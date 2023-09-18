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Сытные сырные баклажаны в духовке

18 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из баклажанов на ужин или обед — видео рецепт
Баклажаны в духовке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Баклажаны очень хорошо сочетаются с сыром, поэтому этот рецепт будет находкой для любителей этих продуктов. Обязательно попробуйте приготовить пока сезон баклажанов в разгаре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная Рецептов.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 4 шт;
  • моцарелла;
  • пармезан 30 г;
  • базилик и петрушка;
  • соль.

Для панировки:

  • яйца 3 шт;
  • мука;
  • панировочные сухари 240 г;
  • творог по вкусу.

Для соуса:

  • помидоры 7-8 шт;
  • оливковое масло 3 ст. л;
  • лук 1/2 шт;
  • морковь 1/2 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • базилик;
  • орегано 1/2 ч. л;
  • томатная паста 2 ст. л;
  • сахар 1 ч. л;
  • вода 1/2 стакана.

Способ приготовления

Берем четыре средних баклажана, моем и обсушиваем. Нарезаем на кружочки толщиной 5-7 миллиметров и складываем в тарелку.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Баклажаны нужно посыпать солью и оставить на 20-30 минут.

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Баклажаны и соль. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В это время приготовим томатный соус. Для этого необходимо взять 7-8 средних помидор, с которых нужно снять кожицу.

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Помидоры залитые кипятком. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Для этого нужно сделать надрез крест на крест и залить помидоры кипятком на 30-40 секунд. кожура с помидоров легко снимается.

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Жареный лук и морковь. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

После этого нужно размять помидоры с помощью вилки.

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Размельченные помидоры. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем разогреваем три столовых ложки оливкового масла, мелко нарезаем синий лук и обжариваем на сковороде вместе с морковью.

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Томатный соус. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нужно добавить томаты и томатную пасту. Затем добавляем соль, сахар, перец и любимые специи. В этом рецепте хорошо дополнит вкус орегано и свежую зелень. Также добавляем в томатный соус пол стакана воды.

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Баклажаны и три этапа панировки. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее промываем баклажаны и высушиваем с помощью бумажного полотенца.

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Баклажаны и бумажное полотенце. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нужно взболтать три яйца. Отдельно нужно соединить панировочные сухари.

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Баклажаны перед запеканием. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее берем кольцо баклажана, обваливаем в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Так повторяем со всеми баклажанами. Запекаем 5 минут с обеих сторон при температуре 220 градусов.

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Томатный соус и баклажаны. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее необходимо натереть сыр и взять форму для запекания.

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Слой баклажанов, творога и соуса. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

На дно формы наливаем томатный соус и укладываем баклажаны слоями – томатный соус, баклажаны, сыр.

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Запеченные баклажаны с творогом и томатным соусом. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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