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Вкусная яблочная выпечка за 10 минут по рецепту мамы

3 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Какую выпечку приготовить с яблоками, быстро и вкусно — пошаговый рецепт с фото.
Яблочная выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт вас покорит.  Готовится очень быстро и просто, намного быстрее, нежели приготовить любой яблочный пирог. Это печенье получается очень мягким, нежным, просто тает во рту. Потрясающая выпечка с яблоками. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 80 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 170 г муки;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли;
  • 1/3 ч.л. корицы (по желанию);
  • яблоки 270 г (в неочищенном виде). 

Способ приготовления 

К мягкому сливочному маслу добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли и корицу по желанию. Взбивать 1-2 минуты. 

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо комнатной температуры, взбить до однородности. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам, перемешать лопаткой.

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Тертые яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Перемешать с тестом.

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Печенье в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто на противень, выстеленный пергаментом, при помощи столовой ложки или скатать шарики мокрыми руками, оставляя расстояние между шариками, поскольку они будут увеличиваться при выпечке.

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Готовая выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 200 °С. 

Ранее мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще мы писали рецепт десерта к "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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