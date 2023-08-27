Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Скоро сезон гарбуза: супер рецепт м'яса з корисним овочем arrow

Скоро сезон гарбуза: супер рецепт м'яса з корисним овочем

27 серпня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний гарбуз з м'ясом — відео рецепт
Горщик з гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Осіння страва з справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом при цьому залишаючи приємну солодкість. Все виходить неймовірно ароматно, ніжно, а найголовніше корисно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гарбуз 1 шт. 12 кг;
  • філе куряче 1 кг;
  • цибуля 2 шт.;
  • пшоно 300 г;
  • перець болгарський 4 шт.;
  • королівські печериці 400 г. (краще білі лісові гриби);
  • сметана 500 г;
  • помідори 6 шт.;
  • часник 5 зубчиків;
  • бринза (голландський сир) 200 г;
  • сіль, перець, червоний перець до смаку;
  • паприка солодка 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібний взяти цілий гарбуз та зробити з нього горщик, в якому будемо все запікати.

null
Підготовка гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

Внутрішні волокна та насіння прибираємо. 

null
Горщик з гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

Перемішуємо сіль та цукор та натираємо гарбуз зсередини. 

null
Пшоно у воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі заливаємо пшоно окропом, краще зробити це двічі, щоб воно не давало гіркий смак. 

null
Курятина на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Кладемо на пательню та трохи обсмажуємо. 

null
Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо дві цибулини та солодкий болгарський перець. 

null
Нарізані болгарські перці. Фото: YouTube @UkraineFood

Цибулю та перець додаємо до смаженої курки. 

null
Овочі та курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно почистити та нарізати печериці. Додаємо до нашої начинки. 

null
Нарізані печериці. Фото: YouTube @UkraineFood

До сметани додаємо давлений часник. 

null
Курятина з овочами та пшоном. Фото: YouTube @UkraineFood

Пшоно додаємо до курки з овочами та перемішуємо. Заливаємо гарячою водою та накриваємо кришкою. 

null
Сметана та бринза. Фото: YouTube @UkraineFood

Помідори потрібно нарізати кружальцями. 

null
Начинка для гарбуза. Фото: YouTube @UkraineFood

До сметани додаємо сіль та перець та додаємо до курки з овочами та пшоном. 

null
Помідори та бринза. Фото: YouTube @UkraineFood

Половину нашої начинки кладемо в гарбуз. Потім вистилаємо шар з помідорів та посипаємо бринзою, можна замінити вашим улюбленим сиром. 

null
Закритий гарбуз. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі йде ще один шар нашої начинки та так само викладаємо помідори та сир. 

null
Гарбуз у фользі. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо гарбуз кришкою та обгортаємо фольгою. Ставимо на деко. 

null
Готова страва. Фото: YouTube @UkraineFood

Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 220 градусів протягом 3 годин. 

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз