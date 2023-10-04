Первое блюдо с квашеной капустой и ребрами — видео рецепт

Сытный капустник из квашеной капусты с пшеном по Карпатскому рецепту
Сытный кисленький капустник из квашеной капусты с пшеном и ребрами. Готовится все просто, но есть небольшая хитрость, поэтому смотрите этот рецепт, чтобы узнать что-то новенькое для себя.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- ребра 1 кг;
- капуста 500 г;
- картофель 500 г;
- пшено 100 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- перец горошком 10 шт;
- перец душистый 7 шт;
- лавровый лист 1 шт;
- растительное масло.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше всего подходят мясистые ребра с прожилками сала. Хорошо промыв, делим их на куски по одному ребрышку.
Закладываем ребра в холодную воду и варим бульон. Варим на слабом огне почти до готовности примерно до 2 часов. Через час варки нужно посолить бульон, 2 столовые ложки на 4 литра бульона.
Когда мясо почти готово, нарезаем картофель и отправляем в бульон.
Далее нужно пшено залить кипятком на 5-7 минут, чтобы устранить горьковатый привкус. Сливаем воду и добавляем в картофель.
Пока варится бульон с картофелем и пшеном, нужно нарезать лук. Выкладываем лук на разогретую сковороду жарим.
Затем нужно натереть морковь и добавить к луку. Все вместе жарить до золотистости.
Далее бреем квашеную капусту и добавляем к жареному луку и моркови. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.
Затем добавляем в бульон тушеные овощи с капустой.
Теперь добавляем лавровый лист, специи по вкусу, перец горошком.
Все тщательно перемешать, проварить еще 5 минут и выключить.
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