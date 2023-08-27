Вкусная тыква с мясом — видео рецепт

Горшок из тыквы. Фото: YouTube @UkraineFood

Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость. Все получается невероятно ароматно, нежно, а самое главное полезно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

тыква 1 шт. 12 кг;

филе куриное 1 кг;

лук 2 шт.;

пшено 300 г;

перец болгарский 4 шт.;

королевские шампиньоны 400 г. (лучше белые лесные грибы);

сметана 500 г;

помидоры 6 шт.;

чеснок 5 зубчиков;

брынза (голландский творог) 200 г;

соль, перец, красный перец по вкусу;

паприка сладкая 1 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно взять целую тыкву и сделать из нее горшок, в котором будем все запекать.

Подготовка тыквы. Фото: YouTube @UkraineFood

Внутренние волокна и семена убираем.

Горшок с тыквы. Фото: YouTube @UkraineFood

Перемешиваем соль и сахар и натираем тыкву изнутри.

Пшено в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее заливаем пшено кипятком, лучше сделать это дважды, чтобы оно не давало горький вкус.

Курятина на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Куриное филе нарзируем небольшими кусочками. Кладем на сковороду и немного обжариваем.

Репчатый лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем две луковицы и сладкий болгарский перец.

Нарезанные болгарские перцы. Фото: YouTube @UkraineFood

Лук и перец добавляем в жареную курицу.

Овощи и курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно почистить и нарезать шампиньоны. Добавляем в нашу начинку.

Нарезанные шампиньоны. Фото: YouTube @UkraineFood

К сметане добавляем давленый чеснок.

Курица с овощами и пшеном. Фото: YouTube @UkraineFood

Пшено добавляем к курице с овощами и перемешиваем. Заливаем горячей водой и накрываем крышкой.

Сметана и брынза. Фото: YouTube @UkraineFood

Помидоры нужно нарезать кружочками.

Начинка для тыквы. Фото: YouTube @UkraineFood

К сметане добавляем соль и перец и добавляем к курице с овощами и пшеном.

Помидоры и брынза. Фото: YouTube @UkraineFood

Половину нашей начинки кладем в тыкву. Затем выстилаем пласт из помидоров и посыпаем брынзой, можно заменить вашим любимым сыром.

Закрытая тыква. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее следует еще один слой нашей начинки и также выкладываем помидоры и сыр.

Тыква в фольге. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем тыкву крышкой и обертываем фольгой. Ставим на противень.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @UkraineFood

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 220 градусов в течение 3 часов.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью.