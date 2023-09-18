Смачна страва з баклажанів на вечерю чи обід — відео рецепт

Баклажани в духовці. Фото: Freepik

Баклажани дуже гарно поєднуються з сиром, тому цей рецепт буде знахідкою для любителів цих продуктів. Обов'язково спробуйте приготувати поки сезон баклажанів у розпалі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.

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Вам знадобиться:

баклажани 4 шт;

моцарелла;

пармезан 30 г;

базилік і петрушка;

сіль.

Для паніровки:

яйця 3 шт;

мука;

панірувальні сухарі 240 г;

сир за смаком.

Для соуса:

помідори 7-8 шт;

оливкова олія 3 ст. л;

цибуля 1/2 шт;

морква 1/2 шт;

часник 3 зубчика;

базилік;

орегано 1/2 ч. л;

томатна паста 2 ст. л;

цукор 1 ч. л;

вода 1/2 стакана.

Спосіб приготування

Беремо чотири середні баклажани, миємо та обсушуємо. Нарізаємо на кружечки товщиною 5-7 міліметрів та складаємо в тарілку.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Баклажани потрібно посипати сіллю та залишити на 20-30 хвилин.

Баклажани та сіль. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В цей час приготуємо томатний соус. Для цього потрібно 7-8 середніх помідор, з яких необхідно зняти шкірку.

Помідори залиті окропом. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Для цього потрібно зробити надрізі хрест на хрест та залити помідори окропом на 30-40 секунд. шкірка з помідорів легко знімається.

Смажена цибуля та морква. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Після цього потрібно розім'яти помідори за допомогою виделки.

Подрібнені помідори. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім розігріваємо три столові ложки оливкової олії, мілко нарізаємо синю цибулю, та обсмажуємо на пательні разом з морквою.

Томатний соус. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі необхідно додати томати та томатну пасту. Потім додаємо сіль, цукор, перець та улюблені спеції. В цьому рецепті гарно доповнить смак орегано та свіжу зелень. Також додаємо до томатного соусу пів стакана води.

Баклажани та три етапи паніровки. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі промиваємо баклажани, та висушуємо за допомогою паперового рушника.

Баклажани та паперовий рушник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі потрібно збовтати три яйця. Окремо потрібно з'єднати панірувальні сухарі.

Баклажани перед запіканням. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі беремо кільце баклажана, обвалюємо в муці, потім в яйці, а потім в панірувальних сухарях. Викладаємо на деко, яке застелена пергаментом. Так повторюємо зі всім баклажанами. Запікаємо 5 хвилин з обох сторін при температурі 220 градусів.

Томатний соус та баклажани. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі необхідно натерти сир, та взяти форму для запікання.

Шар баклажанів, сиру та соусу. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

На дно форми наливаємо томатний соус та вкладаємо баклажани шарами — томатний соус, баклажани, сир.

Запечені баклажани з сиром та томатним соусом. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Ставимо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.