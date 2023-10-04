Первое блюдо с квашеной капустой и ребрами — видео рецепт

Капустник из квашеной капусты. Фото: YouTube @UkraineFood

Сытный кисленький капустник из квашеной капусты с пшеном и ребрами. Готовится все просто, но есть небольшая хитрость, поэтому смотрите этот рецепт, чтобы узнать что-то новенькое для себя.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

ребра 1 кг;

капуста 500 г;

картофель 500 г;

пшено 100 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

перец горошком 10 шт;

перец душистый 7 шт;

лавровый лист 1 шт;

растительное масло.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше всего подходят мясистые ребра с прожилками сала. Хорошо промыв, делим их на куски по одному ребрышку.

Свинные ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Закладываем ребра в холодную воду и варим бульон. Варим на слабом огне почти до готовности примерно до 2 часов. Через час варки нужно посолить бульон, 2 столовые ложки на 4 литра бульона.

Бульон с реберами. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда мясо почти готово, нарезаем картофель и отправляем в бульон.

Картошка для супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно пшено залить кипятком на 5-7 минут, чтобы устранить горьковатый привкус. Сливаем воду и добавляем в картофель.

Пшено в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Пока варится бульон с картофелем и пшеном, нужно нарезать лук. Выкладываем лук на разогретую сковороду жарим.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно натереть морковь и добавить к луку. Все вместе жарить до золотистости.

Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее бреем квашеную капусту и добавляем к жареному луку и моркови. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.

Тушеные овощи и квашеная капуста. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем в бульон тушеные овощи с капустой.

Лавровый лист. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем лавровый лист, специи по вкусу, перец горошком.

Капустник из квашеной капусты. Фото: YouTube @UkraineFood

Все тщательно перемешать, проварить еще 5 минут и выключить.

Капустник из квашеной капусты. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.