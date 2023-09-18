Вкусное блюдо из баклажанов на ужин или обед — видео рецепт

Сытные сырные баклажаны в духовке
Баклажаны очень хорошо сочетаются с сыром, поэтому этот рецепт будет находкой для любителей этих продуктов. Обязательно попробуйте приготовить пока сезон баклажанов в разгаре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.
Вам понадобится:
- баклажаны 4 шт;
- моцарелла;
- пармезан 30 г;
- базилик и петрушка;
- соль.
Для панировки:
- яйца 3 шт;
- мука;
- панировочные сухари 240 г;
- творог по вкусу.
Для соуса:
- помидоры 7-8 шт;
- оливковое масло 3 ст. л;
- лук 1/2 шт;
- морковь 1/2 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- базилик;
- орегано 1/2 ч. л;
- томатная паста 2 ст. л;
- сахар 1 ч. л;
- вода 1/2 стакана.
Способ приготовления
Берем четыре средних баклажана, моем и обсушиваем. Нарезаем на кружочки толщиной 5-7 миллиметров и складываем в тарелку.
Баклажаны нужно посыпать солью и оставить на 20-30 минут.
В это время приготовим томатный соус. Для этого необходимо взять 7-8 средних помидор, с которых нужно снять кожицу.
Для этого нужно сделать надрез крест на крест и залить помидоры кипятком на 30-40 секунд. кожура с помидоров легко снимается.
После этого нужно размять помидоры с помощью вилки.
Затем разогреваем три столовых ложки оливкового масла, мелко нарезаем синий лук и обжариваем на сковороде вместе с морковью.
Далее нужно добавить томаты и томатную пасту. Затем добавляем соль, сахар, перец и любимые специи. В этом рецепте хорошо дополнит вкус орегано и свежую зелень. Также добавляем в томатный соус пол стакана воды.
Далее промываем баклажаны и высушиваем с помощью бумажного полотенца.
Далее нужно взболтать три яйца. Отдельно нужно соединить панировочные сухари.
Далее берем кольцо баклажана, обваливаем в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Так повторяем со всеми баклажанами. Запекаем 5 минут с обеих сторон при температуре 220 градусов.
Далее необходимо натереть сыр и взять форму для запекания.
На дно формы наливаем томатный соус и укладываем баклажаны слоями – томатный соус, баклажаны, сыр.
Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.