну-две.

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Кукурузная крупа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно добавить немного кукурузной крупы. Вымешивать нужно до состояния, чтобы картофель не распадался.

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Тесто из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно добавить немного растительного масла или одно куриное яйцо, для того что консистенция теста была такой, как нужно.

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Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее посыпаем доску кукурузной крупой и выкладываем. Картофель должен быть немного теплым. тогда лепешка будет формироваться легче.

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Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее выкладываем этот корж на разогретую сковородку. Оставляем пропекаться на среднем огне.

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Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда одна сторона поджарится, нужно перевернуть лепешку, но это нужно сделать с помощью доски, потому что с лопаткой может не получиться.

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Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это блюдо можно подавать вместо хлеба или буханки, можно вместе со сметаной.

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Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о самом вкусном салате из баклажанов по рецепту бабушки. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.

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