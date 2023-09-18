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Ситні сирні баклажани в духовці

18 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з баклажанів на вечерю чи обід — відео рецепт
Баклажани в духовці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Баклажани дуже гарно поєднуються з сиром, тому цей рецепт буде знахідкою для любителів цих продуктів. Обов'язково спробуйте приготувати поки сезон баклажанів у розпалі

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 4 шт;
  • моцарелла;
  • пармезан 30 г;
  • базилік і петрушка;
  • сіль.

Для паніровки:

  • яйця 3 шт;
  • мука;
  • панірувальні сухарі 240 г;
  • сир за смаком.

Для соуса:

  • помідори 7-8 шт;
  • оливкова олія 3 ст. л;
  • цибуля 1/2 шт;
  • морква 1/2 шт;
  • часник 3 зубчика;
  • базилік;
  • орегано 1/2 ч. л;
  • томатна паста 2 ст. л;
  • цукор 1 ч. л;
  • вода 1/2 стакана.

Спосіб приготування 

Беремо чотири середні баклажани, миємо та обсушуємо. Нарізаємо на кружечки товщиною 5-7 міліметрів та складаємо в тарілку.

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Нарізані баклажани. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Баклажани потрібно посипати сіллю та залишити на 20-30 хвилин. 

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Баклажани та сіль. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В цей час приготуємо томатний соус. Для цього потрібно 7-8 середніх помідор, з яких необхідно зняти шкірку. 

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Помідори залиті окропом. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Для цього потрібно зробити надрізі хрест на хрест та залити помідори окропом на 30-40 секунд. шкірка з помідорів легко знімається. 

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Смажена цибуля та морква. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Після цього потрібно розім'яти помідори за допомогою виделки. 

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Подрібнені помідори. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім розігріваємо три столові ложки оливкової олії, мілко нарізаємо синю цибулю, та обсмажуємо на пательні разом з морквою. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі необхідно додати томати та томатну пасту. Потім додаємо сіль, цукор, перець та улюблені спеції. В цьому рецепті гарно доповнить смак орегано та свіжу зелень. Також додаємо до томатного соусу пів стакана води. 

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Баклажани та три етапи паніровки. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі промиваємо баклажани, та висушуємо за допомогою паперового рушника. 

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Баклажани та паперовий рушник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі потрібно збовтати три яйця. Окремо потрібно з'єднати панірувальні сухарі. 

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Баклажани перед запіканням.  Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі беремо кільце баклажана, обвалюємо в муці, потім в яйці, а потім в панірувальних сухарях. Викладаємо на деко, яке застелена пергаментом. Так повторюємо зі всім баклажанами. Запікаємо 5 хвилин з обох сторін при температурі 220 градусів. 

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Томатний соус та баклажани. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі необхідно натерти сир, та взяти форму для запікання. 

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Шар баклажанів, сиру та соусу. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

На дно форми наливаємо томатний соус та вкладаємо баклажани шарами — томатний соус, баклажани, сир. 

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Запечені баклажани з сиром та томатним соусом. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Ставимо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. 

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