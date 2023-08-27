Смачний гарбуз з м'ясом — відео рецепт

Скоро сезон гарбуза: супер рецепт м'яса з корисним овочем
Осіння страва з справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом при цьому залишаючи приємну солодкість. Все виходить неймовірно ароматно, ніжно, а найголовніше корисно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- гарбуз 1 шт. 12 кг;
- філе куряче 1 кг;
- цибуля 2 шт.;
- пшоно 300 г;
- перець болгарський 4 шт.;
- королівські печериці 400 г. (краще білі лісові гриби);
- сметана 500 г;
- помідори 6 шт.;
- часник 5 зубчиків;
- бринза (голландський сир) 200 г;
- сіль, перець, червоний перець до смаку;
- паприка солодка 1 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібний взяти цілий гарбуз та зробити з нього горщик, в якому будемо все запікати.
Внутрішні волокна та насіння прибираємо.
Перемішуємо сіль та цукор та натираємо гарбуз зсередини.
Далі заливаємо пшоно окропом, краще зробити це двічі, щоб воно не давало гіркий смак.
Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Кладемо на пательню та трохи обсмажуємо.
Далі нарізаємо дві цибулини та солодкий болгарський перець.
Цибулю та перець додаємо до смаженої курки.
Далі потрібно почистити та нарізати печериці. Додаємо до нашої начинки.
До сметани додаємо давлений часник.
Пшоно додаємо до курки з овочами та перемішуємо. Заливаємо гарячою водою та накриваємо кришкою.
Помідори потрібно нарізати кружальцями.
До сметани додаємо сіль та перець та додаємо до курки з овочами та пшоном.
Половину нашої начинки кладемо в гарбуз. Потім вистилаємо шар з помідорів та посипаємо бринзою, можна замінити вашим улюбленим сиром.
Далі йде ще один шар нашої начинки та так само викладаємо помідори та сир.
Накриваємо гарбуз кришкою та обгортаємо фольгою. Ставимо на деко.
Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 220 градусів протягом 3 годин.
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