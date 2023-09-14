Простий та швидкий рецепт сирників — відео

Сирники за 10 хвилин: рецепт, який шукають всі
Для сирників потрібно обрати правильний сир, він не повинен бути сухим, тому що сирники розпадуться. Також краще обрати саме жирний сир. Завдяки кільком порадам, у вас вийдуть смачні сирники.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- 500 г фермерський сир (і не сухий, і не вологий);
- 2 жовтка курячих;
- 50 г цукрової пудри;
- 30 г манної крупи;
- щіпка солі;
- шоколад білий 30г;
- шоколад чорний 30 г;
- соняшникова олія 30 мл;
- борошно пшеничне 100 г (на обвалку).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти два жовтка та додати до сиру. Якщо яйця маленькі, тоді візьміть три жовтка.
Потім нам знадобиться 30 грамів манки або борошна твердих сортів пшениці.
Також потрібно додати 50 грамів цукрової пудри та солі.
Виделкою все потрібно розім'яти до однорідної консистенції. Починаємо формувати наші сирники. Для цього беремо шматочки тіста, формуємо шар, а потім форму сирника. Це можна зробити за допомогою ножа.
Далі перед тим, як смажити сирники потрібно поставити їх в морозильку камеру на 30 хвилин, так буде легше смажити.
Потім розігріваємо пательню та починаємо смажити сирники до рум'яності. Потім смажені сирники ставимо в духовку на 5-6 хвилин при 180 градусах.
Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.