Смачна страва з баклажанів на вечерю чи обід — відео рецепт

Ситні сирні баклажани в духовці
Баклажани дуже гарно поєднуються з сиром, тому цей рецепт буде знахідкою для любителів цих продуктів. Обов'язково спробуйте приготувати поки сезон баклажанів у розпалі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.
Вам знадобиться:
- баклажани 4 шт;
- моцарелла;
- пармезан 30 г;
- базилік і петрушка;
- сіль.
Для паніровки:
- яйця 3 шт;
- мука;
- панірувальні сухарі 240 г;
- сир за смаком.
Для соуса:
- помідори 7-8 шт;
- оливкова олія 3 ст. л;
- цибуля 1/2 шт;
- морква 1/2 шт;
- часник 3 зубчика;
- базилік;
- орегано 1/2 ч. л;
- томатна паста 2 ст. л;
- цукор 1 ч. л;
- вода 1/2 стакана.
Спосіб приготування
Беремо чотири середні баклажани, миємо та обсушуємо. Нарізаємо на кружечки товщиною 5-7 міліметрів та складаємо в тарілку.
Баклажани потрібно посипати сіллю та залишити на 20-30 хвилин.
В цей час приготуємо томатний соус. Для цього потрібно 7-8 середніх помідор, з яких необхідно зняти шкірку.
Для цього потрібно зробити надрізі хрест на хрест та залити помідори окропом на 30-40 секунд. шкірка з помідорів легко знімається.
Після цього потрібно розім'яти помідори за допомогою виделки.
Потім розігріваємо три столові ложки оливкової олії, мілко нарізаємо синю цибулю, та обсмажуємо на пательні разом з морквою.
Далі необхідно додати томати та томатну пасту. Потім додаємо сіль, цукор, перець та улюблені спеції. В цьому рецепті гарно доповнить смак орегано та свіжу зелень. Також додаємо до томатного соусу пів стакана води.
Далі промиваємо баклажани, та висушуємо за допомогою паперового рушника.
Далі потрібно збовтати три яйця. Окремо потрібно з'єднати панірувальні сухарі.
Далі беремо кільце баклажана, обвалюємо в муці, потім в яйці, а потім в панірувальних сухарях. Викладаємо на деко, яке застелена пергаментом. Так повторюємо зі всім баклажанами. Запікаємо 5 хвилин з обох сторін при температурі 220 градусів.
Далі необхідно натерти сир, та взяти форму для запікання.
На дно форми наливаємо томатний соус та вкладаємо баклажани шарами — томатний соус, баклажани, сир.
Ставимо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
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