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Смачна яблучна випічка за 10 хвилин за рецептом мами

3 березня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Яку випічку приготувати з яблуками, швидко та смачно — покроковий рецепт із фото
Яблучна випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт вас підкорить. Готується дуже швидко і просто, набагато швидше, ніж приготувати будь-який яблучний пиріг. Це печиво виходить дуже м'яким, ніжним, просто тане у роті. Приголомшлива випічка з яблуками. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 80 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 170 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 1 яйце;
  • дрібка солі;
  • 1/3 ч. л. кориці (за бажанням);
  • яблука 270 г (в не очищеному вигляді).

Спосіб приготування

До м'якого вершкового масла додати цукор, ванільний цукор, дрібку солі та корицю за бажанням. Збивати 1-2 хвилини.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце кімнатної температури, збити до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів, перемішати лопаткою.

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Терті яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки та серцевини, натерти на великій тертці або нарізати кубиками. Перемішати із тістом.

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Печиво в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти тісто на лист, вистелений пергаментом, за допомогою столової ложки або зробити кульки мокрими руками, залишаючи відстань між кульками, оскільки вони будуть збільшуватися при випіканні.

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Готова випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 200 °С.

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