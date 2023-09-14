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Сирники за 10 хвилин: рецепт, який шукають всі

14 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий та швидкий рецепт сирників — відео
Смажені сирники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для сирників потрібно обрати правильний сир, він не повинен бути сухим, тому що сирники розпадуться. Також краще обрати саме жирний сир. Завдяки кільком порадам, у вас вийдуть смачні сирники

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс

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Вам знадобиться: 

  • 500 г фермерський сир (і не сухий, і не вологий);
  • 2 жовтка курячих;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 30 г манної крупи;
  • щіпка солі;
  • шоколад білий 30г;
  • шоколад чорний 30 г;
  • соняшникова олія 30 мл;
  • борошно пшеничне 100 г (на обвалку).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти два жовтка та додати до сиру. Якщо яйця маленькі, тоді візьміть три жовтка. 

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Сир в тарілці. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Потім нам знадобиться 30 грамів манки або борошна твердих сортів пшениці. 

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Сир з жовтком. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Також потрібно додати 50 грамів цукрової пудри та солі. 

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Форма сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Виделкою все потрібно розім'яти до однорідної консистенції. Починаємо формувати наші сирники. Для цього беремо шматочки тіста, формуємо шар, а потім форму сирника. Це можна зробити за допомогою ножа. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі перед тим, як смажити сирники потрібно поставити їх в морозильку камеру на 30 хвилин, так буде легше смажити. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Потім розігріваємо пательню та починаємо смажити сирники до рум'яності. Потім смажені сирники ставимо в духовку на 5-6 хвилин при 180 градусах. 

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.

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