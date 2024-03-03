Яку випічку приготувати з яблуками, швидко та смачно — покроковий рецепт із фото

Яблучна випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт вас підкорить. Готується дуже швидко і просто, набагато швидше, ніж приготувати будь-який яблучний пиріг. Це печиво виходить дуже м'яким, ніжним, просто тане у роті. Приголомшлива випічка з яблуками. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

80 г цукру;

10 г ванільного цукру;

170 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

1 яйце;

дрібка солі;

1/3 ч. л. кориці (за бажанням);

яблука 270 г (в не очищеному вигляді).

Спосіб приготування

До м'якого вершкового масла додати цукор, ванільний цукор, дрібку солі та корицю за бажанням. Збивати 1-2 хвилини.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце кімнатної температури, збити до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів, перемішати лопаткою.

Терті яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки та серцевини, натерти на великій тертці або нарізати кубиками. Перемішати із тістом.

Печиво в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти тісто на лист, вистелений пергаментом, за допомогою столової ложки або зробити кульки мокрими руками, залишаючи відстань між кульками, оскільки вони будуть збільшуватися при випіканні.

Готова випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 200 °С.

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