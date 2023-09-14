Простий та швидкий рецепт сирників — відео

Смажені сирники. Фото: Freepik

Для сирників потрібно обрати правильний сир, він не повинен бути сухим, тому що сирники розпадуться. Також краще обрати саме жирний сир. Завдяки кільком порадам, у вас вийдуть смачні сирники.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

500 г фермерський сир (і не сухий, і не вологий);

2 жовтка курячих;

50 г цукрової пудри;

30 г манної крупи;

щіпка солі;

шоколад білий 30г;

шоколад чорний 30 г;

соняшникова олія 30 мл;

борошно пшеничне 100 г (на обвалку).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти два жовтка та додати до сиру. Якщо яйця маленькі, тоді візьміть три жовтка.

Сир в тарілці. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Потім нам знадобиться 30 грамів манки або борошна твердих сортів пшениці.

Сир з жовтком. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Також потрібно додати 50 грамів цукрової пудри та солі.

Форма сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Виделкою все потрібно розім'яти до однорідної консистенції. Починаємо формувати наші сирники. Для цього беремо шматочки тіста, формуємо шар, а потім форму сирника. Це можна зробити за допомогою ножа.

Смажені сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі перед тим, як смажити сирники потрібно поставити їх в морозильку камеру на 30 хвилин, так буде легше смажити.

Смажені сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Потім розігріваємо пательню та починаємо смажити сирники до рум'яності. Потім смажені сирники ставимо в духовку на 5-6 хвилин при 180 градусах.

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.