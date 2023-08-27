Смачний гарбуз з м'ясом — відео рецепт

Горщик з гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

Осіння страва з справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом при цьому залишаючи приємну солодкість. Все виходить неймовірно ароматно, ніжно, а найголовніше корисно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

гарбуз 1 шт. 12 кг;

філе куряче 1 кг;

цибуля 2 шт.;

пшоно 300 г;

перець болгарський 4 шт.;

королівські печериці 400 г. (краще білі лісові гриби);

сметана 500 г;

помідори 6 шт.;

часник 5 зубчиків;

бринза (голландський сир) 200 г;

сіль, перець, червоний перець до смаку;

паприка солодка 1 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібний взяти цілий гарбуз та зробити з нього горщик, в якому будемо все запікати.

Підготовка гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

Внутрішні волокна та насіння прибираємо.

Горщик з гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

Перемішуємо сіль та цукор та натираємо гарбуз зсередини.

Пшоно у воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі заливаємо пшоно окропом, краще зробити це двічі, щоб воно не давало гіркий смак.

Курятина на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Кладемо на пательню та трохи обсмажуємо.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо дві цибулини та солодкий болгарський перець.

Нарізані болгарські перці. Фото: YouTube @UkraineFood

Цибулю та перець додаємо до смаженої курки.

Овочі та курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно почистити та нарізати печериці. Додаємо до нашої начинки.

Нарізані печериці. Фото: YouTube @UkraineFood

До сметани додаємо давлений часник.

Курятина з овочами та пшоном. Фото: YouTube @UkraineFood

Пшоно додаємо до курки з овочами та перемішуємо. Заливаємо гарячою водою та накриваємо кришкою.

Сметана та бринза. Фото: YouTube @UkraineFood

Помідори потрібно нарізати кружальцями.

Начинка для гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

До сметани додаємо сіль та перець та додаємо до курки з овочами та пшоном.

Помідори та бринза. Фото: YouTube @UkraineFood

Половину нашої начинки кладемо в гарбуз. Потім вистилаємо шар з помідорів та посипаємо бринзою, можна замінити вашим улюбленим сиром.

Закритий гарбуз. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі йде ще один шар нашої начинки та так само викладаємо помідори та сир.

Гарбуз у фользі. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо гарбуз кришкою та обгортаємо фольгою. Ставимо на деко.

Готова страва. Фото: YouTube @UkraineFood

Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 220 градусів протягом 3 годин.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню.