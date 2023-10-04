Перша страва з квашеною капустою та ребрами — відео рецепт

Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Ситний кисленький капусняк з квашеної капусти з пшоном та ребрами. Готується все просто, але є невелика хитрість тому дивіться цей рецепт, щоб дізнатись щось новеньке для себе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

ребра 1 кг;

капуста 500 г;

картопля 500 г;

пшоно 100 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

перець горошком 10 шт;

перець духмяний 7 шт;

лавровий лист 1 шт;

олія.

Спосіб приготування

Для цього рецепту найкраще підходять м'ясисті ребра з прожилками сала. Гарно промивиши, ділимо їх на шматки по одному реберцю.

Свині ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Закладаємо ребра в холодну воду та варимо бульйон. Варимо на слабкому вогні майже до готовності, приблизно до 2 годин. Через годину варіння потрібно посолити бульйон, 2 столової ложки на 4 літри бульона.

Бульйон з ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли м'ясо майже готове нарізаємо картоплю та відправляємо до бульйону.

Картопля для супу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно пшоно залити окропом на 5-7 хвилин, щоб усунути гіркуватий присмак. Зливаємо воду та додаємо до картоплі.

Пшоно у воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Поки вариться бульйон з картоплею та пшоном, потрібно нарізати цибулю. Викладаємо цибулю на розігріту пательню смажимо.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно натерти моркву та додати до цибулі. Все разом смажити до золотистості.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі бремо квашену капусту та додаємо до смаженої цибулі та моркви. Накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 10 хвилин.

Тушковані овочі та квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо до бульйону тушкувані овочі з капустою.

Лавровий лист. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо лавровий лист, спеції за смаком, перець горошком.

Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Все ретельно перемішати, проварии ще 5 хвилин і вимкнути.

Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.