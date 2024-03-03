Какую выпечку приготовить с яблоками, быстро и вкусно — пошаговый рецепт с фото.

Яблочная выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт вас покорит. Готовится очень быстро и просто, намного быстрее, нежели приготовить любой яблочный пирог. Это печенье получается очень мягким, нежным, просто тает во рту. Потрясающая выпечка с яблоками. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

80 г сахара;

10 г ванильного сахара;

170 г муки;

1 ч.л. разрыхлителя;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

1 яйцо;

щепотка соли;

1/3 ч.л. корицы (по желанию);

яблоки 270 г (в неочищенном виде).

Способ приготовления

К мягкому сливочному маслу добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли и корицу по желанию. Взбивать 1-2 минуты.

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо комнатной температуры, взбить до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам, перемешать лопаткой.

Тертые яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Перемешать с тестом.

Печенье в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто на противень, выстеленный пергаментом, при помощи столовой ложки или скатать шарики мокрыми руками, оставляя расстояние между шариками, поскольку они будут увеличиваться при выпечке.

Готовая выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 200 °С.

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