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Ситний капусняк з квашеної капусти з пшоном за Карпатським рецептом

4 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перша страва з квашеною капустою та ребрами — відео рецепт
Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ситний кисленький капусняк з квашеної капусти з пшоном та ребрами. Готується все просто, але є невелика хитрість тому дивіться цей рецепт, щоб дізнатись щось новеньке для себе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • ребра 1 кг;
  • капуста 500 г;
  • картопля 500 г;
  • пшоно 100 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • перець горошком 10 шт;
  • перець духмяний 7 шт;
  • лавровий лист 1 шт;
  • олія. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту найкраще підходять м'ясисті ребра з прожилками сала. Гарно промивиши, ділимо їх на шматки по одному реберцю. 

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Свині ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Закладаємо ребра в холодну воду та варимо бульйон. Варимо на слабкому вогні майже до готовності, приблизно до 2 годин. Через годину варіння потрібно посолити бульйон, 2 столової ложки на 4 літри бульона. 

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Бульйон з ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли м'ясо майже готове нарізаємо картоплю та відправляємо до бульйону. 

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Картопля для супу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно пшоно залити окропом на 5-7 хвилин, щоб усунути гіркуватий присмак. Зливаємо воду та додаємо до картоплі. 

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Пшоно у воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Поки вариться бульйон з картоплею та пшоном, потрібно нарізати цибулю. Викладаємо цибулю на розігріту пательню смажимо. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно натерти моркву та додати до цибулі. Все разом смажити до золотистості. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі бремо квашену капусту та додаємо до смаженої цибулі та моркви. Накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 10 хвилин. 

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Тушковані овочі та квашена капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо до бульйону тушкувані овочі з капустою. 

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Лавровий лист. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо лавровий лист, спеції за смаком, перець горошком.

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Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Все ретельно перемішати, проварии ще 5 хвилин і вимкнути. 

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Капусняк з квашеної капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом. 

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