Картофельные лепешки по украинскому рецепту — видео

Украинское блюдо из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Данное блюдо имеет очень много названий, и все они связаны с тем, как в том или ином крае называют картофель. Там, где на картофель говорят "мандибурка", это блюдо будет называться Мандибурченик. Соответственно где на картошку говорят "борышка" – в результате выходит буришник. Также можно встретить названия бульбеник, барабуляник, рипляник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

картофель (примерно 1,5 кг);

кукурузная мука (100-150 граммов);

мука белая (до трех столовых ложек)

соль;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно пропустить вареный картофель через мясорубку, добавить соли.

Вареная картошка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно все тщательно перемешать руками, при этом нужно немного добавить муки, одну-две.

Кукурузная крупа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно добавить немного кукурузной крупы. Вымешивать нужно до состояния, чтобы картофель не распадался.

Тесто из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно добавить немного растительного масла или одно куриное яйцо, для того что консистенция теста была такой, как нужно.

Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее посыпаем доску кукурузной крупой и выкладываем. Картофель должен быть немного теплым. тогда лепешка будет формироваться легче.

Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее выкладываем этот корж на разогретую сковородку. Оставляем пропекаться на среднем огне.

Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда одна сторона поджарится, нужно перевернуть лепешку, но это нужно сделать с помощью доски, потому что с лопаткой может не получиться.

Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это блюдо можно подавать вместо хлеба или буханки, можно вместе со сметаной.

Коржик из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

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