Какую выпечку приготовить с яблоками, быстро и вкусно — пошаговый рецепт с фото.

Вкусная яблочная выпечка за 10 минут по рецепту мамы
Этот рецепт вас покорит. Готовится очень быстро и просто, намного быстрее, нежели приготовить любой яблочный пирог. Это печенье получается очень мягким, нежным, просто тает во рту. Потрясающая выпечка с яблоками. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 80 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 170 г муки;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- 1/3 ч.л. корицы (по желанию);
- яблоки 270 г (в неочищенном виде).
Способ приготовления
К мягкому сливочному маслу добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли и корицу по желанию. Взбивать 1-2 минуты.
Добавить яйцо комнатной температуры, взбить до однородности.
Смешать с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам, перемешать лопаткой.
Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Перемешать с тестом.
Выложить тесто на противень, выстеленный пергаментом, при помощи столовой ложки или скатать шарики мокрыми руками, оставляя расстояние между шариками, поскольку они будут увеличиваться при выпечке.
Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее разогретой до 200 °С.
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