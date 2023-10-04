Перша страва з квашеною капустою та ребрами — відео рецепт

Ситний капусняк з квашеної капусти з пшоном за Карпатським рецептом
Ситний кисленький капусняк з квашеної капусти з пшоном та ребрами. Готується все просто, але є невелика хитрість тому дивіться цей рецепт, щоб дізнатись щось новеньке для себе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- ребра 1 кг;
- капуста 500 г;
- картопля 500 г;
- пшоно 100 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- перець горошком 10 шт;
- перець духмяний 7 шт;
- лавровий лист 1 шт;
- олія.
Спосіб приготування
Для цього рецепту найкраще підходять м'ясисті ребра з прожилками сала. Гарно промивиши, ділимо їх на шматки по одному реберцю.
Закладаємо ребра в холодну воду та варимо бульйон. Варимо на слабкому вогні майже до готовності, приблизно до 2 годин. Через годину варіння потрібно посолити бульйон, 2 столової ложки на 4 літри бульона.
Коли м'ясо майже готове нарізаємо картоплю та відправляємо до бульйону.
Далі потрібно пшоно залити окропом на 5-7 хвилин, щоб усунути гіркуватий присмак. Зливаємо воду та додаємо до картоплі.
Поки вариться бульйон з картоплею та пшоном, потрібно нарізати цибулю. Викладаємо цибулю на розігріту пательню смажимо.
Далі потрібно натерти моркву та додати до цибулі. Все разом смажити до золотистості.
Далі бремо квашену капусту та додаємо до смаженої цибулі та моркви. Накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 10 хвилин.
Потім додаємо до бульйону тушкувані овочі з капустою.
Тепер додаємо лавровий лист, спеції за смаком, перець горошком.
Все ретельно перемішати, проварии ще 5 хвилин і вимкнути.
Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.