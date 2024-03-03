Яку випічку приготувати з яблуками, швидко та смачно — покроковий рецепт із фото

Смачна яблучна випічка за 10 хвилин за рецептом мами
Цей рецепт вас підкорить. Готується дуже швидко і просто, набагато швидше, ніж приготувати будь-який яблучний пиріг. Це печиво виходить дуже м'яким, ніжним, просто тане у роті. Приголомшлива випічка з яблуками. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 80 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 170 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 100 г вершкового масла кімнатної температури;
- 1 яйце;
- дрібка солі;
- 1/3 ч. л. кориці (за бажанням);
- яблука 270 г (в не очищеному вигляді).
Спосіб приготування
До м'якого вершкового масла додати цукор, ванільний цукор, дрібку солі та корицю за бажанням. Збивати 1-2 хвилини.
Додати яйце кімнатної температури, збити до однорідності.
Змішати з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів, перемішати лопаткою.
Очистити яблука від шкірки та серцевини, натерти на великій тертці або нарізати кубиками. Перемішати із тістом.
Викласти тісто на лист, вистелений пергаментом, за допомогою столової ложки або зробити кульки мокрими руками, залишаючи відстань між кульками, оскільки вони будуть збільшуватися при випіканні.
Випікати 15-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 200 °С.
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