Вкусная тыква с мясом — видео рецепт

Скоро сезон тыквы: супер рецепт мяса с полезным овощем
Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость. Все получается невероятно ароматно, нежно, а самое главное полезно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- тыква 1 шт. 12 кг;
- филе куриное 1 кг;
- лук 2 шт.;
- пшено 300 г;
- перец болгарский 4 шт.;
- королевские шампиньоны 400 г. (лучше белые лесные грибы);
- сметана 500 г;
- помидоры 6 шт.;
- чеснок 5 зубчиков;
- брынза (голландский творог) 200 г;
- соль, перец, красный перец по вкусу;
- паприка сладкая 1 ч. л.
Способ приготовления
Сначала нужно взять целую тыкву и сделать из нее горшок, в котором будем все запекать.
Внутренние волокна и семена убираем.
Перемешиваем соль и сахар и натираем тыкву изнутри.
Далее заливаем пшено кипятком, лучше сделать это дважды, чтобы оно не давало горький вкус.
Куриное филе нарзируем небольшими кусочками. Кладем на сковороду и немного обжариваем.
Затем нарезаем две луковицы и сладкий болгарский перец.
Лук и перец добавляем в жареную курицу.
Далее нужно почистить и нарезать шампиньоны. Добавляем в нашу начинку.
К сметане добавляем давленый чеснок.
Пшено добавляем к курице с овощами и перемешиваем. Заливаем горячей водой и накрываем крышкой.
Помидоры нужно нарезать кружочками.
К сметане добавляем соль и перец и добавляем к курице с овощами и пшеном.
Половину нашей начинки кладем в тыкву. Затем выстилаем пласт из помидоров и посыпаем брынзой, можно заменить вашим любимым сыром.
Далее следует еще один слой нашей начинки и также выкладываем помидоры и сыр.
Накрываем тыкву крышкой и обертываем фольгой. Ставим на противень.
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 220 градусов в течение 3 часов.
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